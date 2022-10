F1 GP van de Verenigde Staten: Kijk de race op de Circuit of the Americas live!

Vorige week werd Max Verstappen met Red Bull dan eindelijk voor de tweede keer wereldkampioen en nu wordt het een kwestie van het seizoen in stijl afsluiten.

Het zal niemand verbazen, maar het wordt erg lekker weer dit weekend in Austin, Texas, de locatie van de Circuit of the Americas. Het lijkt mooi zonnig te worden met temperaturen tot 32 graden.

De grootste druk is eraf, dus elke Max-fan kan nu met iets minder stress naar de race kijken dit weekend. Zullen we oranje-geklede fans in de tribunes terugzien? Vast wel een enkeling, maar het zal ons verbazen als we massa's zien.

(Image credit: Netflix)

De eerste vrije training start op vrijdag 21 oktober om 21:00 uur 's avonds en duurt een uurtje, gevolgd door de tweede vrije training om 12 uur 's nachts en die duurt anderhalf uur lang. De derde vrije training begint zaterdag om 21:00 uur 's avonds, en de kwalificatie begint 12 uur 's avonds dus dat wordt een latertje. De start van de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten is zondag 23 oktober om 21:00 uur 's avonds.

Dit ging vooraf aan de Grand Prix van de Verenigde Staten

Het zal niemand ontgaan zijn, maar voor de mensen onder ons die onder een steen hebben geleefd: Max Verstappen is in Japan voor de tweede keer wereldkampioen geworden na een natte en chaotische GP. De Nederlander heeft het seizoen met nog vier races te gaan al succesvol af kunnen sluiten. Hij heeft na een slecht begin van het seizoen alsnog twaalf Grands Prix binnen weten te slepen.

Red Bull is natuurlijk dolblij met het resultaat van Verstappen, maar de racestal hangt nog een flinke boete boven het hoofd. Het is definitief bekend geworden dat Red Bull de budgetlimiet van 145 miljoen dollar heeft overschreden. Red Bull heeft tot nu altijd volgehouden dat ze zich aan het limiet hebben gehouden.

De FIA heeft Red Bull een schikkingsvoorstel gedaan, en dat doen ze in het geval van een minor spending breach waardoor Red Bull niet meer dan vijf procent boven het toegestane budget is gegaan. Dit kan alsnog oplopen tot 7 miljoen dollar. Red Bull wordt dus niet beticht van fraude, en dit zal dan ook zeer waarschijnlijk betekenen dat ze geen vergaande problemen zullen krijgen.

Bij Haas hebben ze eindelijk weer een nieuwe sponsor gekregen, en vanaf 2023 gaat het Amerikaanse team door het leven als MoneyGram Haas F1. Vanaf 2022 had Haas F1 geen sponsor meer nadat ze uit elkaar zijn gegaan met Uralkali vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Haas F1 en MoneyGram hebben getekend voor een samenwerking van meerdere jaren.



Charles Leclerc zal nog moeite hebben dit weekend om Sergio Perez in te halen. De Mexicaan heeft een voorsprong van 11 punten, en dat is niet al te veel, maar Leclerc krijgt een gridstraf omdat hij een nieuwe motor krijgt. Hij zat namelijk al aan de vijfde motor van het seizoen, en nummer zes betekent dat hij vijf plaatsen straf krijgt.

Lando Norris van McLaren heeft toegegeven dat hij met Red Bull heeft gesproken. De jonge Brit windt er geen doekjes over dat hij wel eens heeft gesproken met andere teams, maar dat het niet meteen betekent dat hij McLaren wil verlaten. Norris heeft tot en met 2025 een contract met McLaren.

Wordt Max Verstappen dit weekend voor de tweede keer wereldkampioen? (Image credit: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

F1 GP van Japan samengevat

De omstandigheden op het Suzuka Circuit waren behoorlijk nat, en de coureurs kwamen dan ook met veel moeite van hun plek af. Max Verstappen werd kruipend voorbijgegaan door Charles Leclerc in de Ferrari, maar in de eerste bocht vloog de Red Bull in de buitenbocht voorbij.



