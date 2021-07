The Mandalorian seizoen 3: alles wat we weten (releasedatum, cast, verhaal)

Grogu en Din Djarin in The Mandalorian

The Mandalorian seizoen 3 is bevestigd. Het duurt mogelijk nog even voordat er een officiële releasedatum wordt genoemd. Disney Plus focust zich de aankomende jaren ten volle op Star Wars-content, met onder meer verschillende spin-offs van The Mandalorian, evenals series over Obi-Wan Kenobi en Cassian Andor.

In december verschijnt The Book of Boba Fett. In de toekomst zien we ook een spin-off genaamd Akosha verschijnen. De serie waar het allemaal mee begon op Disney Plus, met Mando en Grogu, gaat gelukkig ook verder op de streamingdienst.

We weten tot nu toe dat The Mandalorian seizoen 3 waarschijnlijk zal verschijnen in 2022. Een exacte datum of releasemaand is echter nog niet bekend. Dit komt onder meer doordat het filmen is vertraagd. Oorspronkelijk zou het filmen gelijktijdig gebeuren met dat van de Boba Fett-serie. Dat blijkt nu niet het geval te zijn.

In het kort

Wat is het? Het derde seizoen van de Star Wars-serie over een premiejager en zijn schattige groene Force-vriendje op Disney Plus.

Het derde seizoen van de Star Wars-serie over een premiejager en zijn schattige groene Force-vriendje op Disney Plus. Waar kan ik het zien? Net zoals het eerste en tweede seizoen is seizoen 3 exclusief te zien op Disney Plus.

Net zoals het eerste en tweede seizoen is seizoen 3 exclusief te zien op Disney Plus. Wanneer kan ik het zien? Er is momenteel geen releasedatum bekend, maar de verwachting is ergens in 2022.

The Mandalorian seizoen 3: releasedatum

Toen The Book of Boba Fett werd aangekondigd aan het eind van de finale-aflevering van The Mandalorian seizoen 2, waren Grogu-fans verontrust dat de nieuwe serie de plek van een derde Mandalorian-seizoen zou innemen. Dat is echter niet het geval. Regisseur Jon Favreau (Iron Man, The Lion King) heeft bevestigd dat seizoen 3 van The Mandalorian verder zal gaan met het verhaal van Din Djarin.

Aangezien The Book of Boba Fett in december van 2021 verschijnt, zullen we seizoen 3 van The Mandalorian pas op zijn vroegst in 2022 kunnen zien. Wanneer precies, is nog onduidelijk.

Volgens een productielijst van The Mandalorian seizoen 3 door de Film and Television Industry Alliance zouden de opnames op 5 april 2021 van start gaan. Lucasfilm heeft hier echter niets over gezegd. Collider meldt in juni 2021 bovendien dat seizoen 3 pas later in 2021 zal beginnen met filmen. De releasedatum zou bovendien laat in 2022 vallen.

Om voor meer verwarring te zorgen: Pedro Pascal, de man onder Mando's helm, suggereert in Variety's Actors on Actors dat de productie begin juni 2021 nog op gang moest komen. Toen collega Star Wars-ster Ewan McGregor vroeg naar de hoofdfotografie voor de serie, antwoordde Pascal: "We hebben nog geen derde seizoen opgenomen, dus... vertrouwelijk... eigenlijk moet ik misschien niets zeggen".

Pascal heeft nog een verplichting die de terugkeer van Mando nog verder kan vertragen. De acteur is namelijk gecast als Joel Miller in de live-action-serie van HBO over de videogame The Last of Us van ontwikkelaar Naughty Dog. De productie hiervan begon in juli en aangezien Pascal een contract heeft met HBO, betekent dit dat The Last of Us voorrang heeft op alle series waar de acteur aan zou kunnen werken, waaronder The Mandalorian.

The Last of Us-serie hoeft overigens niet het einde van Mando te betekenen. Hij is namelijk niet altijd de acteur onder de beroemde helm, zoals regisseur Bryce Dallas Howard uit seizoen 1 onthult aan Vulture in 2019. Dat zou het filmen een stuk makkelijker kunnen maken.

We voorzien deze sectie van een update zodra we meer weten over de releasedatum.

The Mandalorian seizoen 3: cast

Mando en Boba Fett (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Hieronder volgen spoilers van The Mandalorian seizoen 2.

De cast voor seizoen 3 is nog niet officeel bevestigd, maar ongetwijfeld zal Pedro Pascal (tenminste een deel van de tijd) terugkeren als Din Djarin, aka The Mandalorian.

Het is niet bekend welke andere acteurs volgend seizoen zullen terugkeren. Lucasfilm heeft bovendien de neiging om gastoptredens geheim te houden totdat de nieuwe afleveringen op Disney Plus verschijnen. De serie heeft echter een groot ensemble om uit te kiezen.

We verwachten onder meer de terugkeer van Bo-Katan Kryze, gespeeld door Katee Sackhoff. Het is mogelijk dat ze in seizoen 3 verder zal graven in haar zoektocht om de Mandalore te herstellen. Ook denken we dat Greef Karga (Carl Weathers) ergens in het seizoen opduikt.

