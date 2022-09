GP van Singapore live kijken: Wordt Max Verstappen dit weekend wereldkampioen?

We hebben drie weken pauze gehad, maar het is weer tijd om verder te gaan met het Formule 1-seizoen. Normaliter zit er op deze tijd in het seizoen geen pauze, maar de Grand Prix van Rusland is voor logische redenen niet doorgegaan en er was geen vervangende race.

Het is bloedheet in Singapore, maar er wordt ook veel regen voorspeld. Wat dit betekent voor de omstandigheden op het Marina Bay Street Circuit, daar komen we achter tijdens de eerste vrije training op vrijdag.



We verwachten niet dat veel Nederlanders de trip naar Azië maken, maar voor de mensen die thuis kijken wordt het ook een mooie race. Er is namelijk een (kleine) kans dat Max Verstappen dit weekend al voor de tweede keer in zijn korte carrière wereldkampioen wordt.

Verstappen heeft na 16 van de 22 races een voorsprong van ruim 116 punten op Charles Leclerc van Ferrari. Om voor de tweede keer wereldkampioen te worden, moet Verstappen winnen met de snelste rondetijd, Leclerc moet op de negende plek of lager eindigen en Perez op de vierde plek of lager.

(Image credit: Em Campos)

De eerste vrije training start op vrijdag 29 september om 12:00 uur en duurt een uurtje, gevolgd door de tweede vrije training om 15:00 uur. De derde vrije training begint op de zaterdag om 12:00 uur en de kwalificatie gaat twee uur later om 15:00 uur van start en duurt wederom zestig minuten. De start van de F1 Grand Prix van Singapore is zondag 2 oktober om 15:00.

Dit ging vooraf aan de Grand Prix van Singapore

Drie weken tussen races is gigantisch lang gedurende het seizoen en omdat we tegen het einde van het seizoen aan zitten, is er weer volop nieuws over het nieuwe seizoen en andere interessante gebeurtenissen.

Laten we beginnen met 'triest' nieuws, en dat is dat de Canadees Nicholas Latifi na drie seizoenen bij de racestal van Williams moet vertrekken. Latifi heeft sinds zijn debuut in 2020 nog maar zeven WK-punten gescoord en wordt daarom al langer bekritiseerd door fans en de media. Hij is een zogenaamde betalende coureur omdat zijn ouders tientallen miljoenen hebben betaald zodat hij kon racen. Zijn teamgenoten zijn over het algemeen een stuk beter en zelfs Nyck de Vries ,die een fantastische debuutrace had, heeft na een race al twee WK-punten gescoord.

Over Nyck de Vries gesproken, de Nederlander had een fantastische race in Monza. De coureur viel in voor Alex Albon die door een blindedarmontsteking niet kon racen, maar Albon zegt weer fit genoeg te zijn voor Singapore. De Vries is wel alsnog reservecoureur, dus de kans is aanwezig dat de Nederlander alsnog kan racen. De GP van Singapore is een van de meest intensieve Grand Prix's van het seizoen en normaliter moet je na een blindedarmontsteking een aantal weken rust nemen. We moeten de vrije training afwachten om te kijken hoe het met Albon gesteld is.

Yuki Tsunoda heeft zijn contract bij AlphaTauri verlengd waardoor de Japanner zich volgend jaar ook in de blauw-witte overal mag hijsen. Ook de nieuwkomer Zhou Guanyu heeft zijn contract verlengd bij Alfa Romeo waardoor de Chinees volgend jaar zijn tweede seizoen mag rijden in Formule 1.

De Formule 1-kalender van 2023 is inmiddels ook goedgekeurd door de World Motor Sport Council. Volgend jaar hebben we maar liefst 24 races. De Grand Prix van Rusland en Frankrijk vallen weg, maar de Grand Prix van China en Qatar komen terug op de kalender. De Grand Prix van Nederland keert volgend jaar terug in de zomer, dus we kunnen op 27 augustus weer neerstrijken in het mooie Zandvoort.

Wordt Max Verstappen dit weekend voor de tweede keer wereldkampioen? (Image credit: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

F1 GP van Italië samengevat

Charles Leclerc in de Ferrari ging goed van start aan het begin van de Grand Prix van Italië, maar werd al voor de eerste bocht onder druk gezet door George Russell in de Mercedes. Russell ging echter iets te enthousiast de strijd aan met de Monegask waardoor hij in de binnenbocht van de baan moest gaan en weer moest aansluiten achter Leclerc.

Max Verstappen startte op de zevende plek vanwege een gridstraf, maar op het einde van de eerste ronde stond de Nederlander al op de vierde plek. Een ronde later reden de Red Bull van Verstappen en de McLaren van oud-teamgenoot Daniel Ricciardo zij aan zij, maar de oranje bolide van Ricciardo was geen match voor de Red Bull. In de vijfde ronde viel ook George Russell in de Mercedes slachtoffer aan Verstappen waardoor de Nederlander al op de tweede plek stond.

