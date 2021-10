Beste Black Friday Nintendo Switch-deals 2021

In november kunnen we weer profiteren van flinke kortingen op Nintendo Switch-consoles en -games. Net als voor de PlayStation en Xbox wordt er in deze periode gestrooid met aanbiedingen, waardoor het tijdens Black Friday tijd is om jouw Nintendo Switch af te stoffen of er juist voor het eerst een te kopen.

Het koopjesfestijn gaat van start op vrijdag 26 november 2021, hoewel we waarschijnlijk vanaf de maandag ervoor al kunnen genieten van een hoop kortingen. Ook tijdens Cyber Monday (29 november) zijn er ongetwijfeld een hoop kortingen op Nintendo Switch-producten te vinden.

Niet alleen de consoles en de games zullen genieten van kortingen, maar ook de accessoires. Denk bijvoorbeeld aan een extra setje Joy-Cons, opbergcases, geheugenkaarten en meer. Er duiken tijdens Black Friday 2021 waarschijnlijk ook een aantal aantrekkelijke bundels op.

Black Friday Nintendo Switch-deals: verwachtingen

De Nintendo Switch werd voor het eerst uitgebracht in 2017 en inmiddels is er ook al een 2019-editie, Lite-versie en een OLED-variant uitgebracht. De gloednieuwe Nintendo Switch OLED is pas in oktober 2021 verschenen, dus reken niet op korting op dit model.

Gelukkig kunnen alle Nintendo Switch-games op alle verschillende soorten Nintendo Switch-consoles gespeeld worden. Ook als je een van de gelukkigen bent met de nieuwste OLED-versie in huis, kun je genieten van een hoop kortingen op accessoires en games voor je Nintendo Switch.

De standaard Nintendo Switch en Nintendo Switch Lite zullen net als vorig jaar ongetwijfeld een korting krijgen. Het zal niet om een enorme prijsdaling gaan, maar we voorzien wel een korting van op zijn minst enkele tientjes.

Daarnaast moet het niet lastig zijn om accessoires als een extra setje Joy-Cons voor en stuk minder op de kop te tikken. Ook als je op zoek bent naar een nieuwe beschermkoffer voor je Nintendo Switch moet je met Black Friday een goede deal kunnen vinden.

We verwachten uiteraard kortingen op Nintendo Switch-games. Denk bijvoorbeeld aan games als Mario Kart 8, Super Smash Bros. en Super Mario Party, maar ook aan Pokémon Sword en Shield, Ring Fit Adventure, The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Animal Crossing.

Waarschijnlijk doet ook Nintendo zelf mee aan het koopjesfestijn in de Nintendo eShop. Als je het niet erg vindt om een digitaal exemplaar te kopen, raden we je aan zeker een kijkje nemen in de digitale winkel van Nintendo.

Beste Black Friday 2020 Nintendo Switch-deals

De beste Nintendo Switch-deals van Black Friday 2020 hebben we voor je op een rijtje gezet, waardoor je een goed beeld hebt van de deals die je dit jaar mag verwachten.

Belangrijk: Sommige winkels hebben gescheiden webshops en verschillende prijzen. Let goed op of de juiste landafkorting in het deal-vakje staat. Voor Nederlanders is dit NL en voor België is dit BE.

Image Nintendo Switch (Fortnite Edition) voor €309 i.p.v. €329 [NL] Als je ermee kan leven dat je Switch een Fortnite-thema heeft, dan kan je nu een prima deal scoren.

Image Nintendo Switch Lite + Animal Crossing voor €239 i.p.v. €269,99 [NL] De Nintendo Switch Lite-bundel met Animal Crossing krijgt nu een kleine korting.

Image Nintendo Switch Lite voor €194,99 i.p.v. €219 [BE] De gloednieuwe Nintendo Switch Lite kan je nu voor minder dan 200 euro in handen krijgen. Als je geen behoefte hebt op Switch-games op je tv te spelen, dan is dit de ideale console voor jou. Zijn batterijduur is bovendien beter dan die van de gewone variant.

Image Nintendo Switch Lite + Animal Crossing + 3 maand Nintendo Online Abonnement voor €269 [BE] De gloednieuwe Nintendo Switch Lite in combinatie met Animal Crossing en drie maanden Nintendo Switch Online kan je nu voor een iets lagere prijs krijgen.

Image Nintendo Switch Joy-Con-controllerset voor €66,75 i.p.v. €79,99 [BE] Een nieuw setje Joy-Cons kan wel eens van pas komen als je graag met vier vrienden tegelijk speelt of als je oude set aan vervanging toe is.

Image Ring Fit Adventure voor €69,99 i.p.v. €79,99 [NL] Fit blijven zonder je huis te verlaten en zonder dure apparatuur aan te kopen doe je met Ring Fit Adventure.

Image Pokémon Sword + Expansion Pass voor €79,99 i.p.v. €92,99 In deze bundel krijg je zowel Pokémon Sword als de Expansion Pass waarmee je toegang hebt tot twee nieuwe gebieden!

Image Super Mario Party voor €53,99 i.p.v. €59,99 Til je game-avonden naar een nieuw (en erg competitief) niveau met Super Mario Party.

Image The Legend of Zelda: Breath of the Wild voor €50,68 i.p.v. €69,99 Een van de populairste Zelda-games aller tijden en een van de best verkopende voor Nintendo Switch.

Image Mario Kart 8 Deluxe voor €44,99 i.p.v. €49,99 [BE] De iconische racegame met Mario en zijn vrienden. Een must-have voor de collectie van elke Nintendo Switch-eigenaar.