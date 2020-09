Apple AirPods Pro leveren nu Dolby Atmos surround sound - zo kan je het krijgen

De Apple AirPods Pro komen nu met een nieuwe Spatial Audio-functie dankzij een firmware update, waardoor de draadloze earbuds nu immersieve Dolby Atmos-audio krijgen.

De Spatial Audio-functie, die eerst werd aangekondigd in de WWDC 2020-keynote in juni, werkt in 5.7, 7.1 en Dolby Atmos, wat het geluid rond jou plaatst in een virtuele omgeving - dat wil zeggen dat als je een Dolby Atmos-film kijkt en een vliegtuig ziet overvliegen, dat het dan ook echt zo zal klinken alsof het vliegtuig zich boven jou bevindt.

Het ziet ernaar uit dat de functie voorlopig enkel werkt met titels op Apple TV Plus, en dat je de iOS 14 bèta nodig hebt om het uit te proberen. De laatste versie van iOS 14 wordt deze maand verwacht, misschien zelf vandaag nog op 15 september, als onderdeel van het Apple Event.

Zoals bevestigd door Apple Insider heeft het bedrijf de laatste 3A283-firmware vrijgegeven op maandag 14 september, en gebruikers gingen al snel naar Twitter om hun ervaring met het nieuwe 3D-geluid vanop hun AirPods Pro te delen.

.Morning all. I woke up to my AirPods Pro updated for #SpatialAudio and wow, it's magical! Works with all TV app @Dolby Atmos content (I've tested) without spending thousands. Interested to see how Apple implement this with future Apple TV hardware. It's incredible on iOS!

Spatial Audio: like having a mini theater right in your ears. Absolutely stunning audio experience.

OMG the new spatial audio feature for AirPods Pro is magic! 😱😱😱

Hoe krijg ik de upgrade naar mijn AirPods?

Naast het verzorgen van een slimme virtuele Dolby Atmos tracken de AirPods Pro nu ook jouw hoofdbewegingen en die van je toestel, om te verzekeren dat de audio altijd vanuit de juiste positie komt.

Gewone AirPods-gebruikers zullen geen Spatial Audio krijgen, maar de update bracht ook een nieuwe auto-switching functie, wat wilt zeggen dat zowel de AirPods als de AirPods Pro nu 'magisch' kunnen wisselen tussen toestellen, door automatisch te detecteren welk apparaat je aan het gebruiken bent.

Als je bijvoorbeeld juist klaar bent met het luisteren naar een podcast op jouw smartphone, dan kan je nu jouw iPad vastnemen om naar een televisiereeks te kijken, en de AirPods zullen automatisch met deze tablet verbinden.

De nieuwe firmware update zal automatisch worden uitgerold naar gebruikers, en zou geïnstalleerd moeten worden op jouw AirPods zolang ze in hun oplaadhoesje zitten en verbonden zijn met een iOS-toestel.

Niet zeker of jouw buds een update hebben gekregen? Je kan controleren of je deze update hebt gekregen, door naar de Instellingen-app te gaan op jouw toestel. Ga van daar verder en selecteer Algemeen > Over en kies dan jouw AirPods in het menu en ga op zoek naar versie 3A283.

We verwachten om later vandaag een bevestiging te krijgen van Apple over de update als onderdeel van hun september-evenement. Het is ook mogelijk dat we meer horen over de verwachte AirPods-modellen, zoals de hoofdtelefoon AirPods Studio, de AirPods 3 en de AirPods Pro Lite, dus het is zeker de moeite om over te schakelen naar de live stream voor het geval dat de tech-gigant ons verrast met een onverwachte aankondiging.