HDR10 vs Dolby Vision: dit zijn de verschillen tussen beide HDR-formaten

Als techliefhebbers appreciëren we voordelen die een nieuw formaat met zich meebrengen. De overgang van analoog naar digitaal stelde ons in staat om honderden liedjes op onze iPods te zetten in plaats van steeds een map met cd's mee te moeten sleuren. De komst van Blu-rays gaf ons Full HD-beelden recht in onze woonkamer.

Die overgangen lijken inmiddels al lang verleden tijd. Sinds 2016 is er een nieuwe oorlog aan de gang op gebied van thuisentertainment, en dat tussen twee types 'high dynamic range' (HDR) videotechnologieën: HDR10 en Dolby Vision.

We duiken dadelijk in op de verschillen tussen de twee. Eerst willen we duidelijk maken wat HDR biedt, en waarom het juist in twee verschillende formaten komt.

Wat is HDR?

We hebben reeds een vrij extensieve gids rond HDR opgesteld, dus we willen er niet té diep op ingaan. HDR is in het kort een beeldtechnologie die televisies in staat stelt om helderdere, levendigere kleuren en een beter contrast te leveren, en dat voor elk soort content.

Net als bij 4K-video moeten HDR-films en series met een camera gemaakt worden die dezelfde technologie gebruikt. Een niet-HDR-camera kan geen HDR-beelden maken bijvoorbeeld. Dit gezegd hebbende zijn de meeste HDR-televisies in staat om op een slimme manier content te omhoog te schalen naar een kwaliteit die in de buurt komt van HDR. Content die van nature uit HDR is, krijgt natuurlijk steeds de voorkeur.

HDR belooft betere en rijkere pixels

4K belooft meer pixels op het scherm, maar HDR belooft betere en rijkere pixels. HDR-televisies zijn in staat om miljoenen kleuren meer weer te geven dan SDR-televisies. Het contrast tussen het donkerste deel van je beeld en het meest heldere kan nog verder vergroot worden.

Als beide technologieën hetzelfde doen, waarom zijn er dan twee formaten?

Hier wordt het wat lastig. Het eerste formaat, en tevens het meest gebruikte van de twee, is HDR10. Dit is een open source-formaat, en je kan het best bekijken als de MP3 in de HDR-wereld. Het is de standaard en elke HDR-televisie kan ermee aan de slag.

HDR10 kan je vergelijken met MP3, en Dolby Vision met FLAC

Als we het even bij deze audio-analogie houden, dan is Dolby Vision net als FLAC. Het is een meer premium formaat dat niet even verspreid is, maar wel een substantieel betere kwaliteit levert.

Interessant genoeg ondersteunen alle Dolby Vision-televisies en spelers HDR10. Als je dus een Dolby Vision-televisie koopt, dan zal je nog steeds HDR10-content kunnen bekijken. Helaas is het omgekeerde niet het geval. Als je een HDR10-televisie koopt, dan is de kans groot dat je er geen Dolby Vision-content op zal kunnen kijken.

HDR10 vs Dolby Vision: prestatiekwaliteit

Hoe zien die premium prestaties er eigenlijk uit? Het komt allemaal neer op de specs die beide formaten ondersteunen.

HDR10 ondersteunt tot 4.000 nits maximale helderheid, met een huidig 1.000 nits maximale helderheidsdoel, 10-bit kleurendiepte en de mogelijkheid om alles in de Rec.2020 kleurenruimte weer te geven.

Dolby Vision ondersteunt tot 10.000 nits maximale helderheid, met een huidig 4.000 nits maximale helderheidsdoel, 12-bit kleurendiepte en de optie om alles in de Rec.2020 kleurenruimte te tonen.

Deze cijfers houden gewoon in dat Dolby Vision een helderdere en meer kleurrijke versie is van HDR, met miljoenen kleuren meer op jouw scherm dan HDR10 kan bereiken.

Het tegenargument hier is dat, ook al heeft Dolby Vision een vrij hoog plafond qua prestaties, zeer weinig televisies een helderheid aanbieden die hoger ligt dan 4.000 nits of de BT.2020 kleurenruimte kunnen halen. Die extra prestaties gaan dus doorgaans volledig verloren.

Welke televisies hebben HDR10/Dolby Vision?

Ook al is Dolby Vision de meest capabele van de twee technologieën, toch zal je dit minder vaak in een nieuwe HDR-televisie terug kunnen vinden. De tech werd aangekondigd of is beschikbaar bij de grote fabrikanten zoals LG, Vizio en TCL, maar HDR10 wordt toch bijna universeel ondersteund door de grootste spelers waaronder Samsung, Sony, LG, Panasonic en Hisense.

Omdat HDR10 nu min of meer de aangenomen standaard is, lijken televisiefabrikanten er meer van overtuigd dat dit het formaat wordt dat ook gaming consoles en Blu-ray-spelers zullen gebruiken.

Dolby lijkt het daar echter niet mee eens. Er begint stilaan verandering in te komen en steeds meer fabrikanten lijken de tech te omarmen, al is het een trage evolutie. Hoe dan ook lijkt het ons nog steeds waarschijnlijker dat je HDR10 in je televisie vindt dan Dolby Vision.

Waar moet jij dus voor kiezen?

Het antwoord op die vraag heeft voornamelijk te maken met wat voor televisiekijker jij bent. Als je de allerbeste content wilt en het geen ramp vindt om een klein aanbod aan series en films te hebben die de technologie momenteel aanbieden, dan moet je misschien wat meer ophoesten voor een Dolby Vision-televisie en een Chromecast Ultra.

Indien je niet zoveel geeft om het verschil in beeldkwaliteit of liever wacht tot het aanbod qua content met Dolby Vision-ondersteuning groeit, dat kies je beter voor een goedkopere HDR10-opstelling.