The Mandalorian spin-off bevestigd in laatste aflevering

Spoilers voor de finaleaflevering van The Mandalorian seizoen 2 volgen hieronder.

The Mandalorian seizoen 3 lijkt nog even op zich te moeten wachten. De post-credits scène van de laatste aflevering van seizoen 2 vertelt ons dat het nieuwe hoofdstuk in het Star Wars-universum een spin-off zal zijn: The Book of Boba Fett. Het gaat over de gelijknamige premiejager die in dit seizoen van The Mandalorian al even te zien was. The Book of Boba Fett moet in december 2021 verschijnen.

Tijdens de Disney Investor Day deze maand, zei Kathleen Kennedy van Lucasfilm dat het volgende hoofdstuk in het verhaal van The Mandalorian zou verschijnen voor de kerst van 2021 - maar ze had het niet specifiek over seizoen 3 van The Mandalorian. Terwijl ze dit onderwerp besprak werd er een foto van Boba Fett op de achtergrond getoond. Nu weten we waarom.

Als The Book of Boba Fett in december van 2021 verschijnt, is het waarschijnlijk dat we seizoen 3 van The Mandalorian pas in 2022 hoeven te verwachten.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Lucasfilm/screengrab) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Lucasfilm/screengrab)

Boba Fett heeft zojuist Bib Fortuna vermoord

Zoals gesuggereerd wordt in de post-credits van de zestiende aflevering van The Mandalorian, 'The Rescue', zal de spin-off zich focussen op Boba Fett (Temuera Morrison) en Fennec Shand (Ming-Na Wen). Welke avonturen ze zullen beleven is op dit moment nog niet bekend. De aflevering eindigde met Boba Fett die op Tatooine arriveert en een personage omlegt die Star Wars-fans zullen herkennen van Return of the Jedi: Bib Fortuna.

We zullen tot december 2021 moeten wachten om meer te weten te komen over de spin-off.