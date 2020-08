Nieuwe Nintendo Switch 2 met 4K graphics mogelijk gepland voor 2021

Eerder deze week werd in een artikel vermeld dat Nintendo een verbeterde versie van de Switch-console op de markt wil brengen in 2021. Nu is er een nieuw bericht verschenen waarin staat dat dit inderdaad het geval is. Niet alleen dat, maar Nintendo kijkt blijkbaar ook naar de mogelijkheid van 4K visuals voor deze nieuwe console.

Nintendo plant ook een groot aantal nieuwe games naast de line-up, wat volgens het bericht de reden is dat dit jaar relatief rustig is op vlak van Switch-releases.

Deze info is afkomstig van Bloomberg, dat bronnen noemt die bekend zijn met de vernieuwde Switch-console. Het artikel merkt op dat de specificaties van de nieuwe Switch van Nintendo nog niet zijn gefinaliseerd. Er wordt wel vermeld dat Nintendo werkt aan 4K-visuals en meer rekenkracht voor de console.

Een nieuwe versie van de Switch is geen grote verrassing, aangezien de eerste geruchten hierover al in 2019 verschenen.

Het andere spannende deel van het artikel is wat er staat over software. Bloomberg vermeldt dat zijn bronnen zeggen dat de release van deze nieuwe hardware zal worden versterkt met een reeks van nieuwe games van zowel Nintendo als zijn partners.

Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat Nintendo zal proberen een kleine upgrade zal maken die kan concurreren met Xbox Series X en PS5 qua kracht. Het is daarentegen wel slim als Nintendo wat aandacht weg kan trekken van de andere twee consoles door deze upgrade. In 2021 is de originele Nintendo Switch ook al vier jaar oud, dus een beetje vernieuwing is zeker op zijn plaats.

Nintendo zelf heeft tot slot niet gereageerd op het artikel.

Dit zijn de beste Nintendo Switch games

Lees hier onze Nintendo Switch Lite review

Wat weten we nog?

In het artikel staat dat deze nieuwe console pas in 2021 in elkaar wordt gezet, omdat Nintendo zich nu richt op het maken van nieuwe eenheden van de Switch en Switch Lite.

Als je dit jaar tevergeefs op jacht bent geweest naar een Nintendo Switch, dan is er hier nog iets anders dat je moet weten: Bloomberg merkt op dat de productieproblemen met de console 'grotendeels' zijn opgelost, mede dankzij de afnemende vraag naar smartphone-onderdelen van leveranciers.

Wil je later dit jaar een Switch kopen, dan heb je geluk. Maar je zou ook kunnen wachten tot volgend jaar, als je een krachtigere (en onvermijdelijk duurdere) console zou willen.