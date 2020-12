Netflix experimenteert met speciale audiomodus zonder beeld

Netflix werkt naar verluidt aan een luistermodus voor de Android-app. Een klein aantal Android-gebruikers ziet de mogelijkheid verschijnen om video uit te schakelen, terwijl de audio blijft afspelen. Deze functie werd volgens Android Police voor het eerst opgemerkt in oktober door XDA Developers.

Zoals vaker het geval is, lijkt Netflix de nieuwe functie uit te proberen binnen een klein groepje abonnees. Er is natuurlijk de mogelijkheid dat we deze 'audio-only'-functionaliteit zullen zien uitrollen naar alle Netflix-gebruikers wereldwijd.

Deze mogelijke verandering heeft wellicht te maken met de aandachtsspanne van vandaag: het multi-tasken waar we als digitale generatie gewend aan zijn geraakt. Waarom zou je naar Netflix kijken, als je wat tweets kunt versturen terwijl je naar een documentaire luistert of een maaltijd kookt waar je een minuut of twee niet van af kunt blijven?

Netflix vs. de makers

Eerder dit jaar zagen we Netflix bedieningselementen voor de afspeelsnelheid introduceren, voor diegenen die series op een efficiëntere wijze willen bekijken of een serie juist in een rustiger tempo willen volgen. Hoewel dit goed is voor de toegankelijkheid, kunnen we er niet omheen dat regisseurs waarschijnlijk niet graag zien dat hun film op 1,5x de normale snelheid te bekijken is.

De 'audio-only'-modus zal voor sommige titels ongetwijfeld beter werken dan voor andere. Voornamelijk in documentaires en shows waarin veel gepraat wordt, is beeld mogelijk in mindere mate van belang. We denken echter niet dat de telekinetische waanzin van Stranger Things of de geanimeerde schittering van Castlevania hetzelfde zal zijn met enkel de geluidseffecten actief.

Voorlopig bevindt deze functie zich in de testfase. Voor iedere testpersoon die er geen interesse in heeft, is de kans kleiner dat het ooit wijdverspreid zal uitkomen.