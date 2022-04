Vier dingen die wij de komende 10 jaar in Marvel-films willen zien

Beste Marvel, dit is wat wij willen zien in de komende 10 jaar aan Marvel-films

De Marvel Cinematic Universe (MCU)-trein stopt voorlopig niet. Volgens het laatste nieuws van CinemaCon is dat gegarandeerd.

Marvel Studios-president Kevin Feige onthulde tijdens de Disney-presentatie op het Las Vegas event dat het uitvoerende team zich gaat terugtrekken. Dit doen ze om aan de komende 10 jaar aan Marvel films te werken. Het is nog niet duidelijk of dat ook geldt voor de recentelijk aangekondigde Marvel Phase 4-projecten als Blade en Fantastic 4. Het kan ook zijn dat Disney's dochteronderneming al bezig gaat met de Phase 5-plannen.

Kevin Feige just said on stage he’s going to a Marvel Studios retreat from CinemaCon to work on the next 10 years of MCU movies. pic.twitter.com/TKcs27Oj0gApril 27, 2022 See more

Hoe dan ook belooft het een drukke en opwindende tijd te worden voor het MCU, de makers daarvan en Marvels wereldwijde fanbase. Maar wat, met zoveel rijke striphistorie om uit te kiezen van de afgelopen 83 jaar, biedt de toekomst voor het MCU? Krijgen we nieuwe superheldenteam-films zoals The Avengers? Gaat de multiverse, die we al leerden kennen in Loki en Spider-Man: No Way Home, een grotere rol spelen in de toekomst? Of heeft Marvel iets compleet anders in gedachten?

Er zijn talloze opties voor Marvel, maar hier zijn vier dingen die wij in de komende 10 jaar in Marvel-films willen terugzien.

1. Minder samenloop

Moon Knight is een zeldzaam Marvel-project dat losstaat van de vorige MCU-films en -series. (Image credit: Marvel Studios)

Marvel Studios heeft altijd al plannen gehad om een verbonden universum te creëren. De fundering hiervoor zit vanaf het begin al in het MCU. Denk bijvoorbeeld aan de post-credits-scene van Iron Man uit 2008 waar de eerste steen werd gelegd voor meerdere helden en schurken om hun intrede te doen.

De eerste Avengers-film bewijst dat het zowel mogelijk was om een opmerkelijk team te verzamelen als hoeveel behoefte er wereldwijd was voor een team-up van superhelden zoals deze. Navolgende Avengers-films samen met de multiverse, welke verder verkend wordt in Doctor Strange 2, voegen steeds nieuwe aspecten toe aan het universum.

Het probleem met steeds alles verbinden (net als een spinnenweb) is wel dat het nieuwelingen kan afschrikken van de franchise. Met 27 films en zes Disney Plus-series (en nog meer die gaan uitkomen) om in te halen, hebben sommige nieuwsgierige kijkers het bij voorbaat al opgegeven. Simpelweg omdat er te veel content is om te consumeren voor je up-to-date bent.

Wat ons betreft moet Marvel een les trekken uit een van de beste MCU Phase 4-projecten van vandaag: Moon Knight. Wat bedoelen we hiermee? Marvel mag het verbonden universum wat meer in toom houden. Voor een tijdje dan. Laat het toe dat je favoriete superheldenfilms en tv-series onafhankelijk van elkaar zijn. Vertel verhalen die op zichzelf staan zodat iedereen, zelfs het publiek dat verder geen Marvel consumeert, een serie of film kan kijken. In dat geval hoeft de kijker geen voorkennis van eerdere verhaallijnen of karakters te hebben en kan deze de film ervaren voor wat die is.

Natuurlijk komt er een tijd dat superhelden samen moeten komen om een grotere, multi-universele dreiging te stoppen (ja jij, Kang). In de toekomst betekent minder verbinding meer interesse. Films maken die op zichzelf staan met geen enkele link naar andere films, brengt nieuwe (en meer) fans naar Marvel. En tja, als nieuwe fans de standalones leuk vinden en meer MCU willen consumeren, is er een heleboel te ontdekken. Een win-winsituatie als je het ons vraagt.

2. Neem afstand van het traditionele 'filmtrilogie-format'

Thor is tot dusver de enige superheld die vier op zichzelf staande films krijgt. (Image credit: Marvel Studios)

Het filmtrilogie-format is iets wat ondertussen in Hollywood ingeworteld is. Star Wars, het MCU, het DC-universum en meer hebben de blauwdruk gevonden en gebruiken het al vele jaren, met wisselend succes.

Het is desondanks tijd om de formule opzij te zetten. Grappig genoeg heeft Marvel al bewezen dat de franchise bereid is dit te doen.