Na de derde bocht werd de gele vlag al gehesen. De Ferrari van Carlos Sainz had de start niet overleefd, en ook Alex Albon vloog in de tweede ronde eruit. De AlphaTauri van Pierre Gasly kreeg letterlijk een plank voor zijn kop: een stuk plaat op de voorkant van zijn bolide waardoor hij nagenoeg niets meer kon zien. Ook de Alfa Romeo van Zhou Guanyu spinde, maar hij kon gelukkig nog de baan op gaan. Ook Vettel kreeg een tikje van Fernando Alonso, maar ook de Duitse wereldkampioen kon weer verder.



Aan het einde van de tweede ronde werd de rode vlag gehesen omdat de omstandigheden te nat en gevaarlijk waren. Het duurde meer dan twee uur om de race weer te herstarten, maar de omstandigheden waren niet heel veel beter.



Grand Prix van de VS - Waar en wanneer? De 19e race van dit seizoen wordt verreden op de Circuit of the Americas in Texas, de Verenigde Staten. De baan is 5.513 kilometer lang en bevat 20 bochten. Alle tijden die hieronder worden genoemd zijn geldig voor de Benelux, met de Nederlandse zomertijd aangehouden. Vrije training 1

Vrijdag 21 oktober 21:00 - 22:00 Vrije training 2

Zaterdag 22 oktober 00:00 - 01:00 Vrije training 3

Zaterdag 22 oktober 21:00 - 22:00 Kwalificatie

Zondag 23 oktober 00:00 - 01:00 Race

Zondag 23 oktober 21:00

Na de herstart was het chaos in de pitstraat met bijna elke wagen die van banden wisselde vanwege de omstandigheden op het circuit. Max Verstappen kwam hierdoor op de vierde plek terecht na zijn pitstop, maar het duurde niet lang voordat hij de Haas van Schumacher voorbij reed.

In de elfde ronde was het Hamiltons beurt om zijn Mercedes voorbij de Haas van Schumacher te plaatsen om zodanig in de top vijf te komen. In de negentiende ronde liet Esteban Ocon zien waarom hij zo sterk bezig is dit seizoen door sterk tegen de Mercedes van Hamilton te verdedigen.

In de laatste ronde van de kortere Grand Prix probeerde Sergio Perez nog de Ferrari van Leclerc in te halen, maar de Monegask verdedigde zich behoorlijk. Tijdens die verdediging sneed hij per ongeluk een stuk van de weg af, en dat resulteerde in extra vijf seconden voor Leclerc waardoor Perez nog tweede werd. Het feit dat Leclerc derde werd, betekende ook dat Max Verstappen genoeg punten had vergaard om voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen te worden.

Live stream Grand Prix van de Verenigde Staten in Nederland kijken

Sinds Max Verstappen zijn entree in de Formule 1 maakte is de autosport weer helemaal terug van weggeweest in Nederland. De uitzendrechten zijn sinds dit seizoen in handen van Viaplay, een video-on-demanddienst van het Scandinavische Nordic Entertainment Group. Naast de F1-uitzendrechten kijk je hier ook Formule 2, Formule 3, Premier League (vanaf het begin van het nieuwe seizoen), de Bundesliga en de PDC (darts).

(opens in new tab) Viaplay (opens in new tab) is vanaf het 2022-seizoen in handen van de Formule 1-uitzendrechten. De Scandinavische streamingdienst is in maart gestart met uitzenden. Standaard kost een Viaplay-abonnement 13,99 euro per maand. Dankzij een speciale introductie-actie genieten nieuwe klanten nu van een voordelig tarief: verzeker jezelf tot en met juli van Viaplay voor slechts 9,99 euro per maand (opens in new tab)! Naast de Formule 1 en diverse andere sporten geniet je ook van topfilms, series en meer.

Livestream Grand Prix van de Verenigde Staten in België kijken

(opens in new tab) Wil je alle F1-wedstrijden in België bekijken? Dan dien je een abonnement te nemen op Telenet Play Sports (opens in new tab). Deze betaalzender is beschikbaar in België en beschikt over de rechten van Grand Prix, Premier League en meer.

Grand Prix van de Verenigde Staten kijken in het buitenland

Woon je in Nederland of België, maar ben je op vakantie wanneer ze op het Japanse circuit gaan scheuren? Geen paniek! Hieronder vind je opties om via een livestream alsnog het gehele raceweekend te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan helpen wij jou op weg.