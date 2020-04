Beste battle royale games: Fortnite, Warzone, Apex Legends en meer

Er zijn tal van battle royale games om te spelen, zeker nu het genre met de dag populairder lijkt te worden. Inmiddels zijn er tientallen, zo niet honderden battle royale spellen te vinden, en dat maakt het zoeken naar de beste games nogal lastig voor sommigen.

Battle royale games bevatten doorgaans dezelfde formule. Je wordt gedropt met tientallen andere spelers op één map, en je werkt óf alleen, óf in teams. In die map zelf ga je op zoek naar wapens, bepantsering en ander uitrustingsmateriaal. Hoe beter het materiaal, hoe groter de kans dat je tijdens een gevecht op de map als laatste overblijft. Het doel is namelijk: zo lang mogelijk overleven. Dat wordt je niet makkelijk gemaakt, aangezien het speelgebied naarmate de tijd vordert kleiner wordt gemaakt.

Het battle royale genre is vernoemd naar de film Battle Royale uit 2000. De algemene regels en het concept kunnen echter al gespot worden bij oude Romeinse gladiatorengevechten, en mogelijk nog eerder.

Er zijn uiteraard tal van variaties te vinden op dit thema, en elk van de spellen kent ook zijn eigen mechaniek, mapfuncties en regels, om zo toch een beetje uniek te zijn. Vaak is het onder de knie krijgen van de basics vrij makkelijk

Ben je van plan om je in de wereld van battle royale games te storten? Scroll dan snel naar beneden om de beste royale spellen van dit moment te bekijken.

Apex Legends

Apex Legends markeert een belangrijk moment in het leven van het battle royale genre. De first person shooter (FPS) meesters van Respawn betraden de steeds kleiner wordende arena met expertise in het FPS-genre dat teruggaat tot Call of Duty 4 en Medal of Honor: Allied Assault. Het fuseren van Apex Legends met de beste combat in het genre bleek een gouden zet. En de game verscheen uit het niets op de markt. Voor nul euro welteverstaan.

Terwijl Fortnite onrealistische verwachtingen heeft gesteld over hoe snel deze games opnieuw moeten worden uitgevonden en opgefrist, houdt Respawn vast aan kwaliatief hoogwaarde veranderingen per seizoen, en een gestage stroom van nieuwe helden om de meta constant te laten veranderen. Het is ook een ongelooflijk gulle game, want je kunt alle helden ontgrendelen met in-game valuta, zodat je niets hoeft uit te geven. Al duurt dat misschien wel even.

Beschikbaar op PlayStation 4, Xbox One en PC (gratis).

Battlefield V: Firestorm

De Firestorm-modus in Battlefield V is een battle royale modus die enkele maanden na de release van het spel erin werd verwerkt. In Firestorm werk je in teams van vier (of kleiner) over een Scandinavisch eiland en zoek je naar wapens, ammo en extraatjes terwijl de 'ring' van de map kleiner wordt.

In termen van mechanics is Firestorm erg vergelijkbaar met Warzone. Sommige spelers gaan zelfs zo ver om Call of Duty's versie een rip-off te noemen. De wapenranglijsten, bepantsering, en zelfs de look & feel van de maps kennen gelijkenissen met Battlefield. Dat de game van EA zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog geeft het wel een extra onderscheidend randje.

Beschikbaar op PlayStation 4, Xbox One en PC.

Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone is niet het meest originele battle royale spel (zie ons Firestorm-item), maar het is zeker een van de meest populaire. In maart 2020 verscheen het spel pas, maar de game is ondertussen al door miljoenen spelers wereldwijd gespeeld.

In Warzone heb ren je op in een grote map op locaties die je wellicht kent van oudere Call of Duty multiplayers. Je vecht in teams van drie of minder in enorme schermutselingen met 150 spelers, wat natuurlijk betekent dat er heel veel andere teams zijn om tegen te spelen. Er zijn een paar unieke kenmerken verpakt in Warzone die het interessant maken, zoals de Gulag die je een tweede kans biedt en de alternatieve speltypen die je doen klauteren om geld in te zamelen in plaats van te doden.

Beschikbaar op PlayStation 4, Xbox One en PC (gratis).

