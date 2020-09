Borat 2 in oktober te zien op Amazon

Slechts een paar dagen voor de Amerikaanse verkiezingen verschijnt de nieuwe film van Borat. Hoofdrolspeler Sacha Baron Cohen won een Golden Globe voor zijn originele rol als de hoofdpersonage. Alle abonnees van Amazon Prime Video kunnen de film gratis streamen op het platform.

De absurde gelekte titel van de film is Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan, volgens IGN. Het lijkt erop dat we een onwetende vicepresident Mike Pence voorbij gaan zien komen.

Cohen heeft de tweede Borat-film naar verluidt in het geheim gefilmd toen de coronamaatregelen werden ingeperkt, aldus Deadline. Het lijkt erop dat sommige scènes in de film zo gevaarlijk waren dat Cohen in meerdere gevallen "een kogelvrij vest" moest dragen.

De schrijver van de originele film, Anthony Hines, heeft wederom het script voor het vervolg geschreven met Dan Swimmer (Who Is America?) en Nina Pedrad (New Girl).

Recentelijk kwam Cohen in het nieuws toen hij in vermomming naar binnen was geslopen bij een bijeenkomst van alt-right en een onverdraagzaam lied zong op het podium. Het is mogelijk dat dit een van de gevaarlijke stunts is die in de film terecht zal komen, aangezien Cohen blijkbaar moest worden geëvacueerd uit het boze publiek.

The Guardian meldt dat Rudy Giuliani (advocaat Amerikaanse president Trump) de politie inschakelde toen Cohen "kantoor binnentrad terwijl hij een roze bikini droeg". Ook zou de film zich bezighouden met de pandemie en "Donald Trumps relatie met Jeffrey Epstein".

Nu Amazon Prime Day aanstaande is en Borat 2 exclusief op Prime Video zal verschijnen is dit een goed moment voor fans van het origineel om toe te treden tot de streamingdienst.