Amazon Prime Big Deal Days 2023 Nederland en België: onze top tien promo's

Op 10 en 11 oktober 2023 organiseert Amazon de Prime Big Deal Days. Tijdens deze twee dagen kan je kortingen scoren op talloze producten, net zoals bij de Amazon Prime Days in juli. Wij verzamelen hier onze top tien deals per land.

Opgelet: net zoals bij de Prime Days heb je een actief abonnement op Amazon Prime nodig om te genieten van de kortingen. Zorg er daarom voor dat je een Prime-abonnement afsluit vóór je een bestelling plaatst. Onderaan dit artikel vind je de nodige instructies, evenals informatie over de gratis proefperiode.

Amazon Prime Big Deal Days in Nederland

Samsung 980 Pro M.2 NVMe SSD - 2TB van €404,90 voor €118,99 De Samsung 980 Pro is een supersnelle interne M.2 NVMe SSD voor in je computer (of je PS5). Met leessnelheden tot 7.000 MB/s en schrijfsnelheden tot 5.000 MB/s is deze SSD ideaal voor gamers of mensen die gewoon een supersnelle SSD zoeken.

Bose QuietComfort Earbuds II van €299,95 voor €199,99 De Bose QuietComfort Earbuds II zijn een geweldig paar draadloze noise-cancelling oordopjes. De noise-cancelling op deze oortjes is de beste die we tot nu toe op draadloze oortjes hebben gezien en verder bieden de oortjes ook nog een fantastisch geluid.

Jabra Elite 7 Active van €179,99 voor €94,05 De Jabra Elite 7 Active zijn niet meer de nieuwste oortjes uit de Active-reeks, maar ze bieden nog steeds een comfortabele pasvorm, ANC, een robuust design en een IP57-certificering voor water- en zweetbestendigheid.

Sony WH-1000XM5 van €420 voor €319,99 Deze koptelefoon van Sony is een van de beste noise-cancelling koptelefoons die je vandaag de dag kan kopen. Normaal raden we vanwege zijn hoge prijs vaak eerder zijn voorganger aan, de Sony WH-1000XM4, maar nu heeft het nieuwste model dus een mooie korting gekregen.

Garmin Fenix 7 van €699,99 voor €465,99 De Garmin Fenix 7 is een horloge dat zowel als smartwatch en als sporthorloge erg goed werkt. Als je dus op zoek bent naar een sporthorloge waar je ook gewoon je berichten op kan lezen en je muziek mee kan bedienen, dan is dit een geweldige optie.

Nothing Phone (1) - 12GB RAM + 256GB opslag van €549 voor €379 De Nothing Phone (1) is inmiddels niet meer het nieuwste model, maar hij heeft nog steeds een erg uniek design, een mooi 120Hz OLED-scherm, 12GB aan RAM, 256GB aan opslagruimte en een 50MP-hoofdcamera.

Razer Viper Ultimate met laadstation van €169,99 voor €75,99 Deze draadloze muis van Razer is mooi lichtgewicht, beschikt over RGB-verlichting en Razer's 20K-optische sensor voor enorme precisie. Verder biedt hij tot 70 uur aan batterijduur en is hij geschikt voor links- en rechtshandigen.

SteelSeries Arctis Nova Pro van €279,99 voor €165 Deze bedrade headset van SteelSeries is geschikt voor PC, PS5, PS4 en Switch. Hij biedt een erg helder geluid, dat via de Sonar-software ook nog helemaal naar wens kan worden aangepast. Ook krijg je hier 360-graden ruimtelijke audio en kan je twee apparaten tegelijk aansluiten op de meegeleverde GameDAC.

MSI Optix G2712 van €229 voor €134,99 Deze gaming-monitor van MSI heeft een Full HD-resolutie, een refresh rate van 170Hz, een IPS-paneel, een reactietijd van 1 ms en ondersteuning voor AMD FreeSync Premium. Hiermee is hij ideaal voor gamers met een wat strakker budget die in ieder geval op zoek zijn naar een redelijke refresh rate.

Final Fantasy XVI - PS5 van €79,99 voor €48,94 Final Fantasy XVI is pas een aantal maanden geleden uitgekomen, maar deze epische fantasy-game is nu tijdens de Prime Big Deal Days al met een mooie korting te scoren.

Amazon Prime Big Deal Days in België

Bose QuietComfort Earbuds II van €249,95 voor €199,99 De Bose QuietComfort Earbuds II zijn een geweldig paar draadloze noise-cancelling oordopjes. De noise-cancelling op deze oortjes is de beste die we tot nu toe op draadloze oortjes hebben gezien en verder bieden de oortjes ook nog een fantastisch geluid.

Sennheiser HD 599 Special Edition van €109,99 voor €79,99 Deze bedrade koptelefoon van Sennheiser biedt een mooi ruimtelijk en natuurlijk geluid. De grote oorschelpen en zachte (vervangbare) oorkussens maken hem ook erg comfortabel. Het is wel een 'open-back' koptelefoon, dus hou er rekening mee dat mensen om je heen waarschijnlijk kunnen meegenieten van je muziek.

