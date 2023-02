Netflix voegt ruimtelijke audio toe aan meer dan 700 titels

In juli 2022 kregen we voor het eerst te horen dat Netflix samen ging werken met de audiogigant Sennheiser om ruimtelijke audio-ondersteuning toe te voegen aan een kleine selectie van films en series voor klanten met het Premium-abonnement. Om gebruik te maken van deze vorm van ruimtelijke audio heb je geen speciale koptelefoon (of andere speciale audioapparatuur) nodig.

Tijdens die eerste aankondiging was de optie alleen beschikbaar voor de grootste Netflix-films en -series zoals Stranger Things, The Adam Project en The Witcher, maar nu heeft Netflix aangekondigd dat het van plan is om de ondersteuning voor ruimtelijke audio uit te breiden naar meer dan 700 bestaande en aankomende titels.

Deze ruimtelijke audio-technologie zet normaal stereogeluid om in een driedimensionaal geluid dat bedoeld is om een bioscoopervaring na te bootsen. Met koptelefoons of oortjes die ondersteuning hebben voor Dolby Atmos, zoals de Apple AirPods Pro 2, kon je al van ruimtelijke audio genieten op Netflix. Dit nieuwe systeem zorgt echter voor een breder geluid bij al de beste koptelefoons en ook bij je laptopspeakers en tv-speakers.

Netflix heeft nergens online een lijst gepubliceerd met alle titels die ondersteuning hebben voor deze nieuwe ruimtelijke audio, maar ondersteuning voor recente films en series zoals The Watcher, Wednesday en Glass Onion: A Knives Out Mystery is wel bevestigd. In een blogpost (opens in new tab) heeft Netflix ook aangekondigd dat we bij aankomende Netflix-films en -series zoals You, Your Place or Mine en Luther: The Fallen Sun ook mogen genieten van ruimtelijke audio.

Als je gebruikmaakt van het Netflix Premium-abonnement (wat dus ook vereist is voor deze ruimtelijke audio), dan kan je de huidige titels met ondersteuning wel op Netflix zelf vinden door "spatial audio" in de zoekbalk te typen. Je ziet ook bij alle individuele titels met toegang tot deze vorm van ruimtelijke audio een nieuw logo (met daarnaast "Ruimtelijke audio") staan, waarmee wordt aangeduid dat ze ondersteund worden (dat zie je bijvoorbeeld ook aan het begin van de onderstaande video).

Het is dus belangrijk om te weten dat Netflix-gebruikers geen speciale AV-ontvangers of iets dergelijks hoeven aan te schaffen om te genieten van ruimtelijke audio opp Netflix. Deze technologie is namelijk speciaal ontworpen voor apparaten met stereospeakers, zoals telefoons, tablets en laptops en niet voor bijvoorbeeld gebruik met de beste soundbars. Netflix biedt ook al ondersteuning voor Dolby Atmos voor mensen met een thuisbioscoop-setup (of een Dolby Atmos-soundbar), dus dit is echt meer gericht op stereospeakers.

Conclusie: Klinkt de ruimtelijke audio van Netflix ook echt goed?

De lancering van ruimtelijke audio op Netflix ging hand in hand met de lancering van Stranger Things seizoen 4 (Image credit: Netflix)

Netflix gebruikt AMBEO 2-Channel voor zijn ruimtelijke audio. Dit is een technologie die is ontwikkeld door Sennheiser, waarmee Dolby Atmos-soundtracks worden omgezet naar deze nieuwe vorm van ruimtelijke audio voor stereospeakers.

Maar is deze ruimtelijke audio ook echt goed? Wij vinden het verrassend effectief. In juli van vorig jaar hebben we namelijk deze ruimtelijke audio van Netflix getest en toen waren we redelijk onder de indruk.

We kwamen toen tot de conclusie dat de technologie ook erg goed werkt op computerspeakers en meer standaard hi-fi-speakers, ook al focust Netflix zich vooral op koptelefoongebruikers.

Als je natuurlijk een speakersysteem of soundbar met Dolby Atmos-ondersteuning hebt, dan kan je het beste gewoon zorgen dat je ook echt Dolby Atmos-geluid krijgt, want dat is nog steeds wel beter dan deze ruimtelijke audio. Toch is het fijn om te weten dat deze nieuwe ruimtelijke audio zelfs op echt goede speakers nog indrukwekkend is en dat het dus niet zomaar een gimmick is.

Ruimtelijke audio op Netflix is dus zeker een succes en het komt binnenkort naar nog veel meer van de beste Netflix-films en -series.