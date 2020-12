Fortnite voegt The Mandalorian toe aan het laatste seizoen

Als je dacht dat de cross-over van The Rise of Skywalker in 2019 de laatste keer zou zijn dat Fortnite en Star Wars wegen zouden kruisen, heb je het mis. The Mandalorian is toegevoegd aan Fortnite Chapter 2: Season 5 als onderdeel van het 'Zero Point' evenement. Hij brengt zelfs Baby Yoda met zich mee.

Agent Jones rekruteert "de beste jagers van alle realiteiten" om een einde aan Zero Point te maken. Dat is waar Mando en zijn schattige sidekick van pas komen.

Nieuwe personages, wapens en locaties

Naast The Mandalorian heeft Epic Games enkele andere nieuwe personages toegevoegd, evenals wat nieuwe wapens en locaties, waaronder een sci-fi woestijn (met roze zand) en een tropische jungle.

De eerder genoemde nieuwe wapens zijn onder meer de Dragon's Breath Shotgun, The Mandalorian's Amban Sniper Rifle en een wapen genaamd The Night Hawk.

De verschijningen van jargers stopt niet bij The Mandalorian, ontwikkelaar Epic Games zegt "De jagers op het eiland zijn alleen de eersten die van buiten The Loop arriveren." Hij plaagde verder dat "nog meer jagers uit een realiteit erbuiten" gedurende het seizoen door Agent Jones zullen worden gerekruteerd.

Om als The Mandalorian te spelen in Fortnite, moet je over de nieuwste Battle Pass van Fortnite te beschikken. Deze is geldig tot 15 maart 2021.