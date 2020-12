Beste VPN voor Netflix in 2021

Als je hebt overwogen een VPN te downloaden, is de kans groot dat dit komt omdat je hebt gehoord hoe handig ze zijn voor Netflix. Onze speciale koopgids met VPN's voor Netflxi zal ervoor zorgen dat jij de beste dienst vindt.

Of het nu is omdat je ervoor wilt zorgen dat je toegang hebt tot je favoriete series en films bij het plannen van een vakantie of zakenreis of omdat je weet dat er een sappige serie alleen beschikbaar is in bepaalde gebieden, de beste Netflix VPN zal je helpen om het meeste uit je abonnement te halen.

We hebben ExpressVPN bovenaan deze lijst gezet in de strijd om de titel van beste Netflix VPN. In een drukke markt zijn het de snelheid, veiligheid en eenvoud die ExpressVPN doen opvallen. En in onze laatste tests heeft het Netflix 10 van de 10 keer gedeblokkeerd op onze voorbeeldservers. Je kunt deze VPN nu met drie maanden extra gratis krijgen door naar de website te gaan.

Hoe gebruik je een Netflix VPN?

Met behulp van een VPN - of virtueel privé netwerk - kan je doen alsof je laptop, telefoon, tablet en zelfs je gameconsole of TV-streaming-apparaat (zoals een Chromecast) zich in een ander landen bevinden. Dus met een Netflix VPN kan je vanuit Nederland of België toegang krijgen tot films en series uit de bibliotheken van de VS of Canada.

Het is ook heel gemakkelijk te doen. Zodra je je VPN hebt geïnstalleerd op je streaming-apparaat naar keuze en hem hebt ingeschakeld, kies je gewoon een server in het land waarin je wilt zijn. Netflix denkt dan dat je in dat land bent en toont de series en films die daar beschikbaar zijn.

Houd er echter rekening mee dat Netflix niet wil dat jij naar content kijkt die normaal niet beschikbaar is in je regio. Het wordt zelfs uitdrukkelijk verboden in de gebruiksvoorwaarden van Netflix. Natuurlijk reis je deze weg van content deblokkering volledig op eigen risico af, maar wij hebben alvast nog nooit gehoord dat iemand zijn Netflix-account is geschorst door het gebruik van een VPN.

De 5 beste VPN's voor Netflix in 2021:

(Image credit: Future)

Beste VPN voor Netflix - Krijg drie maanden gratis bij een jaarabonnement

Toen we ExpressVPN testten, deblokkeerde het Netflix elke keer probleemloos. Een van de belangrijkste bonussen is dat het ongelooflijk eenvoudig te installeren en te gebruiken is. Ook als je niet vertrouwd bent met VPN's is dit een goede keuze.

Het is de consistentie van ExpressVPN's snelheden die het mogelijk maakt om te streamen in HD en de mogelijkheid om Netflix te deblokkeren op een uitgebreide reeks toestellen die zijn eerste plaats verstevigt. Zoals je zult lezen in onze ExpressVPN review, ondersteunt het momenteel Netflix in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Canada en nog veel meer.

Sommige VPN's laten je zelf elke server uitproberen, maar ExpressVPN laat je niet in de kou staan. Als je ooit problemen hebt, open dan een live chat sessie op de support site en vraag de medewerker welke servers het beste zijn voor Netflix. Zij zullen je met plezier verder helpen tot je een werkende server hebt gevonden.

Een andere geweldige functie is ExpressVPN's MediaStreamer DNS, die Netflix deblokkeert op apparaten die niet rechtstreeks VPN's ondersteunen (zoals Apple TV, smart tv's en gameconsoles).

Deze dienst is iets duurder dan veel concurrenten, maar ExpressVPN biedt een uitstekende ervaring voor Netflix-kijkers en een geruststellende 30-dagen geld-terug-garantie.

(Image credit: Future)

NordVPN is een geweldige optie voor Netflix. De provider biedt snelle prestaties die onze originele snelheid amper vertraagden. Je zou dus geen verschil mogen merken bij het kijken, zelfs niet bij HD- en 4K-content.

Dit geldt bovendien niet voor een handvol servers. NordVPN heeft ons verbonden met elke Amerikaanse locatie die we hebben geprobeerd. De dienst gaf ons ook gemakkelijk toegang tot andere diensten, waaronder YouTube.

