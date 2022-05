Netflix bevestigt een tweede en derde seizoen van Heartstopper

Na weken gevuld met niks anders als annuleringen en ongemakkelijke ontdekkingen over het verliezen van abonnementen heeft Netflix goed nieuws: de dienst voegt twee seizoenen toe aan de hitserie Heartstopper.

De serie is uitermate succesvol voor de streamgigant, met een 100% score op Rotten Tomatoes. Het Netflix-publiek weet de serie dan ook gemakkelijk te vinden (Heartstopper bereikte de Netflix top 10-lijst in 54 landen).

Heartstopper, geliefd door kijkers en critici, is niet alleen populair op de dienst zelf: de serie kreeg ook ongekend veel aandacht op sociale media. Deze schoot namelijk direct naar de top van Variety's trending TV-lijst al in de eerste week nadat de serie uitkwam, het behaalde meer dan een miljoen interacties op Twitter en bleef daar een aantal weken comfortabel op staan.

De hashtag #heartstopper haalde ondertussen 4,3 miljard views op TikTok.

Met zulke cijfers en aandacht twijfelt Netflix er normaal geen seconde over om nieuwe seizoenen aan te kondigen. Toch duurde het een tijd voor de streamingdienst groen licht gaf. Gelukkig kunnen we nu opgelucht ademhalen, met niet een, maar twee nieuwe seizoenen.

To those who have fallen in love with Nick & Charlie, cried watching Alice Oseman's magical story brought to life, or felt represented for the first time on-screen, I am elated to announce...Heartstopper has been renewed for TWO MORE SEASONS! 🍂 🍂 https://t.co/m3LbFiV8v6 pic.twitter.com/Dyc4MBjQaVMay 20, 2022 See more

Heartstopper is een coming-of-age-dramaserie. Het verhaal is oorspronkelijk een Webtoon-comic en graphic novel met dezelfde naam, geschreven door Alice Oseman. We maken kennis met Charlie Spring, wie verliefd wordt op zijn klasgenoot Nick Nelson. We zien hoe ze gevoelens voor elkaar ontwikkelen en hun dagelijkse leven als tieners, met hun vrienden, ouders en schoolleven in de mix.

Het eerste seizoen is gebaseerd op de eerste twee delen van Oseman's stripboeken. Er zijn reeds twee andere delen uitgebracht en een vijfde en laatste deel is onderweg. Je kunt je wel voorstellen dat de stripboeken het verhaal gaan vormen voor de volgende seizoenen. Tenzij Netflix nog meer seizoenen wil: waar we allesbehalve over klagen...

Analyse: waarom deed Netflix zo lang over deze keuze?

Netflix vernieuwde Bridgerton voor maar liefst vier nieuwe seizoenen, maanden voordat het tweede seizoen in première ging. Het is daarom dus wat vreemd dat het een eeuwigheid duurde voor de Heartstopper-fans of er meer seizoenen kwamen.

Netflix heeft de laatste maand een pijnlijke periode meegemaakt. Het bedrijf heeft 150 personeelsleden moeten laten gaan, bevestigde het einde van het delen van wachtwoorden en annuleerde talloze projecten. Die laatste waren zowel al uitgebracht of in ontwikkeling, dus wellicht was het voorzichtige handelen rondom Heartstopper onderdeel van dat proces.

Hoe dan ook is het fijn dat Netflix ook iets leuks te melden heeft, met een serie-vernieuwing waar vele kijkers zonder twijfel erg blij mee zijn.