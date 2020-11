Nintendo Switch vaker verkocht dan NES; enkel Wii nog te verslaan

De Nintendo Switch is tot eind september 2020 68,3 miljoen keer verkocht. Volgens de jaarlijkse financiële resultaten van het bedrijf, gaat het om Nintendo's tweede bestverkopende console ooit. Op de eerste plek staat nog altijd de Nintendo Wii. De hardware-cijfers zijn jaar-op-jaar met 80,9 procent gestegen.

De verkoopaantallen van de Nintendo Switch zijn nu ook hoger dan die van de NES (Nintendo Entertainment System), die naar verluidt 62 miljoen keer is verkocht, aldus Eurogamer.

Nintendo's hardware en software kennen jaar-op-jaar een significante stijging. Zonder twijfel heeft het vele thuiswerken hieraan bijgedragen. De Nintendo Switch is in 2020 geregeld uitverkocht geweest, vooral na de komst van het populaire Animal Crossing: New Horizons. Deze game is 26,3 miljoen keer verkocht, wat het een van de best verkochte games aller tijden maakt.

Twintig Switch-titels hebben meer dan een miljoen exemplaren verkocht gedurende het laatste financiële jaar. Hieronder bevinden zich Paper Mario: The Origami King met 2,8 miljoen verkochte exemplaren en Super Mario Bros 3D All Stars met 5,2 miljoen verkochte games. En dat terwijl laatstgenoemde eigenlijk een collectie van Mario-klassiekers is.

Wat zal de toekomst brengen?

Nintendo's financiële cijfers zeggen vrij weinig over wat ons volgend jaar te wachten staat (september 2020 tot september 2021). We weten al dat Super Mario 3D World van de Wii U op de Switch verschijnt in februari. Nintendo zegt dat er volgend jaar nog "een grote verscheidenheid aan aansprekende titels van andere software-uitgevers" staat te verschijnen.

Daarnaast stelt Nintendo dat het haar Switch "actief" houdt met nieuwe titels en het de verkoop van bestaande populaire games hoopt te versterken - waarschijnlijk in de vorm van updates en DLC.

Verder is het nog niet duidelijk wat Nintendo voor ons op de planning heeft voor 2021 en erna. Hopelijk komen we volgend jaar wat meer te weten over Breath of the Wild 2 en geruchten over een mogelijke 4K Nintendo Switch.