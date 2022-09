Live F1 Zandvoort kijken: Kijk de Grand Prix van Nederland online

Het heeft even geduurd, maar het is weer tijd voor een Grand Prix in Nederland zelf. Het circuit van Zandvoort staat er mooi bij voor een weekendje hard racen. Zoals echte Nederlanders betaamd hebben we de hele week het weer bijgehouden, en we lijken geluk te hebben dit weekend. Er is heerlijk zonnig weer met zomerse temperaturen tot 28 graden voorspeld voor het weekend, gevolgd door druilerig weer in de week daarna. Maar dat weer maakt dan niet uit, want dan zijn we hopelijk droog gebleven tijdens de Dutch Grand Prix.

Of je de Grand Prix van Zandvoort nou live kijkt of online, het belooft weer een waar spektakel te worden. De Orange Army is weer in grote getalen aanwezig in Noord-Holland. We wensen iedereen dan ook veel succes met hun reis naar Zandvoort met de perikelen op het spoor en ook de Nederlandse snelwegen die waarschijnlijk drukker zullen zijn dan een volle pitstraat na een red flag.

De eerste vrije training start op vrijdag 2 september 2020 op 12:30 uur en duurt een uurtje, gevolgd door de tweede vrije training om 16:00 uur. De derde vrije training begint een dag erna om 12:00 uur en hierna hebben de coureurs nog twee uurtjes om de laatste aanpassingen te maken. De kwalificatie gaat namelijk om 15:00 uur van start en duurt wederom zestig minuten. De start van de F1 Grand Prix van Zandvoort is zondag 4 september om 15:00, en dan kunnen we ongeveer twee uurtjes kijken hoe de beste Formule 1-coureurs ons mooie circuit doorscheuren.

Dit ging vooraf aan de Grand Prix van Zandvoort

Het afgelopen week stond vooral in het teken van de dominante zege van Max Verstappen tijdens de Belgische Grand Prix. De wereldkampioen is zo dominant dat voormalige coureur en commentator Martin Brundle bang is dat Max dezelfde behandeling gaat krijgen als Schumacher en Hamilton voor hem. 'Fans' van de sport die zeuren op sterke coureurs.

Verder heeft Alonso zijn excuses gemaakt voor zijn sterke woorden tijdens de botsing met zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton afgelopen weekend op Spa-Francorchamps. Hamilton in zijn Mercedes liet de tweemalige wereldkampioen in de Alpine te weinig ruimte waardoor de twee coureurs op elkaar botsten. Hamilton vloog daarbij de lucht in waarop Alonso hem voor een idioot verklaarde vanwege zijn acties. Alonso bood zijn excuses aan voor zijn reactie, want volgens hem zei hij dat in de heetst van de strijd. De coureurs hebben inmiddels petjes uitgewisseld en alles lijkt prima.

Met al deze berichten nog vers in ons geheugen staan er nog behoorlijk wat interviews, nieuwe aankondigingen en drama op ons te wachten...

F1 GP van België samengevat

De start van de GP van België was lekker chaotisch. De Alpine van Fernando Alonso schoot bij de start snel weg en passeerde de Red Bull van Sergio Pérez voor de eerste bocht. Na Eau Rouge had Alonso de bocht maar Hamilton kwam opzij en gaf hem niet genoeg ruimte waardoor Hamilton de lucht invloog door de resulterende botsing. De Brit moet het hierna opgeven door de opgelopen schade.



Max Verstappen die op de 14e plek startte vanwege een gridstraf wist in een ronde tijd ruim zes andere coureurs in te halen. De Williams van Latifi dipt even in de grindbak waardoor hij de controle over zijn auto verliest en lichtjes de achterband van de jarige Valtteri Bottas in de Aston Martin clipt waardoor de Fin spint en uit de race ligt.

