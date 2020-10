Conan the Barbarian serie naar Netflix - wordt dit de nieuwe Witcher?

Netflix heeft de exclusieve rechten bemachtigd voor Conan the Barbarian. De bekende fantasyheld van Robert E. Howard betekende de doorbraak van superster Arnold Schwarzenegger.

Deadline meldt dat Netflix "verschillende dingen kan ontwikkelen in het Conan-universum, zoals televisie, film en animatie", maar dat het zal beginnen met een live-action serie.

Arnold Schwarzenegger kruipt in 1982 in de rol van Conan in de film Conan the Barbarian en in 1984 in het vervolg Conan the Destroyer. De franchise kent in 2011 een remake met Jason Momoa in de hoofdrol die het erg goed deed bij fans van Conan.

In het begin van de twintigste eeuw schreef Robert E. Howard verschillende verhalen over Conan the Barbarian, waarna andere science fiction en fantasy schrijvers door de jaren heen hun eigen interpretaties van het personage schreven. Meer dan vijftig boeken en vele korte verhalen over Conans avonturen waren geboren. Er is dus veel materiaal beschikbaar om een serie mee te vullen, hoewel de makers het waarschijnlijk zullen houden bij de oorspronkelijke verhalen van Howard.

Conan, opvolger van The Witcher?

Als mede zwaard-en-tovenarij-personage, toont Conan enige gelijkenissen met The Witcher. De andere live-action serie van Netflix krijgt binnenkort een tweede seizoen, een live-action prequel genaamd Blood Origin en een geanimeerde film met de naam Nightmare of the Wolf. Als de Conan-serie een net zo groot succes wordt bij het publiek, zou Netflix de grote hoeveelheid materiaal over Conan kunnen vertalen in spin-off series en films.

Voor nu is Netflix gestart met de zoektocht naar een showrunner en schrijvers. Er zijn nog geen castingbeslissingen gemaakt. Fans van de originele film zullen ongetwijfeld hun vingers kruisen dat Schwarzenegger een cameo zal maken, maar het is waarschijnlijker dat ze een veel jongere acteur zullen kiezen voor de hoofdpersonage.

Amazon kocht in 2018 de rechten voor een televisieserie en zette Game of Thrones-regisseur Miguel Sapochnik op het project, maar er is niets uit gekomen.

Fredrik Malmberg en Mark Wheeler, die de rechten van Conan bezitten, zullen optreden als uitvoerend producenten. Voorheen werkten zij aan de science fiction serie Blood Drive (2017), die focuste op een dystopische race tot de dood met auto's die werden aangedreven door bloed.

Schwarzeneggers verloren "Koning Conan"

Arnold Schwarzenegger zou graag terugkeren als Conan, maar Cabinet Entertainment, die de rechten van Conan aan Netflix verkocht, is niet op zijn aanbod ingegaan.

In een interview met The Arnold Fans, die wij vonden via Looper, zei de acteur dat de eigenaar van de rechten "een jonge gast" is, die uiteindelijk door anderen overtuigd is om een serie van Conan te maken. Schwarzenegger stelt dat ze "jarenlang hebben geprobeerd om hem een nieuwe Conan-film te laten maken".

Het idee van Arnold is dat hij in de nieuwe Conan-film Koning Conan zou spelen "als Conan 70 jaar oud is en hij ervan walgt om op de troon te zitten en om de koning te zijn". Hij claimt dat het script nog lang niet af is en dat het enige wat in de weg staat de eigenaar van de rechten is, aangezien die de touwtjes in handen heeft.

Aquaman-schrijver Will Beall en Fast & Furious-schrijver Chris Morgan schreven naar verluidt een script voor een direct vervolg op de Conan-film uit 1982. Het lijkt er echter op dat dit script nooit het daglicht zal zien.

Het is onwaarschijnlijk dat de showrunners een band met de acteur hebben die goed genoeg is om hem uit te nodigen voor een cameo, terwijl Schwarzenegger slechts een kans wil om terug te keren naar de rol waar het voor hem allemaal begon.