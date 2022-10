F1 GP van Japan live kijken: Gaat de wereldtitel dit weekend naar Max Verstappen?

Het is slechts een week geleden dat Red Bull en Max Verstappen er niet in slaagden om voor de tweede keer de wereldtitel binnen te slepen, maar het belooft dit weekend een ongelofelijke spannende race te worden.



Het is wisselvallig weer in Suzuka met veel regen op de vrijdag, een zonnige zaterdag en een onvoorspelbare zondag waar het flink kan regenen, maar ook gewoon droog kan blijven. We weten dus niet wat het Suzuka International Racing Course (of Circuit Suzuka) voor ons in petto heeft op zondag.



Hulde aan de fans die naar Japan zijn afgereisd voor Max Verstappen, maar we verwachten weinig oranje-geklede fans te zien dit weekend. Dat maakt de race niet minder mooi, want ook de mensen die gewoon thuis kijken, hebben de kans om te zien hoe Max Verstappen voor de tweede keer wereldkampioen wordt.



Max Verstappen heeft een perfect weekend nodig om in Japan wereldkampioen te worden. Hij moet de Grand Prix van Japan winnen, en de snelste rondetijd rijden, want dan kan Charles Leclerc de Nederlander al niet meer inhalen.



Als Max Verstappen tweede wordt zonder de snelste ronde, dan moet Leclerc vijfde worden zonder de snelste rondetijd, en Perez vierde zonder de snelste ronde. Alles om de 112 punten verschil te bemachtigen die nodig zijn voor de winst.

(Image credit: Netflix)

De eerste vrije training start op vrijdag 7 oktober om 05:00 uur 's ochtends en duurt een uurtje, gevolgd door de tweede vrije training om 09:00. De derde vrije training begint op de zaterdag om 05:00 uur dus dat wordt vroeg opstaan. De kwalificatie begint om 08:00 uur en duurt wederom zestig minuten. De start van de F1 Grand Prix van Japan is zondag 9 oktober om 07:00 uur 's ochtends.

Dit ging vooraf aan de Grand Prix van Japan

De rivaliteit tussen Red Bull en Mercedes lijkt nog lang niet voorbij te zijn. De laatste weken wordt er veel gesproken over dat Red Bull en Aston Martin over de eerder afgesproken budget van 147 miljoen euro zijn gegaan. Maandag 10 oktober zal de internationale autosportfederatie FIA de uitspraak in de zaak over de budgetlimiet bekendmaken.

Het kan zijn dat de twee teams sancties krijgen. Dit kan een geldboete zijn, een reprimande of zelfs puntenaftrek waardoor Verstappen potentieel zijn titel kan verliezen. Iets waar Mercedes-teambaas Toto Wolff natuurlijk op aast.



Bij Haas hebben ze afgelopen week ook duidelijk laten weten dat ze het niet eens zijn met de manier waarop FIA sommige regels toepast. De racestal van teambaas Guenther Steiner heeft nu al paar keer de zogenaamde 'Meatball-vlag' gezien tijdens de race. Deze vlag wijst op potentieel autogevaar, waardoor de auto terug de pitstraat in moet vanwege de mogelijkheid dat onderdelen van de auto afvliegen en een gevaar vormen voor andere coureurs.



Volgens Steiner bestond er nooit een risico dat de onderdelen waar de FIA op doelde van de auto konden afvallen. Ook Magnussen is helemaal klaar met deze regels van de FIA.

Wordt Max Verstappen dit weekend voor de tweede keer wereldkampioen? (Image credit: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

F1 GP van Singapore samengevat

De Grand Prix van Singapore begon anders dan andere weken. In plaats van Max Verstappen en Charles Leclerc die naast elkaar begonnen op de eerste rij waren het Sergio Perez en Leclerc die op de voorste rij begonnen.



Lewis Hamilton in de Mercedes reed voor een korte tijd van de baan, en ook Max Verstappen verloor enkele plekken dankzij een chaotische start. Alexander Albon in de Williams verloor in de zevende bocht de controle over zijn bolide en vloog de baan af, gelukkig kon hij wel gewoon weer verdergaan met de race.



In de 2e ronde weet Verstappen de auto van Lance Stroll voorbij te gaan voor de 10e plek. De rookie Zhou Guanyu die net opnieuw heeft getekend bij Alfa Romeo wordt in de zevende ronde door Latifi, de Canadees die na dit seizoen F1 zal verlaten, tegen de muur aangedrukt waardoor hij niet meer verder kon. Latifi viel zelf ook uit, met een safety car als gevolg.

