Wat is Dolby Vision? Het HDR-formaat voor televisie en films uitgelegd

Je hebt waarschijnlijk als eens gehoord van Dolby Vision HDR, maar wat is het juist, en wat voor verschil geeft het aan jouw kijkervaring?

Het Dolby Vision-logo zal je inmiddels niet meer onbekend zijn. Het verschijnt op de premium televisies van merken als Panasonic, Sony, LG en meer (met uitzondering van Samsung), maar omvat ook next-gen gaming consoles zoals de Xbox Series X, Blu-ray-spelers en smartphones zoals de iPhone 13.

HDR is iets dat je bij het zoeken naar een nieuwe televisie vaak tegenkomt, maar het is een term die toch de nodige verwarring met zich mee kan brengen. Daarom hebben we hier een handige gids samengesteld rond wat Dolby Vision juist is, waar je het kan vinden, zijn voordelen ten opzichte van andere formaten en of het iets is dat je in jouw volgende toestel moet hebben.

Ook al lijkt Dolby Vision nu iets alomtegenwoordig in jouw favoriete toestellen, toch is het een baanbrekend stukje tech, en eentje dat televisies al een tijdje nodig hebben. 4K geeft ons meer pixels, maar HDR zorgt ervoor dat deze pixels op een nieuwe manier schitteren.

Het is wel belangrijk om te weten dat niet alle HDR-televisies met dit dynamische HDR-formaat komen. De meer basale HDR10 is de minimumvereiste. Zij die dit wel doen, bieden een geüpgradede kijkervaring voorbij de gewone SDR-beelden. Zolang jouw scherm deze kijkervaring eer aandoet natuurlijk.

Filmliefhebbers zullen blij zijn met het nieuws dat Dolby Vision het formaat is waar veel studio's nu mee werken om hun beelden scène per scène van kleurrijke, dynamische en berekende beelden te voorzien. Dit gebeurt allemaal op jouw scherm thuis zonder dat je daarvoor naar de bioscoop moet.

De nieuwste Dolby Vision IQ-technologie versterkt de manier waarop Dolby Vision op jouw scherm wordt weergegeven. Het gebruikt de helderheidssensoren in high-end televisies om automatisch de instellingen van jouw beeld bij te werken in verhouding tot de hoeveelheid licht in de ruimte. Dit formaat lijkt steeds meer en meer te groeien naarmate zijn aanwezigheid op de markt.

Dolby Vision is misschien een relatief nieuw formaat, maar als we vanuit onze eigen ervaringen mogen spreken, dan is dit exact wat je nodig hebt om jouw home entertainment-opstelling om te vormen naar een heuse thuisbioscoop. Je kan dit makkelijk allemaal zelf in huis halen, en hieronder kan je er meer informatie over terugvinden.

Dolby Vision geeft een groot verschil op capabele televisies. (Image credit: Dolby)

Wat is Dolby Vision?

Dolby Vision is een type HDR (High Dynamic Range) en waarschijnlijk de tweede meest populaire op de veelgebruikte HDR10-standaard na die je in alle HDR-televisies en mediaspelers kan terugvinden.

Het baseert veel van zijn technologie op de HDR-standaard (Dolby speelde immers ook een belangrijke rol in de ontwikkeling ervan), maar het is een beter formaat.

Vanuit het standpunt van de gebruikers is de belangrijkste verbetering de toevoeging van een bijkomende laag informatie bovenop een vast HDR10-videosignaal. Deze laag bevat per scène informatie die televisies met Dolby Vision kunnen gebruiken om de manier waarop ze de beelden weergeven te verbeteren. Dit zorgt voor betere heldere beelden en diepere zwartwaardes en stelt televisies in staat om de volledige kleurenruimte van de Rec. 2020-standaar weer te geven.

Als HDR je al omver blaast, wacht dan tot je Dolby Vision ziet.

Star Wars: The Last Jedi is beschikbaar in Dolby Vision HDR (Image credit: Lucasfilm)

Wat is Dolby Vision IQ?

Dolby Vision kreeg enkele jaren geleden een upgrade, genaamd Dolby Vision IQ. Dit zorgt ervoor dat series en films er in eender welke kamer goed uitzien, en dat op elk moment van de dag.

Deze functie werd op CES 2020 aangekondigd. Dolby Vision IQ werkt door de dynamische metadata in de Dolby Vision-content te combineren met een lichtsensor die in de televisie ingebouwd zit. Zo kan de informatie gebruikt worden om de beeldinstellingen bij te werken, wat voor een meer accuraat beeld zorgt.

Het komt er dus op neer dat Dolby Vision IQ weet of je jouw televisie al dan niet in een heldere kamer hebt staan, waar veel van de donkere details verloren gaan. De televisie zal in staat zijn om de helderheid automatisch ophoog te krikken zonder dat je daar zelf voor naar de beeldinstellingen moet navigeren. Dolby Vision IQ zorgt er ook voor dat de beeldinstellingen worden aangepast aan de aard van de content die je bekijkt, of het nu een film of sport is.

(Image credit: Panasonic)

Kan je gamen in Dolby Vision?

Ja en nee. Gamers die goed op de hoogte zijn van de specs van de next-gen consoles zullen weten dat de Xbox Series X en Xbox Series S beide Dolby Vision HDR ondersteunen.

De PS5 ondersteunt het formaat niet, maar dat is in de toekomst misschien wel een optie. Het aanbod aan games die Dolby Vision ondersteunen, is beperkt. Er komt stilaan verandering in, dus wie weet kunnen we binnenkort al onze lievelingsgames in dit formaat terugvinden.

Rivalen voor Dolby Vision

Veel televisiefabrikanten die niet met Dolby samenwerken voor Dolby Vision, waaronder Samsung, suggereren dat dat ze gelijkaardige resultaten kunnen halen door hun eigen processorkracht toe te passen op HDR10. Ze leveren hiermee vaak mooie resultaten, maar moeten doorgaans nog steeds onderdoen voor Dolby Vision.

Samsung kondigde in 2017 een partnerschap aan met Amazon Prime Video om een nieuw HDR-formaat te starten, genaamd HDR10+. Dit voegt ook een laag zogenaamde 'dynamische metadata' (instructies per scène) toe aan een HDR10-stream. Het is een royalty-vrij alternatief voor Dolby Vision dat in de high-end QLED-televisies van Samsung verwerkt zit.

Zowel Panasonic als 21th Century Fox hebben zich mee achter HDR10+ geschaard en verkopen het als een meer democratisch open source HDR-formaat.

We proberen je hier niet te overtuigen om snel een televisie met Dolby Vision in huis te halen. Het formaat is natuurlijk nog steeds afhankelijk van de helderheid en kleurenbeperkingen van de televisie waarop het wordt afgespeeld.

Er zijn televisies beschikbaar zonder Dolby Vision-ondersteuning die ook in staat zijn (wat zeker geldt voor Samsung) om meer kleuren en een hogere helderheid weer te geven dan behaald kan worden met Dolby Vision.

Er mag echter geen twijfel bestaan dat Dolby Vision in staat is om het beste te halen uit elk scherm waarmee het in contact komt. Met een technologie als HDR, die toch nog wel verwarrend is en wat fouten bevat, is dat wel belangrijk.

Er werden originele bijdrages aan dit artikel gebracht door John Archer.