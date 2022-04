Doctor Strange 2 is de kortste Marvel-film in drie jaar tijd

De officiële speelduur van Doctor Strange in the Multiverse of Madness is onthuld. Op Fandango is te lezen dat de tweede Doctor Strange-film twee uur en zes minuten duurt. Dit is bijna een halfuur korter dan eerder werd gespeculeerd en bovendien de kortste lengte van een Marvel-film sinds Captain Marvel uit 2019 (124 minuten).

Uiteraard is een 126 minuten lange film niet kort, maar je hoeft er een stuk minder tijd in te investeren dan de bijna drie uur durende Avengers: Endgame, Eternals en Spider-Man: No Way Home, die de laatste jaren zijn verschenen.

Doctor Strange 2, die op 4 mei in de bioscopen draait, heeft ongeveer dezelfde lengte als Spider-Man: Far from Home, Iron Man 2 en Guardians of the Galaxy.

Het is belangrijk om te weten dat de speelduur van 126 minuten nog niet officieel bekend is. Fandango heeft echter wel een goede reputatie als ticketsite. Het verkoopt al kaartjes voor Doctor Strange 2, waardoor het aannemelijk is dat de informatie klopt.

Screenshot uit de trailer. (Image credit: Marvel Studios)

Analyse: bereid je voor op een hoop krankzinnigheid

Mogelijke spoilers voor Doctor Strange 2 volgen.

In de Super Bowl-trailer van Doctor Strange 2 zagen we de terugkeer van Professor Charles Xavier (Sir Patrick Stewart), wat suggereert dat de X-Men-personages van 20th Century Studios hun debuut maken in de Marvel Cinematic Universe en verschijnen in de aankomende film.

Dezelfde trailer onthult ook de terugkeer van Wanda Maximoff (oftewel Scarlet Witch), de komst van een alternatieve Captain Marvel (waarschijnlijk Lashana Lynchs Maria Rambeau) en een hoop Doctor Strange-varianten die onvermijdelijk moeten worden verslagen door de Sorcerer Supreme.

Er gaan daarnaast geruchten rond dat Ryan Reynolds met zijn Deadpool-personage een opwachting maakt in de film. Reynolds ontkent echter iets met de film te maken te hebben.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness is vanaf 4 mei te zien in de bioscoop.