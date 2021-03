Disney Plus verwijdert Peter Pan en Dumbo voor kinderen

Disney Plus heeft een aantal van haar meest populairste films verwijderd van kinderprofielen. Disney omschrijft deze films namelijk als "negatieve weergaven" van andere culturen.

De zet van Disney is opgemerkt door 1011 Now en betekent dat kinderen niet langer naar klassiekers als Peter Pan en Dumbo kunnen kijken. Ook The Aristocats en de live-action film Swiss Family Robinson zijn getroffen door de beslissing.

Disney neemt steeds meer stappen om de content op de streamingdienst inclusief en representatief aan het hedendaagse publiek te maken. Sommige oudere films, waaronder de zojuist genoemde titels, bevatten gedateerde stereotypes van etnische minderheden en culturen. Disney heeft deze daarom verwijderd van kinderprofielen.

Het bedrijf gaat in detail over de aanpassing. "Titels met een inhoudelijk advies met betrekking tot negatieve afbeeldingen en/of onjuiste behandeling van mensen of culturen zijn uitgesloten". Volwassen profielen kunnen de verwijderde content voor kinderen echter nog altijd bekijken.

Stories Matter

De verhalenvertellers van Disney hebben de "kracht en verantwoordelijkheid om niet alleen te verheffen en te inspireren, maar ook bewust, doelbewust en meedogenloos het spectrum van stemmen en perspectieven in onze wereld te verdedigen", valt er te lezen op de Stories Matter-website van het bedrijf.

Disney herziet dan ook voortdurend haar catalogus, om ervoor te zorgen dat producties in overeenstemming zijn met het nieuwe bedrijfsethos. Elke film of serie die mensen en culturen op een negatieve manier weergeeft of slecht behandelt, ontvangt een inhoudsadvies, waarin mensen worden geïnformeerd dat sommige van de opvattingen en afbeeldingen die in een productie worden geuit, verouderd zijn.

In plaats van deze inhoud te verwijderen, heeft Disney ervoor gekozen om bij deze films en series een "kans te bieden om een gesprek op gang te brengen en een dialoog te openen over een geschiedenis die ons allemaal aangaat".