Bose Soundbar 550 van €519,95 voor €369,95 Deze soundbar van Bose beschikt over ondersteuning voor Dolby Atmos en kan dankzij zijn TrueSpace-technologie audiosignalen die niet voor Dolby Atmos zijn gecodeerd converteren, zodat je toch van een ruimtelijker geluid kan genieten. De soundbar bevat in totaal 5 speakers, waarvan er 2 naar boven zijn gericht. Je kan er ook draadloos via Bluetooth en Wi-Fi naar streamen.

Garmin Forerunner 55 van €169 voor €129,99 De Garmin Forerunner 55 is een erg goed instapmodel voor mensen die op zoek zijn naar een sporthorloge. je krijgt hier 17 verschillende activiteitsprofielen, GPS en een hartslagmeter. Hij is waterdicht (50 m/5 ATM) en werkt met Android en iPhone.

Ticwatch GTH van €42,99 voor €21,99 De Ticwatch GTH is normaal al een erg budgetvriendelijke smartwatch, maar nu is het een nog betere deal. Hij biedt een batterijduur van 10 dagen, huidtemperatuurmetingen, bloedzuurstofmetingen, hartslagmetingen en kan ook je slaap tracken. Daarnaast is hij ook waterdicht (5 ATM).

SteelSeries Prime van €76,92 voor €24,99 Deze bedrade muis van SteelSeries is speciaal ontworpen voor FPS-games (First Person Shooters). De knoppen reageren daarom erg snel en hij weegt ook maar 69 gram. Dat maakt het extra gemakkelijk om snel van doelwit te wisselen.

SteelSeries Arctis Prime van €69,55 voor €44,99 Deze bedrade headset van SteelSeries werkt met alle (gaming-)apparaten waar je een 3,5 mm-audiokabel mee kan verbinden. Hij heeft een gedetailleerd geluid en een lichtgewicht, maar stevige bouwkwaliteit.

Samsung Odyssey Neo G9 - G95NA van €1.914,76 voor €1.499 Deze gigantische 49-inch monitor van Samsung is niet goedkoop, maar hij zorgt wel voor super meeslepende game-ervaringen. Het is een mini-LED-scherm met een reactietijd van 1 ms en een refresh rate van 240Hz en een fantastische helderheid.

Samsung Odyssey G3 - S27AG320NU van €233,99 voor €179 Deze 27-inch monitor van Samsung is veel goedkoper en heeft gewoon een traditionele beeldverhouding. Hij is echter nog steeds heel geschikt voor gaming. Het is een IPS-monitor met een Full HD-resolutie, een refresh rate van 165Hz een reactietijd van 1 ms en ondersteuning voor AMD FreeSync.

Anker Nebula Capsule van €349,99 voor €249,99 De Anker Nebula Capsule is een handige, compacte mini-projector. Het is niet de meest felle projector met maar 100 lumen, maar hij is gemakkelijk overal mee naartoe te nemen en biedt maximaal een 100-inch beeld en levert een 360-graden geluid. Er zit een versie van Android ingebouwd, waardoor je via de projector zelf bij je favoriete streaming-apps kan.

Amazon Prime Big Deal Days in Nederland en België

Amazon Prime Big Deal Days zijn in feite exact hetzelfde als de Amazon Prime Days, maar dan in het najaar. Dit is de eerste keer dat Amazon een "tweede Prime Day" organiseert.

Die kortingen zijn vervolgens alleen voor shoppers die over een Amazon Prime-abonnement beschikken. Dit abonnement geeft je enkele logistieke voordelen, maar bijvoorbeeld ook toegang tot de streamingservices van Amazon. Als je nog geen abonnement zou hebben, is het zeker de moeite waard om alleen voor de Prime Big Deal Days een Amazon Prime-abonnement (Nederland / België) af te sluiten voor 2,99 euro per maand. Je krijgt bij dat abonnement ook gratis Amazon Prime Video, een van de beste streamingdiensten in de Benelux.

Belangrijk: mensen die nog nooit een Prime-abonnement hebben afgesloten, kunnen gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen. Ook met een proefabonnement kun je meegenieten van de voordelen.

Extra belangrijk: Je Prime-abonnement op Amazon Nederland is niet geldig op Amazon België en omgekeerd. Om van alle kortingen te kunnen genieten, zou je een abonnement voor elke regio moeten afsluiten.

Klik hier om naar de Prime-pagina van Amazon Nederland te gaan

te gaan En hier om naar de Prime-pagina van Amazon België te gaan

Hoe Amazon Prime korting krijgen

Om mee te genieten van de kortingen moet je niets meer doen dan een Amazon Prime-abonnement hebben en weten waar (en wanneer) je overal op koopjesjacht kan gaan.

Sinds dit jaar kunnen Belgen eindelijk terecht op hun eigen, lokale Amazon-website. In Nederland kan dat al sinds 2019, maar het is niet de eerste keer dat België wat achterloopt. Verder kan je nog steeds op de Duitse Amazon-website shoppen, aangezien de meeste items in aanmerking komen voor gratis verzending naar zowel Nederland als België.

Zoals we al vermeld hebben, heb je een Amazon Prime-abonnement nodig voor de regio waarin je het product koopt. Een abonnement op Amazon Nederland, geeft je namelijk geen voordelen in andere regio's. Houd hier dus rekening mee als je een kijkje neemt op de Amazon-shops van onze buurlanden.