Formule 1 live kijken: bekijk elke 2022 Grand Prix overal ter wereld online

Het 2021-seizoen van de Formule 1 is de boeken ingegaan als een van de meest zenuwslopende seizoenen ooit in de koningsklasse van de autosport. Alsof de eerste 21 wedstrijden van het seizoen nog niet spannend genoeg waren, ontvouwde zich in Abu Dhabi een bizar slotstuk. Uiteindelijk plukte Max Verstappen daar de vruchten van. Het is aan de Nederlander om zijn titel te prolongeren in het nieuwe seizoen.

In deze gids vertellen we je meer over het aanstaande Formule 1-seizoen, inclusief data over de Grand Prix's, en waar je alle races overal ter wereld online kunt kijken.

Spannend slotstuk

De titelstrijd van 2021 werd uitgevochten in de laatste Grand Prix van het jaar, de Grand Prix van Abu Dhabi. Lewis Hamilton had voor het eerst sinds 2016 weer te maken met een echte concurrent. Waar dat in 2016 Nico Rosberg was, maakte in 2021 de Nederlander Max Verstappen het de Brit behoorlijk moeilijk.

Enkele races voor het einde leek het wereldkampioenschap in het rijdersklassement bijna een zekerheidje voor de topcoureur van Red Bull Racing. Vanaf Brazilië leek het echter alsof Hamilton met Mercedes ontketend was, met als gevolg dat de twee titelkandidaten op gelijke punten de race in Abu Dhabi startten.

Lange tijd zag het ernaar uit dat Hamilton vrij makkelijk de titel binnen kon slepen, aangezien de Brit met zijn Mercedes simpelweg een stuk sneller was dan Verstappen. Door een controversiële beslissing van Michael Masi omtrent een safety car-situatie, zat Verstappen in de allerlaatste ronde van het 2021-seizoen echter achter Hamilton op veel versere banden. Met één allesbeslissende inhaalactie sleepte de Nederlander de titel vervolgens binnen.

Het team van Mercedes had echter grote moeite met het accepteren van de uitslag van de race en diende ook een protest in. Ondanks alle tegenargumenten behield Verstappen zijn wereldtitel. Wedstrijdleider Michael Masi keert in het nieuwe seizoen echter niet meer terug in zijn functie, en dat valt moeilijk los te zien van het chaotische slotstuk in Abu Dhabi.

Naast de wedstrijdleiding verwachten we op de baan ook een enorme opschudding. 2022 is namelijk het jaar dat je bij het Formule 1 kijken getrakteerd wordt op radicaal andere bolides. Dankzij reglementswijzigingen zien auto's er (naar onze mening) een stuk futuristischer uit, en moet het ontwerp ervoor zorgen dat wagens elkaar makkelijker moeten kunnen volgen. Dit is namelijk een bekend probleem van de Formule 1-auto's uit het hybride-tijdperk.

Formule 1 live kijken in Nederland

Formule 1 is de afgelopen jaren razend populair geworden in Nederland, en dat is grotendeels te danken door één persoon: Max Verstappen. De Nederlander maakte in 2015 zijn officiële debuut, en zorgde er mede voor dat Ziggo Sport ontzettend veel abonnees binnenhaalde dankzij de uitzendrechten voor de Formule 1.

Vanaf 2022 zijn de uitzendrechten in Nederland in handen van Viaplay, een video-on-demanddienst van het Scandinavische Nordic Entertainment Group. De streamingdienst heeft naast de uitzendrechten van de Formule 1 ook die van de Formule 2, Premier League (vanaf het nieuwe seizoen), Bundesliga en de PDC (darts) binnen weten te slepen.

Uit een eerder bericht werd duidelijk dat Viaplay 13,99 euro per maand vraagt voor haar diensten. Aan de hand van een tijdelijke aanbieding kunnen geïnteresseerden zich nu echter aanmelden voor slechts 99 euro voor het eerste jaar. Met Viaplay verzeker je jezelf ervan dat je altijd een Formule 1 live streamen kunt kijken.

Bekijk het Formule 1-seizoen via Viaplay

Viaplay is vanaf het 2022-seizoen in handen van de Formule 1-uitzendrechten. De Scandinavische streamingdienst start per 1 maart 2022 met haar diensten in Nederland. Standaard kost een Viaplay-abonnement 13,99 euro per maand. Dankzij een speciale introductie-actie genieten nieuwe klanten nu van een voordelig tarief: voor slechts 99 euro ben je het hele jaar voorzien van Viaplay! Naast de Formule 1 en diverse andere sporten geniet je ook van top films, series en meer.

Bekijk het Formule 1-seizoen via F1 TV

F1 TV is de officiële dienst van de FOM (Formula One Management), de commerciële uitbater van de autosport. Met deze streamingdienst geniet je van alle live actie, highlights, herhalingen van klassieke races en nog veel meer. Met F1 TV Pro geniet je live van al het spektakel wat de Formule 1 te bieden heeft. Je krijgt toegang tot alle onboard-camera's en boardradio's. Daarnaast geniet je van de Formule 2, Formule 3 en de Porsche Supercup. Een jaarabonnement van F1 TV Pro kost 64,99 euro. Je kunt ook 7,99 euro per maand betalen voor de dienst. Aanmelden kan hier.

