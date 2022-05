Netflix voegt mogelijk livestreams toe aan aanbod

Het zijn onzekere tijden voor Netflix, maar de streamingdienst zit niet stil terwijl de competitie blijft groeien en abonnees weggaan. Het bedrijf heeft plannen om zijn aanbod te uit te breiden. Mogelijk komen er livestreams bij.

Dit bericht komt van Deadline. De directie van Netflix onderzoekt de mogelijkheden om live-content uit te zenden. Denk hierbij aan stand-up comedy, talentenjachten of sportwedstrijden.

Live-reünies zijn ook een optie volgens Deadline. Er is ook een kans dat live sport wordt toegevoegd in de toekomst. Bij andere diensten zien we dit al, denk hierbij aan Formule 1 bij Viaplay.

Interactieve content

Dit zit nog in een vroeg stadium, dus verwacht geen aankondigingen binnenkort. Het artikel geeft geen tijdlijn over de release van live-content op Netflix, al is er naar verluidt een toegewijd team mee bezig.

Comedy kan een goed startpunt zijn, aangezien de streamingdienst al veel shows van bekende cabaretiers aanbiedt. Ook wordt de optie bekeken om interactie met kijkers te hebben tijdens live-uitzendingen.

Netflix heeft een grote rol gespeeld in de overstap van live tv-uitzendingen naar on-demand streaming. Het bedrijf realiseert zich dat het meer variatie moet aanbieden om abonnees vast te houden.

Analyse: Netflix moet zich aanpassen om te overleven

Ondanks dat het de bekendste streamingdienst is, kampt Netflix met wat problemen. De toekomst van het bedrijf ziet er vooralsnog niet rooskleurig uit.

Rivaliserende platformen als Amazon Prime Video en Disney Plus weten meer abonnees binnen te harken en publiceren constant nieuwe content. Voor het eerst in tien jaar is het aantal abonnees van Netflix gedaald in plaats van gestegen. Daarnaast is de dienst ervan op de hoogte dat veel gebruikers hun wachtwoorden delen.

Neem dat allemaal samen en je ziet waarom Netflix zich moet ontwikkelen. Zelfs de meest dominante spelers in een markt lopen na verloop van tijd tegen problemen aan.

Naast livestreaming voegt Netflix ook games toe aan zijn aanbod. Ook zijn er verschillende series gecanceld om kosten te besparen.

Via The Verge