In de elfde ronde was het gedaan met de safety car en al snel wist Verstappen zijn Red Bull voor die van de Aston Martin van Sebastian Vettel te plaatsen. In dezelfde ronde valt ook Pierre Gasly slachtoffer aan de inhaalkunstjes van de Nederlander.



Fernando Alonso moest zijn auto in de 21e ronde aan de kant zetten vanwege motorproblemen, en in de 25e ronde viel ook Alexander Albon uit.

Grand Prix van Japan - Waar en wanneer? De 18e race van dit seizoen wordt verreden op de Suzuka International Racing Course in Japan. De baan is 5.807 kilometer lang en bevat 17 bochten. Alle tijden die hieronder worden genoemd zijn geldig voor de Benelux, met de Nederlandse zomertijd aangehouden. Vrije training 1

Vrijdag 7 oktober 05:00 - 06:00 Vrije training 2

Vrijdag 7 oktober 08:00 - 09:00 Vrije training 3

Zaterdag 8 oktober 05:00 - 06:00 Kwalificatie

Zaterdag 8 oktober 08:00 - 09:00 Race

Zondag 9 oktober 07:00

Lewis Hamilton is de volgende die van de baan afvloog in de 33e ronde en tegen de barrière knalde. De Brit mocht van geluk spreken, want hij wist zijn Mercedes weer snel op de baan te krijgen nog voor Max Verstappen maar wel achter de Lando Norris.



Het slagveld hield daarbij niet op, want ook Yuki Tsunoda in de AlphaTauri viel drie rondes later uit vanwege een flinke crash in de barrière met een safety car als gevolg. Na de safety car was het tijd voor wat close-distance racen en Max Verstappen zag zijn kans om zijn oude teamgenoot Daniel Ricciardo in te halen, maar net nadat hij de Australiër voorbij was, schoten zijn banden op slot en vloog hij de baan af. De wereldkampioen wist zijn auto snel te draaien, maar dat kostte hem wel heel wat plekken.

In de 50e ronde stuurde George Russell zijn Mercedes in een van de Haasjes, maar gelukkig geen blijvende schade.

Max Verstappen begon daarna aan een inhaalrace om toch wat punten te scoren waarbij hij eerst de Alfa Romeo van Valtteri Bottas voorbij reed, en daarna was ook Gasly aan de beurt. In de 57e ronde probeert Hamilton de auto van Vettel voorbij te gaan, maar daardoor laat hij een gat open voor Verstappen die daar meteen gebruik van maakt. Twee rondes later is ook Vettel de pineut en pakt Verstappen de zevende plek, slechts een plek verbeterd ten opzichte van zijn startpositie.



Maar het is de andere Red Bull-coureur, Sergio Perez, die de verdiende winst pakt op het straatcircuit van Singapore gevolgd door de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz.

Live stream Grand Prix van Japan in Nederland kijken

Sinds Max Verstappen zijn entree in de Formule 1 maakte is de autosport weer helemaal terug van weggeweest in Nederland. De uitzendrechten zijn sinds dit seizoen in handen van Viaplay, een video-on-demanddienst van het Scandinavische Nordic Entertainment Group. Naast de F1-uitzendrechten kijk je hier ook Formule 2, Formule 3, Premier League (vanaf het begin van het nieuwe seizoen), de Bundesliga en de PDC (darts).

(opens in new tab) Viaplay (opens in new tab) is vanaf het 2022-seizoen in handen van de Formule 1-uitzendrechten. De Scandinavische streamingdienst is in maart gestart met uitzenden. Standaard kost een Viaplay-abonnement 13,99 euro per maand. Dankzij een speciale introductie-actie genieten nieuwe klanten nu van een voordelig tarief: verzeker jezelf tot en met juli van Viaplay voor slechts 9,99 euro per maand (opens in new tab)! Naast de Formule 1 en diverse andere sporten geniet je ook van topfilms, series en meer.

Livestream Grand Prix van Japan in België kijken

(opens in new tab) Wil je alle F1-wedstrijden in België bekijken? Dan dien je een abonnement te nemen op Telenet Play Sports (opens in new tab). Deze betaalzender is beschikbaar in België en beschikt over de rechten van Grand Prix, Premier League en meer.

Grand Prix van Japan kijken in het buitenland

Woon je in Nederland of België, maar ben je op vakantie wanneer ze op het Japanse circuit gaan scheuren? Geen paniek! Hieronder vind je opties om via een livestream alsnog het gehele raceweekend te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan helpen wij jou op weg.