Formule 1 live stream kijken buiten Nederland

Bevind je je op het moment van een Grand Prix buiten je landsgrenzen? Geen paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog het spektakel te kunnen volgen. Indien er geoblokkades van kracht zijn, helpen wij je een handje op weg.

Woon je in Nederland, maar ben je op het moment van een Grand Prix even niet thuis? Geen paniek! Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van een geoblokkade, dan weten wij daar wel raad mee. Aan de hand van een VPN kun je jouw IP-adres aanpassen. Als gevolg hiervan lijkt het alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben de afgelopen tijd tal van VPN-diensten getest, en NordVPN behoort zeker tot een van de betere opties. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: neem een 2-jarig NordVPN-abonnement voor slechts 2,99 euro per maand. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om Formule 1 live streams overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.

Formule 1 2022 kalender

Hieronder vind je een overzicht van de officiële racekalender van het 2022-seizoen van de Formule 1. Met 23 races wordt dit het langste Formule 1-seizoen ooit. Ook vinden er twee triple headers plaats, waarbij er drie weken lang elke weekend een Grand Prix wordt gehouden.

In verband met het coronavirus kan het echter zijn dat bepaalde races niet doorgaan, net als de afgelopen twee jaar.

1. GP Bahrein - 18 tot en met 20 maart

- 18 tot en met 20 maart 2. GP Saoedi-Arabië - 25 tot en met 27 maart

- 25 tot en met 27 maart 3. GP Australië - 8 tot en met 10 april

- 8 tot en met 10 april 4. GP Emilia-Romagna - 22 tot en met 24 april

- 22 tot en met 24 april 5. GP Miami - 6 tot en met 8 mei

- 6 tot en met 8 mei 6. GP Spanje - 20 tot en met 22 mei

- 20 tot en met 22 mei 7. GP Monaco - 27 tot en met 29 mei

- 27 tot en met 29 mei 8. GP Azerbeidzjan - 10 tot en met 12 juni

- 10 tot en met 12 juni 9. GP Canada - 17 juni tot en met 19 juni

- 17 juni tot en met 19 juni 10. GP Groot-Brittannië - 1 juli tot en met 3 juli

- 1 juli tot en met 3 juli 11. GP Oostenrijk - 8 juli tot en met 10 juli

- 8 juli tot en met 10 juli 12. GP Frankrijk - 22 juli tot en met 24 juli

- 22 juli tot en met 24 juli 13. GP Hongarije - 29 juli tot en met 31 juli

- 29 juli tot en met 31 juli 14. GP België - 26 augustus tot en met 28 augustus

- 26 augustus tot en met 28 augustus 15. GP NEDERLAND - 2 september tot en met 4 september

- 2 september tot en met 4 september 16. GP Italië - 9 september tot en met 11 september

- 9 september tot en met 11 september 17. GP Rusland - 23 september tot en met 25 september

- 23 september tot en met 25 september 18. GP Singapore - 30 september tot en met 2 oktober

- 30 september tot en met 2 oktober 19. GP Japan - 7 oktober tot en met 9 oktober

- 7 oktober tot en met 9 oktober 20. GP Verenigde Staten - 21 oktober tot en met 23 oktober

- 21 oktober tot en met 23 oktober 21. GP Mexico - 28 oktober tot en met 30 oktober

- 28 oktober tot en met 30 oktober 22. GP Brazilië - 11 november tot en met 13 november

- 11 november tot en met 13 november 23. GP Abu Dhabi - 18 november tot en met 20 november

Formule 1 wintertesten

Het is gebruikelijk dat er voorafgaand aan een Formule 1-seizoen wintertestdagen plaatsvinden. Zo krijgen teams ruim de tijd om hun bolides te leren kennen. Toch steekt het dit jaar iets anders in elkaar dan we gewend zijn.

(Image credit: Clive Mason - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Van 23 februari tot en met 25 februari vinden er drie testdagen plaats in Barcelona. Teams krijgen drie keer twee sessies van vier uur om hun bolides te testen. Het bijzondere aan deze testdagen is dat er geen officieel live-verslag wordt uitgezonden op televisie.

De officiële wintertests vinden plaats in Bahrein, maar de F1-teams hebben aangegeven dat ze graag extra testdagen willen hebben. Dat heeft alles te maken met de diverse reglementswijzigingen, wat voor drastisch andere bolides heeft gezorgd. Men wil graag meer te weten komen over hun bolides op het circuit.

Vandaar dat de Formule 1 ervoor heeft gekozen om in Barcelona een pre-season track session ervan te maken. We moeten de testdagen in Spanje dus niet zien als officiële testdagen. De officiële testdagen vinden plaats van 10 tot en met 12 maart in Bahrein. Uiteraard wordt er dan wel live verslag gedaan.