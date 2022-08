Live F1 kijken: Kijk de GP van België online overal ter wereld

Het circus begint weer na een drie weken durende zomerstop in de F1! Er is dan ook geen beter circuit om het seizoen te herstarten dan Spa-Franchorchamps, het circuit dat in België ligt. Of je nu online kijkt of live of het circuit: het is altijd weer een prachtige beleving. Tenzij het hard regent natuurlijk: dan wordt het petanque spelen en dutjes doen.

Was het een rustige pauze? Allesbehalve. Alpine kondigde vol trots aan dat Oscar Piastri volgend seizoen voor de Franse renstal gaat rijden, terwijl de Australiër vermoedelijk op dat moment nog rustig in eigen land sliep. Zodra hij wakker werd, begon het drama: Oscar Piastri verklaarde via social media dat hij volgend jaar niet voor het team gaat rijden. Geruchten over een stoeltje bij McLaren doken op en zo zou ineens Daniel Ricciardo op het desbetreffende stoeltje zitten. Nu McLaren en Daniel Ricciardo aankondigen dat ze samen hebben besloten na dit seizoen de samenwerking te stoppen. Het stoeltje lijkt haast wel voor Piastri...

Alexander Albon gebruikte het voorbeeld van Oscar Piastri om op humoristische wijze aan te kondigen dat hij de komende jaren voor Williams blijft rijden. Hoeveel seizoenen is niet duidelijk. Wie er naast hem komt te rijden blijft onduidelijk: er gaan geruchten rond dat Nyck de Vries, Theo Pourchaire of zelfs Antonio Giovinazzi mogelijk Albon's nieuwe teamgenoot worden. De tijd zal het leren of we afscheid moeten nemen van Nicholas Latifi...

Verder blijft het spannend of Haas het contract van Mick Schumacher verlengt. Tijdens de GP van Hongarije, de laatste race voor de zomerstop, leken beide partijen nog in onderhandeling. Tijdens de zomerstop bleek echter dat de gesprekken werden gestaakt. Het is nu afwachten wat het team en Schumacher naar buiten gaan brengen.

Voor de zomerstop hoorden we ook dat Sebastian Vettel met pensioen gaat. Een dag na de GP van Hongarije hoorden we tot onze verbazing wie daar het stoeltje krijgt: Fernando Alonso. De Spanjaard krijgt zelfs een contract van meerdere jaren.

Met al deze berichten nog vers in ons geheugen staan er nog behoorlijk wat interviews, nieuwe aankondigingen en drama op ons te wachten...

De F1 GP van België

De laatste race, en tevens de laatste race voor de zomerstop van drie weken, was de GP van Hongarije: we hadden hoop dat we nog een knaller van een race hadden voor we ''onze'' sport drie weken moesten te missen. Gelukkig werd het een spectaculaire race, met genoeg te beleven.

Bij de start zijn de twee Ferrari's en George Russell in de Mercedes direct goed weg. Max Verstappen weet in ronde 7 de Alpine van Esteban Ocon te passeren, nadat hij vanaf plek 10 moest starten. Direct daarna weet zijn teamgenoot Sergio Perez dezelfde Alpine in te halen. Vervolgens weet Verstappen in ronde 12 de McLaren van Lando Norris te passeren en kort daarna ook de Mercedes van Lewis Hamilton.

In ronde 40 gebeurt iets opmerkelijks. Charles Leclerc moet van Ferrari naar binnen voor een pitstop. De bandenkeuze is wat de stop zo merkwaardig maakt: de Monegask wordt namelijk op de harde banden gezet. Op dit punt in de race is al duidelijk dat deze vele malen langzamer zijn dan de mediums en softs waar de rest op rijdt. Na de race verdedigt teambaas Mattia Binotto deze keuze, maar we tasten ook na de zomerstop nog steeds in het duister als het gaat om de strategie (of het gebrek daaraan).

Grand Prix van België - Waar en wanneer? De veertiende race van dit seizoen wordt verreden op het Circuit de Spa-Franchorchamps. De baan is 7,004 kilometer lang en bevat 20 bochten. Alle tijden die hieronder worden genoemd zijn geldig voor de Benelux, met de Nederlandse zomertijd aangehouden. Vrije training 1

Vrijdag 26 augustus 14:00 - 15:00 Vrije training 2

Vrijdag 26 augustus 17:00 - 18:00 Vrije training 3

Zaterdag 27 augustus 13:00 - 14:00 Kwalificatie

Zaterdag 27 augustus 16:00 - 17:00 Race

Zondag 28 augustus 15:00 - 17:00

Dat Charles Leclerc worstelt met de langzame banden blijkt in de rondes die volgen. Max Verstappen weet in ronde 41 de Ferrari voorbij te gaan na een gevecht dat Leclerc vrijwel direct verliest.

Een ronde later heeft de Nederlander echter een moment waarop hij spint. Charles Leclerc weet hem in dat moment voorbij te gaan, maar Verstappen weet zich op tijd te herpakken voor Sergio Perez er voorbij kan. Drie rondes later weet Verstappen sneller dan de vorige inhaalactie Charles Leclerc weer voorbij te gaan.

In ronde 54 weet George Russell Charles Leclerc voorbij te gaan. Het lijkt erop dat de Monegask zijn verlies neemt dankzij de langzamere hards en een Mercedes die duidelijk de betere afstelling heeft gevonden. Kort daarna besluit Ferrari de Monegask te laten stoppen voor de soft-banden, maar het mag niet meer baten. Charles Leclerc wordt zesde.

Voor het eerst sinds het begin van dit seizoen zien we de twee Mercedes-coureurs op het podium: Lewis Hamilton pakt de tweede plek én de snelste raceronde, George Russell mag een derde plek op zijn naam schrijven. Max Verstappen wint en pakt de nodige punten voor een nog grotere voorsprong op Charles Leclerc.

Livestream Grand Prix van België in Nederland kijken

Sinds Max Verstappen zijn entree in de Formule 1 maakte is de autosport weer helemaal terug van weggeweest in Nederland. De uitzendrechten zijn sinds dit seizoen in handen van Viaplay, een video-on-demanddienst van het Scandinavische Nordic Entertainment Group. Naast de F1-uitzendrechten kijk je hier ook Formule 2, Formule 3, Premier League (vanaf het begin van het nieuwe seizoen), de Bundesliga en de PDC (darts).

Grand Prix van België kijken in het buitenland

Woon je in Nederland of België, maar ben je op vakantie of niet in Nederland op het moment van de GP van België? Geen paniek! Hieronder vind je opties om via een livestream alsnog het gehele raceweekend te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan helpen wij jou op weg.