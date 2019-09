Een gratis torrent-client kan een echte game-changer zijn, waardoor je onder andere sneller kunt downloaden én op een veiligere manier. Voorbij zijn de dagen waar torrents puur en alleen geassocieerd werden met piraterij. Wil je gebruikmaken van de voordelen van torrent-clients zoals snelle downloadsnelheden? Dan heb je de juiste software nodig.

Torrenten is ideaal voor gelegenheden waarbij je zeer grote bestanden moet downloaden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een videobestand, of een groot stuk software, maar als je direct downloadt van een grote host server heb je een grote kans dat het een trage ervaring oplevert, al helemaal wanneer meerdere mensen hetzelfde bestand willen binnenhengelen.

Met torrents download je stukjes van het bestand wat jij wil hebben van mensen die al over deze bestanden beschikken. Een gratis torrent-client doet al het harde werk voor jou. De client downloadt verschillende stukjes van het bestand om vervolgens een geheel ervan te maken. Jij als gebruiker hoeft enkel een fatsoenlijk werkende torrent-client te downloaden.

Vandaar dat we een lijst samengesteld hebben met daarin de beste gratis torrent-clients van 2019. Of je nu een simpel programma nodig hebt dat gewoon zijn taak voldoet, of een meer geavanceerd programma dat bijvoorbeeld via add-ons uitgebreid kan worden, er zit altijd iets in onze lijst voor jou.

Zijn torrents legaal? Torrents hebben een slechte reputatie vanwege de link die gelegd wordt met piraterij. Toch zijn torrents zélf niet illegaal. In tegendeel zelfs: er zijn vele legitieme redenen om ze te gebruiken, waaronder het downloaden van open source-software en materiaal dat beschikbaar is in het publieke domein. Het hangt allemaal af van de content die jij downloadt. Heeft de licentiehouder toestemming gegeven om zijn of haar bestanden te delen als torrent, dan is er niets aan de hand. Download je echter bestanden die onbetaald en/of ongevraagd op het internet zijn beland? Dan ben je illegaal bezig.

qBittorrent overlaadt jou niet met al te veel features, maar is ook niet heel basic. Kortom: een fijne, wel gebalanceerde gratis torrent-client (Image credit: The qBittorrent Project)

1. qBittorrent

Een gebalanceerde client qua features, snelheid en simpelheid

Geen advertenties

Handige extra tools

Minder extensies dan enkele concurrenten

Sommige torrent-clients bieden alle denkbare functies. Anderen houden dingen zo simpel als maar kan zijn.

qBittorrent zit wat dat betreft precies in het midden, en daarmee doelt de client op het bevredigen van de behoeften van de meeste gebruikers. Daarnaast houdt het er ook rekening mee om zo min mogelijk CPU-kracht en geheugen te gebruiken.

De torrent-client beschikt over een geïntegreerde torrent-zoekmachine, mediaspeler, versleuteling, prioritering van torrents en de bestanden in die torrents, IP-filtering en torrentcreatie, en het is de dichtstbijzijnde open source, advertentievrije equivalent van uTorrent.

Als je op zoek bent naar een cross-platform torrent-client die de essentials dekt zonder al te ingewikkeld te worden, dan zit jij helemaal goed bij qBittorrent.

Vuze bestaat al jaren en is niet vies van een uitbreiding of twee

(Image credit: Azureus Software Inc)

2. Vuze

Een torrent-client met een veelvoud aan features én advertenties

Helder, verfijnd interface

Uitbreidbaar via plugins

Advertenties

Vuze (voorheen Azureus) claimt een van de meest krachtige BitTorrent-clients op aarde te zijn. We zijn niet zeker hoe het eraan toegaat op andere planeten, maar voor zover wij weten is Vuze een serieuze kandidaat voor die titel.

Er zijn twee smaken Vuze: een nogal kale versie genaamd Vuze Leap, en een flink uitgedoste versie die je vindt onder de naam Vuze Plus. Beide bieden torrent-downloads, media playback en ondersteuning voor magnet link-bestanden, maar Vuze Plus biedt daar bovenop geïntegreerde virusbeveiliging en de mogelijkheid om mediabestanden te previewen.