Naast de Verenigde Staten ondersteunt NordVPN momenteel Netflix in het VK, Canada, Japan, Duitsland, Australië, India en nog veel meer landen over de hele wereld. Bij problemen kan je terecht op de ondersteuningspagina van NordVPN zodat je in een vingerknip je favoriete films en series kan bekijken. Bovendien staat het supportteam 24/7 klaar om je te helpen.

Verdere voordelen van deze VPN zijn onder andere supersterke 2048-bits encryptie, DNS-lekbeveiliging, een kill-switch en een uitgebreide keuze aan servers. Het bedrijf heeft een no-logs beleid voor de activiteit van zijn gebruikers. Dit alles draagt ertoe bij dat NordVPN een premium keuze is voor elk gebruik, naast het bekijken van Netflix.

NordVPN heeft een 30-dagen geld-terug-garantie. Aangezien een maandelijks abonnement redelijk duur is, kies je best voor het meerjarenplan.

(Image credit: Future)

Surfshark is in veel opzichten op maat gemaakt voor mensen die hun VPN vooral willen gebruiken voor het streamen van Netflix. De VPN creëert hoge verwachtingen en beweert dat het de geo-restricties van Netflix in 14 genoemde landen, waaronder de VS, Frankrijk, Japan, Italië en Australië, kan deblokkeren.

Gelukkig weet het die beloftes waar te maken. In onze tests hadden we toegang tot de Amerikaanse Netlfix vanuit vijf afzonderlijke testlocaties, telkens zonder problemen of complicaties.

Voor de nieuwkomers in de VPN-wereld heeft Surfshark twee grote pluspunten. Ten eerste is het eenvoudig te gebruiken en dat kunnen we van sommige concurrenten niet zeggen. Power-users die graag meer zaken zelf instellen, worden echter teleurgesteld.

Het tweede grote pluspunt is dat Surfshark een van de goedkoopste VPN's is die je kan vinden én een 30-dagen geld-terug-garantie aanbiedt als je nog niet klaar bent voor een duik in het diepe.

(Image credit: Future)

We hebben ontdekt dat CyberGhost een geweldige kandidaat is om series en films op Netflix overal te kijken. De Amerikaanse Netflix lukt bijzonder goed door de verscheidenheid aan servers. De 6.500+ servers verspreid over meer dan 90 landen helpen zeker. Onder ander Netflix in Duitsland, Frankrijk en Engeland zijn beschikbaar via CyberGhost.

Het is de algemene gebruikerservaring van CyberGhost die we echt waarderen. De prachtige software voor Windows, Mac, iOS en Android is een streling voor het oog. Je zult snel weten hoe alles werkt en hoe je aan de slag moet. De app maakt automatisch verbinding met de beste server en opent een browservenster op de doellocatie. Eenvoudiger kan niet.

Net als de meeste andere diensten op deze lijst, heeft CyberGhost de andere streaming services ook gedeblokkeerd. In onze testen konden we de Amerikaanse Amazon Prime Video in Nederland streamen, evenals Hulu en YouTube.

Het enige minpunt is dat CyberGhost soms niet dezelfde snelheden haalt als ExpressVPN en NordVPN hierboven.

(Image credit: IPVanish)

IPVanish is geen provider die grote claims maakt over Netflix in het bijzonder, maar komt wel verrassend sterk uit de hoek. Sterker nog, de VPN doorstond met gemak onze Netflix deblokkeringstests (volgens de support zouden de beste servers Dallas, Los Angeles of Las Vegas zijn). Er is ook 24/7 support beschikbaar als je problemen zou ondervinden.

IPVanish zal voor de meeste gebruikers een zeer dappere VPN zijn. Inderdaad, het behoort tot onze beste algemene VPN's dankzij zijn 40.000 gedeelde IP's, meer dan 1.400 servers in meer dan 70 landen, onbeperkt P2P-verkeer en super betrouwbare kill-switch.

Het feit dat je de VPN op 10 apparaten tegelijk kunt gebruiken, betekent dat één IPVanish abonnement voldoende is voor heel je gezin!

Beste VPN voor Netflix: veelgestelde vragen

Hoe kies je de beste Netflix VPN?

We hebben ExpressVPN bovenaan onze lijst met Netflix VPN's geplaatst en NordVPN als tweede. In een drukke markt zijn het de snelheid, veiligheid en eenvoud die ExpressVPN doen opvallen. In onze laatste tests heeft het Netflix 10 van de 10 keer gedeblokkeerd op onze voorbeeldservers én je kunt deze VPN nu met drie maanden gratis krijgen door naar de website van de provider te gaan.