Fortnite Battle Royale

Het was niet de eerste battle royale, maar Fortnite maakte het genre tot een begrip met zijn succesvolle free-to-play model. Het basisconcept is eenvoudig (en vergelijkbaar met veel andere battle royales) waarbij je tegen 99 andere spelers vecht, maar de game heeft één uniek selling point: bouwen.

Wanneer je door de kaart van Fortnite rent, zal je zowel materialen als wapens oppikken waarmee je muren en hellingen kunt bouwen. Zo kun je de kaart sneller doorkruisen, jezelf beschermen tijdens vuurgevechten en over het algemeen het voordeel ten opzichte van de vijand krijgen, zodat je de last person standing kunt worden.

Beschikbaar op PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android, Mac en PC (gratis).

Forza Horizon 4: The Eliminator

Als je het geluid van een luidruchtige uitlaatpijp verkiest boven wapengeweld en explosies, dan ben je wellicht verbaasd om te horen dat Forza Horizon 4 zijn eigen battle royale modus heeft, genaamd 'The Eliminator'. 72 coureurs nemen het tegen elkaar op in hectische head-to-head-races waarbij slechts één coureur kan winnen. Het schakelt over op de populaire 'last-man-standing' formule, omdat je de uitdaging moet aangaan (en vaak moet voorkomen dat je wordt uitgedaagd) door andere spelers in het spel om te winnen.

Elke coureur begint met een bescheiden Mini Cooper uit 1965 en moet zo snel mogelijk betere auto's veiligstellen, die periodiek in de wereld worden gedropt. Bereik de nieuwe auto vóór een andere speler en je zult in staat zijn om je wagen te ruilen voor een sneller model, wat je kansen op het verslaan van eventuele tegenstanders die je uitdagen voor een race aanzienlijk zal verhogen.

Races vinden plaats in Forza Horizon 4's prachtige recreatie van Groot-Brittannië, dus verwacht veel gipsmuur om door te breken, bomen om te vermijden, en een aantal spectaculaire landschappen.

Beschikbaar op Xbox One en PC.

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG)

PlayerUnknown's Battlegrounds is ontwikkeld door de geestelijk vader van het Battle Royale genre Brendan 'PlayerUnknown' Greene. De game is de eerste volledig gerealiseerde battle royale game in de wereld. Greene maakte voorheen gekke mods voor andere games, gebaseerd op de Japanse film 'Battle Royale'. PUBG was de eerste commerciële game die zich volledig richtte op het last player standing principe.

PUBG is veel meer gericht op combat in plaats van mechanics als bouwen. Kortom, ga je voor het aangaan van een echte strijd en een pure vorm van battle royale? Dan past PUBG perfect in jouw straatje.

Beschikbaar op PlayStation 4, Xbox One, iOS and PC, and as an APK on Android, (gratis).

Slither.io

Wat als we jou vertellen dat het beste spel aller tijden niets te maken heeft met Witchers of brandweerkazernes, portalen of ruimte-opera's?

Wat als we je vertellen dat het in plaats daarvan alles te maken had met het voeden van een kleine worm, zodat hij uitgroeit tot de krachtigste worm die ooit heeft geleefd? Een koning onder de anneliden, de Genghis Kahn van de nematoden, die andere, kleinere, zwakkere, zielige wormen eet, totdat alle koninkrijken van de wormen zich buigen voor jouw bijzondere machtige worm?

Wat als we je vertellen dat dat spel bestaat? Wat als we je vertellen dat het vrij is om te spelen, met honderden andere concurrerende wormen online, speelbaar op allerlei platformen, van een desktop-browser tot een telefoon app? Wat als we je vertellen dat dat spel Slither.io heet?

Beschikbaar via browser en op iOS en Android (gratis).

Tetris 99

Je denkt vooraf waarschijnlijk niet dat Tetris en battle royale in dezelfde zin zouden moeten zitten, maar de ontwikkelaars van Tetris 99, Akria, bewijzen het tegendeel. Tetris 99 is een van de weinige spellen op deze lijst waar je niet op je tegenstanders schiet, en het vindt de manier waarop je met die kleurrijke tetromino's speelt helemaal opnieuw uit.

Het is het spel dat je kent en liefhebt, maar in plaats daarvan speel je tegen 99 andere spelers. Het doel is om zo lang mogelijk in het spel te blijven, en als je een lijn van tetromino's vrijmaakt, schiet je ze af op een van je tegenstanders om te proberen hun spel te verknoeien.

Beschikbaar op Nintendo Switch

