Pilot wachtwoorden delen Netflix verloopt stroef

Goed nieuws voor Netflix-abonnees: de pilot met extra kosten voor het delen van wachtwoorden verloopt stroef. Dit zou een vertraging van deze extra kosten wereldwijd kunnen betekenen.

Eerder dit jaar kondigde Netflix tests aan om een aantal klanten in Chili, Costa Rica en Peru extra te laten betalen (2,83 euro) om het wachtwoord van een account buiten het huishouden te delen. De pilot draait momenteel enkel in Zuid-Amerikaanse landen, maar Netflix zei herhaaldelijk in de media dat het van plan is om dit wereldwijd toe te gaan passen.

Rest of World (opens in new tab) berichtte echter dat het experiment, alleen al in Peru, niet soepel verloopt. Klanten die de test ondergaan klagen op de manier waarop de extra kosten zijn aangekondigd, gecontroleerd en geïmplementeerd.

Volgens de berichtgeving, die meerdere getroffen abonnees ondervroeg, is de meerderheid van de testklanten verward door de vage definitie die Netflix aan een ''huishouden'' geeft. Ook is er frustratie door onduidelijkheid of klanten voor de extra kosten kwalificeren.

Zo zijn er gevallen waarin abonnees extra moesten betalen voor het delen van wachtwoorden met kijkers buiten het huishouden, maar zijn zij nooit formeel geïnformeerd door Netflix dat de richtlijnen veranderden. De tests zijn inmiddels twee maanden aan de gang.

Hoe de test wordt toegepast wisselt ook per klant. Andere abonnees zeggen dat zij wel een accountverificatie-melding kregen, maar deze zonder consequenties hebben genegeerd. Een groep meldt dat de kosten voor het delen van een wachtwoord zijn gestart zoals verwacht.

(Image credit: Shutterstock / sitthiphong)

Netflix reageerde op de verwarring door middel van een statement aan zowel TechCrunch als The Verge (opens in new tab): ''Alhoewel we 18 maanden geleden zijn begonnen met het werken aan betaald wachtwoorden delen, zijn we al vijf jaar duidelijk over het feit dat een Netflix-account voor mensen is die samen een huishouden vormen. De miljoenen abonnees die een account delen in deze landen zijn geïnformeerd met een e-mail. We voeren notificaties in het product langzaam op. We zijn tot nu toe blij met de voorlopige resultaten.''

De behoefte om ''de notificaties in het product op te voeren'' geeft de indruk dat de streamingdienst eraan gaat werken om de factoren van het experiment te verduidelijken. Het is hoe dan ook duidelijk dat de extra kosten voor wachtwoorden delen blijvend zijn, op zijn minst in Chili, Costa Rica en Peru.

Toevallig zijn zowel Noord- als Zuid-Amerika de minst lucratieve regio's voor Netflix als het gaat om omzet gegenereerd per gebruiker. Het is dus logisch dat het bedrijf hier een ambitieuze en controversiële pilot draait.

Toch denken we dat, op basis van de verwarring en frustratie die abonnees uiten, Netflix voorlopig de extra kosten nog niet in andere regio's gaat implementeren, zelfs als ze ''blij zijn met de voorlopige resultaten.''

We weten niet hoelang het nog duurt voor andere markten ook de extra kosten moeten betalen. Als we kijken naar de fragiliteit van de hoeveelheid Netflix-abonnees in de VS, moet Netflix alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat extra kosten effectief worden geïntroduceerd.