Netflix-update voegt eindelijk ruimtelijke audio toe aan diverse toptitels

Het heeft even geduurd, maar Netflix is begonnen met het uitrollen van ruimtelijk audio-ondersteuning voor diverse Originals-titels.

De streamingdienst heeft de handen ineengeslagen met audiogigant Sennheiser, om abonnees nog meeslependere audio te kunnen aanbieden in shows als Stranger Things seizoen 4, The Adam Project en The Witcher. Netflix' ruimtelijke audio is 'compatibel met alle apparaten, alle abonnementsvormen en behoeft geen surround sound-systeem', zo laat het bedrijf weten in een blogpost (opens in new tab).

Ruimtelijke audio zet reguliere stereo output om in een meeslepender driedimensionaal geluid, en probeert zo de ervaring van in de bioscoop na te bootsen. De feature werkt het beste met koptelefoons en oortjes die deze technologie zelf ondersteunen, zoals de Apple AirPods Pro, maar ook de audiokwaliteit via standaard speakers of laptops krijgt hierdoor een boost. Het verschil is echter een stuk minder groot bij laatstgenoemde opties.

De volledige lijst van Netflix-titels met ruimtelijke audio-ondersteuning zie je door 'spatial audio' (en dus niet ruimtelijke audio vooralsnog) in te tikken in de zoekbalk van de streamingdienst. Als de audio-output al op stereo audio staat, hoef je de instellingen niet aan te passen om de nieuwe geluidsmodus uit te proberen. Bij 2-kanaals audio wordt dit ook de standaard.

Wanneer ruimtelijke audio erin klapt bij ons bij Stranger Things seizoen 4 (Image credit: Netflix)

Wij gaan aan de slag met de ruimtelijke audiofunctie bij het nieuwste seizoen van Stranger Things, waarbij de schurken nu nog een stuk angstaanjagender op ons overkomen.

De langverwachte feature brengt Netflix weer op één lijn met Disney Plus, HBO Max, Apple TV Plus en andere. Al deze diensten bieden namelijk al ruimtelijke audio aan.

Wij zijn in ieder geval heel erg benieuwd welke films en series op termijn nog meer mogen genieten van ondersteuning voor ruimtelijke audio.