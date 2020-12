Nieuwe Nintendo Switch firmware lost eindelijk het delen van schermopnames op

De Nintendo Switch is nu bijna vier jaar uit en ondanks de screenshot-knop de controllers en de Switch Lite-console zelf, is het proces om schermopnames te delen altijd een pijnpunt geweest.

Dat is in de laatste firmware-update, versie 11.0.0, van het systeem (grotendeels) opgelost, waarbij de aanpassingen een aantal kwalitatieve verbeteringen toevoegen, samen met enkele veranderingen aan de gebruiksinterface.

In het verleden moesten gebruikers die hun schermopnames op het web wilden zetten, deze eerst van hun Switch uploaden naar een persoonlijk Facebook- of Twitteraccount in een post. Het was mogelijk om deze berichten privé te maken en ze dan te bereiken via andere toestellen, waarna je toegang had tot deze screenshots. Dat was een enorm omslachtig proces.

Nu heeft Nintendo de optie "Stuur naar smartphone" toegevoegd als je naar het album op je Switch gaat en de schermopnames kiest.

With the new system update on #NintendoSwitch, you are now able to wirelessly transfer photos and videos from your Nintendo Switch to a smartphone for easier sharing!https://t.co/FHsNV9djsE pic.twitter.com/unXPYkNej1December 1, 2020

Van zodra je deze optie hebt gekozen, moet je een QR-code scannen met je mobiele toestel om het te verbinden met de Switch, en dan moet je een tweede code scannen om de schermopnames en video's door te sturen.

Daarbovenop kunnen gebruikers deze opnames nu rechtstreeks delen met een computer via USB. Als de twee toestellen zijn verbonden, ga dan naar Systeeminstellingen > Databeheer > Beheer Schermopnames en video's om de bestanden tussen de twee toestellen te versturen.

Andere aanpassingen

Enkele van de eerder vermelde toevoegingen zijn een optie om de Nintendo Switch Online-diensten direct te bereiken van je startscherm, samen met een nieuwe 'trending'-sectie op de gebruikerspagina voor Online, waar je de spellen kan vinden die momenteel worden gespeeld, of recent gespeeld zijn geweest door vrienden.

Gebruikers kunnen nu kiezen welke welke download ze prioriteit willen geven als er meerdere plaatsvinden, en voor zij die hun account gebruiken over meerdere Nintendo-toestellen heen is er een nieuwe functie toegevoegd die automatisch opgeslagen save-data van over alle systemen van de cloud downloadt.

De update zou automatisch moeten plaatsvinden, maar als dat niet het geval is, dan moet je jouw Nintendo Switch verbinden met Wi-Fi en vervolgens naar Systeeminstellingen > Systeem > Systeemupdate gaan om het proces manueel op te starten.