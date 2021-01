'Netflix brengt ruimtelijke audio naar AirPods Pro en AirPods Max'

Als je in het bezit bent van AirPods Pro-oortjes of de nieuwe AirPods Max-koptelefoon, dan bestaat de mogelijkheid dat je in de nabije toekomst een audio-upgrade krijgt van Netflix. De streamingdienst werkt naar verluidt aan ruimtelijke audio-ondersteuning voor de Apple-toestellen.

Het bericht is afkomstig van iPhoneSoft, waarin ze een anonieme ontwikkelaar bij Netflix citeren. Er wordt gezegd dat de functie sinds december in een testfase zit. Er wordt een lancering in de komende maanden geopperd, waarbij aanvankelijk slechts een kleine selectie titels de ondersteuning voor ruimtelijke audio krijgt.

Voor zij die nog geen kennis hebben gemaakt met deze technologie: ruimtelijke audio zorgt voor een veel meer immersieve surroud sound-ervaring. Surround sound-signalen, die doorgaans naar meerdere speakers worden gestuurd en gecodeerd zijn in 5.1, 7.1 of Dolby Atmos, worden zodanig verwerkt dat ze ook werken op een paar stereo-koptelefoons. De geluidsrichtingen worden toegepast en zorgen ervoor dat je midden in je favoriete film of series zit.

De akoestische goochelarij geeft de indruk dat sommige geluiden uit andere richtingen komen, zelfs als je slechts twee speakers aan weerszijden van je hoofd hebt zitten. Je hebt de AirPods Pro of de AirPods Max nodig, plus een iPhone of iPad die op iOS 14 of nieuwer draait, om ervan te kunnen genieten.

Klinkt goed

De aanstormende ondersteuning voor ruimtelijke audio is nu slechts door één bron bevestigd, dus neem het nieuws nog met de nodige korrels zout. Het is een logische zet van Netflix om dit format te ondersteunen. Netflix biedt al meerdere surround sound-standaarden aan bij zijn content, dus het zou niet al te ingewikkeld moeten zijn om er nog eentje extra toe te voegen.

Daarbij wordt ruimtelijke audio reeds ondersteund door diensten zoals Disney Plus, HBO Max en (natuurlijk) Apple TV Plus. Netflix kan niet achterblijven als het op de functies die het zijn klanten biedt aankomt, of het nu ruimtelijke audio is of iets anders.

Als we uitgaan van de feedback die we hebben gehoord sinds het verschijnen van ruimtelijke audio op de AirPods Pro in september, dan is het resultaat vrij verbluffend. Het levert, zoals het belooft, bijna een volledige surround sound-setup in twee earbuds.

Noch Netflix noch Apple hebben officieel al laten weten of de upgrade er zit aan te komen, maar we houden je op de hoogte van zodra we zelf meer weten. Houd TechRadar dus zeker in de gaten.

Via 9to5Mac