Scoor tijdelijk 250 euro korting op een van de beste Samsung-smartphones ooit

We raden je over het algemeen niet aan om een product te kopen meteen na de lancering en dan vooral smartphones. Ze hebben namelijk de neiging om na enkele maanden goedkoper te worden. Zelfs de beste smartphones van het moment zakken met enkele honderden euro's een paar maanden na hun lancering. Dat zien we nu bij de Samsung Galaxy S23.

In februari werd de Galaxy S23 aangekondigd met een adviesprijs van 949 euro, wat relatief hoog was gezien de kleine upgrades tegenover de Galaxy S22. Geduld is zeker een schone zaak nu, want de Galaxy S23 geniet nu van meer dan 200 euro korting. Nu al overtuigd? Scrol dan naar beneden om de deal te bekijken.

Een van de grote pluspunten van de Samsung Galaxy S23 is zijn enorm compacte formaat. Door zijn dunne randen rond het kleine 6,1-inch scherm gebruikt iedereen hem makkelijk met één hand. De kwaliteit van het scherm blijft groots, want je krijgt een AMOLED-scherm met felle kleuren, een hoge helderheid en 120Hz refresh rate voor een soepele ervaring. Binnenin zit de krachtigste chipset die je in een Android-smartphone kan vinden, waardoor geen enkele taak of game te veel is. De drie camera's achteraan geven je tot slot een veelzijdige fotografie-ervaring en je kan zelfs video's filmen in 8K-kwaliteit!

Geniet van hoge korting op de Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 van €949 voor €699 bij Belsimpel Belsimpel geeft momenteel de hoogste korting op de Samsung Galaxy S23. Opgelet: alleen de groene versie krijgt deze korting.