In de vijfde ronde weet Max Verstappen zijn oude teamgenoot Daniel Ricciardo in te halen voor de vijfde plek. Het lijkt de Australiër niet mee te zitten de afgelopen weken. Een ronde later viel ook de Aston Martin van Sebastian Vettel slachtoffer aan de razendsnelle Red Bull van Max. Even later kwam ook de Alpine van Fernando Alonso in zicht en met DRS was het een makkie om de Spanjaard in te halen, en op dezelfde plek een ronde later was ook de Mercedes van George Russell geen partij voor de Red Bull. Pérez geeft de eerste plek op voor Max die overduidelijk sneller is waardoor Verstappen zijn inhaalrace van 14e naar de 1e plek heeft voltooid slechts twaalf rondes in de race.

Grand Prix van Nederland - Waar en wanneer? De vijftiende race van dit seizoen wordt verreden op het Circuit Zandvoort in Nederland. De baan is 4.259 kilometer lang en bevat 14 bochten. Alle tijden die hieronder worden genoemd zijn geldig voor de Benelux, met de Nederlandse zomertijd aangehouden. Vrije training 1

Vrijdag 2 september 12:30 - 13:30 Vrije training 2

Vrijdag 2 september 16:00 - 17:00 Vrije training 3

Zaterdag 3 september 12:00 - 13:00 Kwalificatie

Zaterdag 3 september 15:00 - 16:00 Race

Zondag 4 september 15:00 - 17:00

Carlos Sainz in de Ferrari weet gebruik te maken van de pitstop van Max en pakt in de zestiende ronde de leiding van de race. Zijn teamgenoot Charles Leclerc heeft echter de grootste moeite om Russell voor zich te houden en in de zestiende ronde gaat de Brit de Monegask dan eindelijk voorbij. Twee rondes later pakt Max de leiding terug door een DRS-inhaalactie op Sainz en dat wordt uitbundig gevierd door de overweldigende Oranje massa op de tribunes.

In de 21e ronde valt Sainz ook ten prooi aan de Red Bull van Pérez waardoor Red Bull zowel nummer een als twee te pakken heeft. In de 35e ronde zien we een prachtig stukje racen met Esteban Ocon, Sebastian Vettel en Pierre Gasly die vechten om de zevende plek. Vettel pakt als eerste de leiding van het groepje door een briljante inhaalactie op Gasly, maar uiteindelijk trekt Ocon in zijn Alpine aan het langste eind en plaatst zijn bolide voor zijn concurrenten. Leclerc gaat in de op één na laatste ronde de pitstraat in voor nieuwe banden om de snelste ronde neer te zetten, maar uiteindelijk loopt deze beslissing van Ferrari slecht af. Alonso maakt gebruik van de slipstream en DRS en gaat Leclerc voorbij, hoewel Leclerc de plek terug pakt. Totdat hij een 5-seconden tijdstraf kreeg door omdat hij te hard reed in de pitstraat. Dit is de zoveelste keer dat Ferrari de mist in gaat, hoewel het deze keer ook aan Leclerc zelf lag.

Uiteindelijk gaat Max Verstappen als eerste over de finish, gevolgd door zijn teamgenoot met als derde plek Carlos Sainz. Door dit resultaat is de voorsprong van Max Verstappen uitgegroeid tot 93 punten tot de nummer twee, en dat is voor het eerst dit seizoen zijn teamgenoot Sergio Pérez.

Livestream Grand Prix van Zandvoort in Nederland kijken

Sinds Max Verstappen zijn entree in de Formule 1 maakte is de autosport weer helemaal terug van weggeweest in Nederland. De uitzendrechten zijn sinds dit seizoen in handen van Viaplay, een video-on-demanddienst van het Scandinavische Nordic Entertainment Group. Naast de F1-uitzendrechten kijk je hier ook Formule 2, Formule 3, Premier League (vanaf het begin van het nieuwe seizoen), de Bundesliga en de PDC (darts). Speciaal voor de Grand Prix van Zandvoort is het ook mogelijk om de kwalificatie en de race live via NOS te volgen.

Grand Prix van Nederland kijken in het buitenland

Woon je in Nederland of België, maar ben je op vakantie of niet in Nederland op het moment van de GP van Zandvoort? Geen paniek! Hieronder vind je opties om via een livestream alsnog het gehele raceweekend te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan helpen wij jou op weg.