We hebben ondertussen vier Avengers-films gekregen. Zodra Thor: Love and Thunder in juli uitkomt, heeft Chris Hemsworth's dondergod al in vier verschillende films karakterontwikkeling meegemaakt. De Captain America franchise, alhoewel er een nieuwe Cap te zien was in Anthony Mackie's Falcon/Sam Wilson, krijgt ook een vierde film. Er ontstaat dus een nieuwe traditie binnen Marvel. Iets wat wij hartelijk verwelkomen.

Marvel hoeft ook niet meteen vierdelige films te gaan maken in plaats van trilogieën. Als het volgende deel in de Black Panther-serie (Wakanda Forever) meerdere afsluitende verhaallijnen bevat voor de hoofdkarakters, laat het bij twee films. Als de The Guardians of the Galaxy-franchise na een Volume 3 verder gaat, met mogelijk een nieuwe line-up, waarom niet nog twee films maken in plaats van drie? Zelfs Eternals, de slechtst scorende Marvel-film allertijden, welke duidelijk hint op gebeurtenissen in een mogelijk tweede deel, mag als een enkele film blijven. Laat het voor wat het is en start met iets nieuws.

Niet elke Marvel-filmserie heeft drie films nodig met een begin, midden en eind. Sommigen vertellen hun verhaal door meerdere films heen, sommigen doen dit niet. Laten we hopen dat Marvel er eens over nadenkt.

3. Breng de X-Men

Wanneer X-Men in het MCU, Marvel? (Image credit: 20th Century Fox)

We weten allemaal dat ze eraan komen: de X-Men. Er zijn namelijk een aantal referenties geweest in de MCU, vooral in Falcon and the Winter Soldier en Moon Knight. Scarlet Witch is de meest evidente aanwijzing, gezien haar connectie met Magneto in de stripboeken. Buiten The Fantastic Four om zijn ze de meest gewilde superheldengroep door de Marvel fans als volgende grote toevoeging aan de MCU.

Dus, Marvel: introduceer alsjeblieft de X-Men ergens in de komende jaren. We krijgen al een Deadpool-film die zich in de MCU afspeelt en we weten dat er een multiverse-variant van Professor X in Doctor Strange gaan terugzien. Er komt zelfs vervolgserie van de originele X-Men animatieserie op Disney Plus in de nabije toekomst.

Alle hints zijn er om ze aan je winstgevende franchise toe te voegen. En, eerlijk gezegd, zijn we het ondertussen wel beu om te vragen wanneer Wolverine en zijn gezelschap hun intrede doen. Namens alle Marvel-fans: breng ze naar het MCU. Zo snel mogelijk.

4. Haal voordeel uit de Disney Plus-series

Ms Marvel maakt haar MCU-debuut in haar eigen Disney Plus-serie. (Image credit: Marvel Studios)

Alhoewel een film logisch lijkt voor een iconisch en geliefd Marvel karakter of team, zoals de X-Men, Fantastic Four en Blade, wordt het steeds lastiger om nieuwe superhelden in een eigen, losse MCU-film te introduceren.

Vooruit, Shang-Chi was succesvol hierin. Eternals, zoals we hierboven al noemen, was echter rommelig volgens fans en critici. De steeds complexer wordende wereld van het MCU maakt het vrijwel onmogelijk om superhelden in hun eigen, op zichzelf staande films te onthullen, tenzij een nieuw karakter naar voren wordt gebracht, zoals Black Panther in Captain America: Civil War of America Chavez in Doctor Strange 2, die binnenkort uit komt.

Dit is waar Disney Plus een mogelijkheid biedt. Het streamingplatform heeft Marvel al eerder geholpen om meerdere nieuwe karakters te introduceren, zowel in hoofdrollen als bijrollen. Denk aan Moon Knight, Hawkeye's Kate Bishop, en Sylvie/Enchantress in Loki.

Door shows als Ms Marvel, Secret Invasion en She-Hulk te gebruiken om nieuwe superhelden te introduceren voordat ze in een Marvel-film verschijnen, gebruikt Marvel Disney Plus op een ultieme manier. Nieuwe verhaallijnen in zes afleveringen brengen karakterontwikkeling en een achtergrondverhaal voordat de karakters in een film te zien zijn.

Wij vinden dat die trend zo door mag gaan. Marvel kan profiteren door nieuwe karakters te introduceren, zoals Ironheart in Wakanda Forever, met een verschijning voordat deze een standalone op Disney Plus krijgt. Maar er kan ook geprofiteerd worden van de 'neefjes' van Disney Plus: zoals de bijrol van Ms Marvel in The Marvels. Die verschijnt in de bioscoop, acht maanden na haar debuut op Disney Plus.

Marvel mag dan bezig zijn met het werken aan de komende 10 jaar Marvel-films, maar het is zeker dat Disney Plus-series, zowel aangekondigd als nog op de plank, meegenomen worden. Door voordeel te halen uit de streamingdienst kunnen op een succesvolle manier nieuwe karakters worden geïntroduceerd, zelfs als ze op zich zelf staande verhalen zijn zoals Moon Knight. Het verrijkt hoe dan ook het MCU.