Veel VPN's hebben het deblokkeren van Netflix opgegeven, wat heeft geleid tot de beruchte proxyfout die je adviseert je VPN uit te schakelen wanneer je naar Netflix kijkt. Gelukkig worden de vijf VPN's hieronder regelmatig getest om te bevestigen dat ze nog steeds met Netflix werken. Alle opties hieronder zijn geschikt om Netflix te kijken, maar er zijn nog andere elementen die je in gedachte moet houden bij je keuze.

Downloadsnelheden zouden je grootste prioriteit moeten zijn. Videostreaming is een intensieve activiteit, en je hebt stabiele en sterke prestaties nodig om te voorkomen dat je serie hapert (vooral bij 4K-content). Als de VPN veel servers heeft, is de kans bijgevolg groter dat je een snelle server vindt. Een goede support is tot slot ook belangrijk als je problemen zou ondervinden.

Privacy en beveiliging zijn belangrijk, waar je een VPN ook voor gebruikt. Een 'no logs' beleid en een goede encryptie mogen zeker niet ontbreken. Ondersteuning voor mobiele apparaten (en hopelijk ook eigen apps voor iOS/Android) is natuurlijk handig zodat je ook onderweg kan blijven kijken.

En een ander goed idee is om voor een provider met een geld-terug-garantie te gaan - dat zal handig zijn bij plotse veranderingen zoals Netflix-ondersteuning die niet meer werkt. Als je een terugbetaling kunt krijgen, heb je tenminste geen geld verspild (en hoe langer de geld-terug-garantie, hoe beter).

Sommige landen blokkeren Netflix volledig zoals China, maar ook daar kan een van deze VPN's een reddende engel zijn.

Waarom heeft Netflix regiobeperkingen?

De reden waarom Netflix catalogussen van land tot land verschillen is eenvoudig: het auteursrecht. Filmstudio's hebben verschillende contracten in verschillende landen, dus het is mogelijk dat sommige series en films niet overal beschikbaar zijn.

Daarnaast zijn er nog lokale uitzendrechten. Sommige landen of andere diensten kunnen de rechten hebben op bepaalde series/films waardoor ze in dat land niet op Netflix kunnen staan. House of Cards in Hong Kong is een goed voorbeeld. Aangezien een lokaal tv-netwerk de rechten op de Netflix-show heeft, is het niet online beschikbaar.

Het is geen verrassing dat Amerika de beste Netflix-bibliotheek heeft. Nu het merendeel van de originele inhoud uit de Verenigde Staten komt, is het logisch dat daar meer series beschikbaar zouden zijn.

De Netflix VPN proxy error oplossen

Netflix heeft veel geld geïnvesteerd in het opsporen en blokkeren van VPN's, en gebruikers kunnen bevestigen dat servers die de ene dag met Netflix werken op een andere dag niet meer werken. Je hebt waarschijnlijk de beruchte "Streaming Error" boodschap gezien als je Netflix probeerde te gebruiken met een VPN:

Netflix heeft systematisch verdachte VPN-IP-adressen gevonden en op een zwarte lijst gezet. En terwijl de afgelopen jaren een voortdurende strijd tussen VPN's en Netflix-beperkingen is geweest, zijn VPN's nu bezig met het opzetten van specifieke serverlocaties die bedoeld zijn voor gebruik met Netflix.

Hoe omzeilen diensten het VPN-verbod van Netflix?

Elk IP-adres is gekoppeld aan een landcode, die Netflix gebruikt om de toegang tot het netwerk om te leiden of te blokkeren. Aangezien de meeste VPN-diensten meerdere servers hebben in steden en landen over de hele wereld, is het springen van locatie naar locatie in wezen de enige manier om de Amerikaanse Netflix-bibliotheek in het buitenland te streamen. Het is omslachtig, maar het werkt.

Wees je ervan bewust dat niet elke server zal werken. Je neemt in dat geval best contact op te nemen met de klantenservice van de VPN om te zien welke servers op een bepaald moment werken. ExpressVPN is bijvoorbeeld een van de toonaangevende providers geweest om het VPN-verbod van Netflix een stap voor te blijven.

Het bedrijf heeft (samen met een handvol andere VPN's) overuren gemaakt om nieuwe IP-adressen te verkrijgen, die ze vervolgens kunnen gebruiken als een ouder adres niet meer werkt. Zodra Netflix een specifieke IP detecteert en vervolgens blokkeert, schakelt de VPN over naar een ander IP en moedigt het klanten aan om die specifieke locatie te gebruiken om te streamen.