Niet alleen Verstappen was bezig met een flinke inhaalslag. De Ferrari van Carlos Sainz begon op de achttiende plek, maar in de zesde ronde wist hij al de top tien in te knallen met een mooie inhaalmanoeuvre op de Aston Martin van Lance Stroll. Vier ronden later haalde hij ook oud-wereldkampioen Fernando Alonso in voor de zevende plek.

In de twaalfde ronde strandde de Aston Martin van Sebastian Vettel waardoor de raceleiding een virtual safety car (VSC) inzette. De VSC kwam ideaal voor sommige teams die meteen in de pitstraat doken, waaronder de nummer twee in het klassement: Charles Leclerc. Na zijn pitstop ging de vlag op groen waardoor het weer tijd was om te racen.

Grand Prix van Singapore - Waar en wanneer? De zeventiende race van dit seizoen wordt verreden op het Marina Bay Street Circuit in Singapore. De baan is 5.067 kilometer lang en bevat maar liefst 23 bochten. Alle tijden die hieronder worden genoemd zijn geldig voor de Benelux, met de Nederlandse zomertijd aangehouden. Vrije training 1

Vrijdag 30 september 12:00 - 13:00 Vrije training 2

Vrijdag 30 september 15:00 - 16:00 Vrije training 3

Zaterdag 1 oktober 12:00 - 13:00 Kwalificatie

Zaterdag 1 oktober 15:00 - 16:00 Race

Zondag 2 oktober 14:00

Lewis Hamilton wist in de 27e ronde de Alpine van Alonso in te halen waardoor hij op de vijfde plek kwam. Pierre Gasly in de AlphaTauri en Lando Norris in de McLaren vochten het in de 36e ronde uit voor de 7e plek waarbij Gasly de interactie won, maar de Mercedes van Hamilton was net voorzien van nieuwe, zachte banden waardoor hij in een soepele beweging beide coureurs voorbij schoot.

Nyck de Vries begon op de 8e plek, maar was in zijn debuut teruggevallen naar de dertiende plek in de eerste helft van de race. Maar na 36 rondes wist hij zich een weg in de top tien te knokken.

In de 42e ronde gingen de Haas van Schumacher en de Williams van Latifi nek aan nek in een krappe bocht, maar door de superieure stuurmanskunsten van Schumacher wist hij zijn Haas voor de bolide van de teleurstellende Latifi te plaatsen. De volgende bocht pakte Latifi de plek echter terug, maar de bocht daarna was hij alsnog de sjaak.

Daniel Ricciardo heeft geen bijster fantastisch seizoen gehad, en zijn geluk was ook op Monza ver te zoeken. In de 47e ronde, slechts zes rondes voor de finish, viel de Australiër af door motorproblemen. Dit resulteerde in een echte safety car deze keer en jammer genoeg reden de coureurs in de 53e ronde achter de safety car de finish over. Niet het einde waar veel mensen op hadden gehoopt, maar alsnog een nummer 1 plek voor Max Verstappen en een negende plek voor de Nederlandse debutant Nyck de Vries!

Live stream Grand Prix van Singapore in Nederland kijken

Sinds Max Verstappen zijn entree in de Formule 1 maakte is de autosport weer helemaal terug van weggeweest in Nederland. De uitzendrechten zijn sinds dit seizoen in handen van Viaplay, een video-on-demanddienst van het Scandinavische Nordic Entertainment Group. Naast de F1-uitzendrechten kijk je hier ook Formule 2, Formule 3, Premier League (vanaf het begin van het nieuwe seizoen), de Bundesliga en de PDC (darts).

(opens in new tab) Viaplay (opens in new tab) is vanaf het 2022-seizoen in handen van de Formule 1-uitzendrechten. De Scandinavische streamingdienst is in maart gestart met uitzenden. Standaard kost een Viaplay-abonnement 13,99 euro per maand. Dankzij een speciale introductie-actie genieten nieuwe klanten nu van een voordelig tarief: verzeker jezelf tot en met juli van Viaplay voor slechts 9,99 euro per maand (opens in new tab)! Naast de Formule 1 en diverse andere sporten geniet je ook van topfilms, series en meer.

Livestream Grand Prix van Singapore in België kijken

(opens in new tab) Wil je alle F1-wedstrijden in België bekijken? Dan dien je een abonnement te nemen op Telenet Play Sports (opens in new tab). Deze betaalzender is beschikbaar in België en beschikt over de rechten van Grand Prix, Premier League en meer.

Grand Prix van Italië kijken in het buitenland

Woon je in Nederland of België, maar ben je op vakantie wanneer ze op de straten van Singapore gaan racen? Geen paniek! Hieronder vind je opties om via een livestream alsnog het gehele raceweekend te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan helpen wij jou op weg.