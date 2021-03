The Falcon and the Winter Soldier is nu te zien op Disney Plus

The Falcon and the Winter Soldier is vanaf vandaag beschikbaar op Disney Plus. Het avontuur van Sam Wilson en Bucky Barnes gaat verder na de bloedstollende finale van Avengers: Endgame. Zes weken lang kunnen we genieten van nieuwe afleveringen, die steeds op vrijdag om 08:00 uur verschijnen. Hieronder vind je de exacte data, zodat je deze in je agenda kunt zetten.

The Falcon and the Winter Soldier arriveert twee weken na het einde van WandaVision. Elke aflevering zal tussen de 45 en 55 minuten lang zijn. In maart verschijnt ook een serie over de ondeugende broer van Thor: Loki. Daarnaast zijn er ook MCU-series over Hawkeye en Moon Knight aanstaande.

Laten we nog niet teveel op de plannen vooruitspringen. Dit is wanneer je naar de afleveringen van The Falcon and the Winter Soldier kunt kijken:

The Falcon and the Winter Soldier releaseschema