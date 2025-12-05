Netflix legt 82,7 miljard dollar neer voor overname van grote delen van Warner Bros. Discovery, waaronder HBO Max

We staan mogelijk op het punt om een van de grootste veranderingen voor de entertainmentindustrie in decennia mee te maken. Netflix en Warner Bros. Discovery hebben namelijk officieel aangekondigd dat er een deal is gesloten waarbij Netflix WBD (of in ieder geval grote delen ervan) overneemt voor 82,7 miljard dollar.

Als deze deal uiteindelijk ook echt doorgaat, na interventie van de Amerikaanse overheid, zou dit betekenen dat Netflix toegang krijgt tot het uitgebreide aanbod aan Warner Bros. Discovery-content, waaronder belangrijke titels zoals Harry Potter en alles van DC Comics. HBO Max en alle HBO-series zijn ook inbegrepen in de deal.

Dit is dus een enorm belangrijke deal voor de tv- en filmindustrie en Netflix zou hierdoor controle krijgen over een van de grootste filmstudio's in de wereld, plus een heleboel extra streamingcontent. Gezien de formaten van beide bedrijven zal dit proces waarschijnlijk niet heel soepel verlopen, maar het klinkt alsof Netflix er vertrouwen in heeft dat het de obstakels wel kan overwinnen.

Netflix CEO Ted Sarandos zei over deze ontwikkeling: "Door Warner Bros.' ongelofelijke bibliotheek van series en films—van tijdloze klassiekers zoals Casablanca en Citizen Kane tot moderne favorieten zoals Harry Potter en Friends—te combineren met onze cultuurbepalende titels zoals Stranger Things, KPop Demon Hunters en Squid Game, kunnen we dat nog beter doen. Samen kunnen we kijkers meer geven van waar ze van houden en helpen om de volgende eeuw van verhaalvertelling te definiëren."

WBD CEO David Zaslav zei: "Voor meer dan een eeuw heeft Warner Bros. kijkers in vervoering gebracht, de aandacht van de wereld getrokken, en onze cultuur gevormd. Door samen te komen met Netflix, zullen we ervoor zorgen dat mensen overal voor generaties zullen blijven genieten van 's werelds meest resonerende verhalen."

Wat gebeurt er met jouw streamingdiensten?

HBO-series zoals Task en Mare of Easttown zouden ook inbegrepen zijn in de deal. (Image credit: HBO)

Het zal nog wel even duren voordat deze deal daadwerkelijk doorgezet wordt, dus je zal niet ineens morgen Succession en Superman terugvinden tussen het Netflix-aanbod, maar uiteindelijk zou een succesvolle overname wel betekenen dat Netflix de rechten krijgt voor (vrijwel) alles wat nu nog van Warner Bros. Discovery is (en wat binnenkort uitkomt).

Het lijkt erop dat het plan is om het aanbod van HBO Max toegankelijk te maken voor Netflix-abonnees. "Door de diepe film- en tv-bibliotheken en HBO- en HBO Max-programmering toe te voegen, zullen Netflix-leden nog meer titels van hoge kwaliteit hebben om uit te kiezen," geeft het officiële persbericht aan. Dat klinkt vrij duidelijk.

Sommige mensen zijn hier niet heel enthousiast over gezien het feit dat Netflix niet de grootste voorstander is van bioscoopreleases en het nu ineens een van de grootste filmstudio's overneemt. Het persbericht claimt echter dat "Netflix verwacht de huidige gang van zaken van Warner Bros. te behouden en verder te bouwen op zijn sterktepunten, waaronder bioscoopreleases voor films."

Er waren ook andere bedrijven geïnteresseerd in Warner Bros. Discovery, waaronder Comcast en Paramount, en als een van die de strijd had gewonnen, was het effect op de streamingwereld waarschijnlijk heel anders geweest. Netflix heeft echter gewonnen en deze ontwikkeling zal hoe dan ook een gigantische impact op de streamingwereld hebben.