Gina Carano zullen we echter niet terugzien als Cara Dune. Vanwege een beledigende post op sociale media is zij verwijderd uit alle toekomste Lucasfilm-projecten. Het is niet duidelijk of het Cara Dune-personage wordt vervangen door een andere actrice of compleet verdwijnt uit de serie.

Giancarlo Esposito lijkt er vrij zeker van te zijn dat hij terugkeert als Imperial Moff Gideon in seizoen 3. "Ik heb het gevoel dat je volgend seizoen meer van mij zal zien. Waarschijnlijk zal je veel van Moff Gideon zien", vertelde de acteur aan Entertainment Weekly. Nadat zijn leven werd gespaard door Mando in de finale van seizoen 2, heeft de Imperial duidelijk een grotere rol te spelen in het Jedi-universum. Bovendien, waarom zou je een perfecte schurk dumpen?

We zien ook de mogelijkheid dat Boba Fett (Temuera Morrison) en Fennec Shand (Ming-Na Wen) opnieuw te zien zijn in dezelfde rollen als in de aankomende The Book of Boba Fett. Echter is dit geenszins zeker. De gebeurtenissen in die serie zullen dit waarschijnlijk duidelijker maken.

Er gaan daarnaast geruchten rond over de komst van Wookiees. Volgens de Bespin Bulletin-podcasts stellen bronnen dichtbij de productie van seizoen 3 dat er een Wookiee in de serie zal verschijnen. Dit is echter nog niet officieel bevestigd, dus neem dit nieuws vooralsnog met een korrel zout:

A post shared by Bespin Bulletin (@bespinbulletin) A photo posted by on

The Mandalorian seizoen 3: verhaal

Wat gebeurt er met Grogu in handen van Luke Skywalker? (Image credit: Lucasfilm/screengrab)

Hoe het verhaal precies zal verlopen, is lastig te voorspellen. We denken in elk geval dat er twee belangrijke vragen zijn die in seizoen 3 van The Mandalorian worden beantwoord. Allereest: wie zal de Darksaber hanteren? En wanneer zal Grogu (ookwel bekend als The Child of Baby Yoda) terugkeren naar Din Djarin na zijn training door Jedi Master Luke Skywalker?

Aan het eind van seizoen 2 heeft Mando de Darksaber veroverd. Het is een Mandaloriaans zwaard dat zeer begeerd was door Bo-Katan Kryze tijdens haar reis om de troon van Mandalore terug te winnen van Moff Gideon. Hij kon het wapen echter niet zomaar aan Bo-Katan overhandigen. De spanningen liepen duidelijk hoog op toen zij en Mando moesten duelleren om haar het wapen te laten claimen. Ongetwijfeld zal dit verhaalaspect zich in seizoen 3 voortzetten, aangezien de ontwikkelingen werden verstoord door de verschijning van Luke Skywalker in de seizoensfinale.

We verwachten daarnaast te zien hoe Grogu wordt getraind door Luke. "Hij is sterk met de Force, maar talent zonder training is niets", zei Skywalker. "Ik zal mijn leven geven om het kind te beschermen, maar hij zal niet veilig zijn tot hij zijn krachten onder de knie heeft."

Mando belooft dat hij Grogu zal weerzien, maar wanneer? Het zou schokkend zijn als we de kleine groene vriend volgend seizoen niet zullen zien.

Dan is er nog de Empire om mee te dealen. Het schip van Moff Gideon is slechts een klein onderdeel van de Imperial-overblijfselen die moet worden aangepakt. We weten bovendien dat Imperial-leider Grand Admiral Thrawn nog leeft en wordt opgejaagd door Ahsoka Tano. Het is te verwachten dat het Thrawn-verhaal de basis zal vormen voor de aankomende live-action-serie van Ahsoka. Het is ook mogelijk dat het in The Mandalorian verder wordt opgepakt.

Het is waarschijnlijk dat we meer hints zullen krijgen over waar Grogu's bloed voor wordt gebruikt door de Empire. Het lijkt vrij duidelijk dat de serie wijst in de richting van de gekloonde oorsprong van Supreme Leader Snoke en de terugkeer van Emperor Palpatine in The Rise of Skywalker (2019). We zullen moeten afwachten om te zien of seizoen 3 hier verder op ingaat.

The Mandalorian seizoen 3: spin-offs

Er zijn twee spin-offs van The Mandalorian in de maak: The Book of Boba Fett en Ahsoka. Beide vinden plaats in het tijdsbestek van de hoofdserie, zo'n vijf jaar na Return of the Jedi.

Het meest intrigerende is dat er een plan is om dit subuniversum te laten samenkomen in een groter verhaal. Het lijkt een beetje op wat Netflix deed met verschillende superheldenseries van Marvel. Deze werden verenigd in de miniserie The Defenders. We verwachten in dat geval dat de plannen van Disney en Lucasfilm beter worden ontvangen dan de Netflix-crossover-serie.

Laten we eerst maar eens wachten op het derde seizoen van The Mandalorian.