Een van de selling points die Vuze openlijk communiceert is haar interface. Deze ziet er gelikt uit en zorgt ervoor dat zelfs beginnende gebruikers snel begrijpen waarvoor je de geavanceerde features kunt gebruiken.

Vuze biedt ook bandbreedtebeperking, IP-filtering en alle andere functies die je van een robuuste torrent-client zou verwachten. Vuze is daarmee zeker een van de eerste clients om te overwegen.

Het belangrijkste verkoopargument van Deluge is de flexibiliteit van de client, wat betekent dat je het volledig kunt aanpassen aan je behoeften.

(Image credit: Deluge)

3. Deluge

Een enorm aanpasbare, goed werkende client

Cross-platform ondersteuning

Uitbreidbaar via plug-ins

Interface is wat schaars

Deluge bestaat al sinds jaar en dag, en de torrent-client kan zo simpel of krachtig zijn als je zelf wilt. Dat komt omdat Deluge uitbreidbaar is via een breed scala aan plug-ins, die jou in staat stellen om je eigen gepersonaliseerde versie van Deluge te creëren.

Ben je op zoek naar iets dat lijkt op uTorrent maar dan zonder de ongewenste software? Geen probleem. Geen probleem. Wil je een alfabetische volgorde van downloads, gedownloade bestanden verplaatsen naar specifieke bestemmingen, afhankelijk van het bestandstype, de snelheid aanpassen op basis van de netwerkcondities, mooie grafieken maken, alles eigenhandig inplannen, integreren met Chrome of Firefox, óf meerdere downloads hernoemen? Het is allemaal mogelijk met Deluge.

uTorrent is van BitTorrent en is erg licht, maar pas op voor advertenties (Image credit: BitTorrent)

4. uTorrent

Een ontzettend lichte client onderhouden door BitTorrent zelf

Download scheduling

Very small

Contains ads

uTorrent, ook wel bekedn als µTorrent, bestaat al sinds 2005 en is 's werelds meestgebruikte gratis torrent-client buiten China. Het heeft wel wat kritiek te verduren gehad door de jaren heen. Zo is uTorrent nogal voorzien van een flinke lading advertenties. Veel gebruikers zijn van mening dat de meest recente versie iets te veel advertenties voorschotelen. Let er ook op dat je bij het installeren van uTorrent geen ongewenste andere software installeert.

Dat gezegd hebbende, uTorrent blijft een nuttige, effectieve client en slokt niet veel van je systeemopslag op; de hele app is kleiner dan een digitale foto. Hoewel het niet de officiële BitTorrent-applicatie is, is uTorrent wel de afgelopen tien jaar door BitTorrent onderhouden.

Verder vinden wij het van belang om je te wijzen op het feit dat uTorrent een geschiedenis heeft met veiligheidsproblemen, waarvan de meest recente in potentie hackers de controle kon geven over belangrijke elementen van de client en hackers in staat stelde om gebruikers te spioneren. BitTorrent heeft vrij snel daarna een patch uitgebracht om dit lek te dichten.

De officiële BitTorrent-client lijkt in veel opzichten erg op uTorrent, inclusief de reclame (Image credit: BitTorrent)

5. BitTorrent

BitTorrents eigen client

Downloads inplannen

Erg klein

Advertenties

Je vraagt je wellicht af waarom BitTorrent haar eigen torrent-client heeft, omdat het ook uTorrent onderhoudt, zeker wanneer de BitTorrent-app niet veel meer is dan een rebrand van uTorrent. Volg je het nog allemaal?

Hoewel de applicaties functioneel vrijwel identiek zijn, treffen we wel enkele belangrijke verschillen aan: BitTorrent biedt webgebaseerd 'seeden', recenseren en reageren van en op torrents aan. Ook kun je ontdekken dat BitTorrent meer welkom is bij private trackers die niet van uTorrent houden.

