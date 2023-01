Zo gaat Netflix het delen van je account tegenhouden

We wisten inmiddels al een tijdje dat Netflix van plan was om het delen van accounts en wachtwoorden tegen te gaan werken. Recentelijk hoorden we dat de streamingdienst vanaf maart 2023 strenger gaat optreden tegen gebruikers die hun wachtwoord delen met anderen, maar hoe wil Netflix dit precies tegengaan?

Netflix wil zorgen dat mensen stoppen met het delen van hun accounts met anderen, omdat het volgens het bedrijf de positie van Netflix als een van de beste streamingdiensten verzwakt. Volgens het bedrijf ondermijnt het delen van wachtwoorden op de lange termijn het vermogen van de streamingdienst om te investeren in zijn content en zijn platform en om deze te verbeteren. Het bedrijf ziet de mensen die gebruikmaken van het Netflix-account van iemand anders, als een obstakel bij het produceren van de beste Netflix-series.

Deze verandering is echter niet bepaald populair onder de Netflix-gebruikers. In delen van Latijns- en Zuid-Amerika werden vorig jaar al tests gedaan met een nieuw betaald systeem voor het delen van je wachtwoord, maar de meeste gebruikers in die testgebieden hadden er een hekel aan. Daarnaast is het ook nog niet helemaal duidelijk in welke gevallen het delen van je wachtwoord wel of niet geaccepteerd wordt of hoe Netflix dit wil voorkomen, aangezien het gebruik van wachtwoordgenerators en wachtwoordmanagers het gemakkelijker dan ooit maken om wachtwoorden op te slaan en in te voeren.



Wij zullen hieronder uitleggen wat er inmiddels allemaal bekend is over dit nieuwe beleid.

Met wie mag je je Netflix-wachtwoord delen?

Ten eerste is het belangrijk om te weten dat je ook na het invoeren van dit nieuwe beleid, nog steeds je Netflix-wachtwoord met sommige mensen mag delen zonder extra kosten.

Je kan misschien je popcorn maar beter even in de zak laten als je gebruikmaakt van het Netflix-account van iemand anders. (Image credit: Ink Drop / Shutterstock)

Volgens de officiële FAQ (opens in new tab) van Netflix zelf moeten gebruikers van hetzelfde account ook echt tot hetzelfde huishouden behoren. Dat betekent dat het om een groep mensen gaat die bij elkaar op hetzelfde adres wonen. Als je dus bijvoorbeeld het Netflix-account van je ouders gebruikt en je ook nog bij ze in huis woont, dan zit je nog steeds goed, maar als je het wachtwoord van je oom of tante gebruikt, die ergens anders in de wereld woont, dan zal Netflix daar wel snel achter komen en ervoor zorgen dat je toch zelf moet gaan betalen.

Als Netflix er dus achter komt en ervoor zorgt dat je niet meer met iemand anders kan meeliften, dan heb je waarschijnlijk straks twee keuzes: zelf betalen voor je eigen account of een extra bedrag per maand betalen op het account dat gedeeld wordt. Tijdens de testfase in Zuid-Amerika kostte het ongeveer 2,99 dollar om een extra huishouden toe te voegen aan het bestaande account.

Hoe weet Netflix wie er tot je huishouden behoren?

Volgens de officiële FAQ (opens in new tab) van Netflix wordt informatie over "IP-adressen, apparaat-ID's en accountactiviteit van apparaten die zijn ingelogd op het Netflix-account" gebruikt, om te bepalen of mensen deel uitmaken van hetzelfde huishouden of niet. Dus als dezelfde paar apparaten worden gebruikt vanuit hetzelfde IP-adres (oftewel dezelfde locatie), dan weet Netflix dat deze apparaten bij hetzelfde huishouden horen. Als er echter een nieuw apparaat probeert in te loggen vanuit een andere locatie, dan kan het zo zijn dat Netflix dat niet zomaar toestaat (zonder extra kosten in rekening te brengen).

Netflix gaat je tegenhouden als het bedrijf vermoedt dat je je wachtwoord deelt met iemand buiten je huishouden. (Image credit: Shutterstock / rafapress)

Als Netflix verdenkt dat je een account deelt met anderen, wordt niet meteen je toegang geweigerd. In plaats daarvan wordt er eerst gevraagd om je apparaat te verifiëren, voordat je eventueel weer gewoon verder kan gaan streamen. Daarvoor stuurt Netflix een code naar het e-mailadres of telefoonnummer waar het account op geregistreerd staat en die code moet je dan binnen 15 minuten invoeren op het apparaat waarmee je (of iemand anders) verbinding probeerde te maken.

Netflix heeft ook laten weten dat een korte vakantie er bijvoorbeeld niet meteen voor gaat zorgen dat iemand uit je huishouden ineens niet meer kan inloggen. Het kan alleen wel zo zijn dat je dan "af en toe" een apparaat opnieuw moet verifiëren als het voor "een langere periode" op een nieuwe locatie wordt gebruikt.

Als Netflix bepaalt dat een apparaat niet officieel tot je huishouden behoort, dan kan je waarschijnlijk niet meer inloggen op dat apparaat tot de extra kosten zijn betaald. Als de toegang onrechtmatig wordt geweigerd, kan je contact opnemen met de klantenservice om het hopelijk op te lossen.

Kan je ondanks het nieuwe beleid van Netflix nog een VPN gebruiken?

De afgelopen jaren zijn de beste VPN-diensten (virtual private network) steeds populairder geworden, omdat gebruikers daarmee content kunnen bekijken die niet op Netflix staat in hun eigen regio.

Met een VPN gebruik je dan een beveiligde server uit een ander land om Netflix te laten denken dat je daar vandaan komt, zodat je de films en series uit dat land kan kijken. Je eigen informatie (inclusief IP-adres) blijft dan ook geheim, zodat jouw data veilig blijft en alleen de server wordt herkend.

Als je met diensten als ExpressVPN het nieuwe beleid voor het delen van wachtwoorden kan omzeilen, dan zou het kunnen dat Netflix ze gaat verbieden. (Image credit: ExpressVPN)

Als Netflix echter via informatie over apparaten en IP-adressen wil verifiëren of gebruikers tot een bepaald huishouden behoren, dan kan een VPN dat tegenwerken. Misschien wil het bedrijf dan ook niet dat dit soort diensten worden gebruikt om die data te verbergen. Door een VPN te gebruiken kunnen mensen die eigenlijk niet samenwonen verbinding maken met dezelfde server en doen alsof ze wel samenwonen.

Momenteel zegt Netflix dat je "een VPN gebruiken met Netflix bij de Basic-, Standaard- en Premium-abonnementen", maar we weten niet of ze misschien van mening veranderen als VPN's mensen helpen om dit nieuwe beleid te omzeilen. Misschien worden VPN-gebruikers simpelweg elke keer als ze Netflix openen, gevraagd om hun apparaat te verifiëren, maar misschien gaat Netflix juist ineens veel sterker optreden tegen VPN's. Voor nu moeten we nog even afwachten om te zien wat er op dat vlak gaat gebeuren.