Netflix update geeft optie om afspeelsnelheid aan te passen in Android

Na vorig jaar de functie te hebben getest, maakt Netflix het nu officieel: de mogelijkheid om programma's en films met een hogere of lagere snelheid te bekijken wordt uitgerold in een nieuwe update voor Android-apparaten, en komt binnenkort naar iOS en het web.

Netflix bevestigde dit nieuws aan The Verge, en in een officiële post meldt Keela Robison van Netflix dat de functie "veel gevraagd" is door de abonnees. Robison merkt ook op dat de afspeelsnelheidsregelaars al jaren beschikbaar zijn op DVD-spelers en DVR's.

"Het belangrijkste van alles is dat onze tests aantonen dat consumenten de flexibiliteit waarderen die de functie biedt, of het nu gaat om het herbekijken van hun favoriete scène of het vertragen van dingen omdat ze kijken met ondertitels of gehoorproblemen hebben," schrijft Robison.

Netflix zegt ook dat gebruikersonderzoeken suggereren dat "de perceptie van de kwaliteit van de inhoud" niet wordt beïnvloed door veranderingen in de afspeelsnelheid. Toch is het onwaarschijnlijk dat makers van content blij zijn met de stap, en Robison zegt dat Netflix zal luisteren naar feedback.

Netflix sneller of langzamer afspelen

Wil je jouw show vertragen? Dan heb je de keuze uit 0,5x en 0,75x als afspeelsnelheden. Bij het versnellen heb je de keuze uit 1,25x of 1,5x. Soortgelijke opties zijn al jaren toegankelijk op YouTube, maar het platform van Google biedt 0,25x tot 2x aan.

Instellingen worden niet 'onthouden' op Netflix, dus alles wat je bekijkt begint op normale snelheid te spelen, totdat je het handmatig verandert. Met andere woorden: er is geen hoofdschakelaar om alles op Netflix standaard op halve snelheid te bekijken.

De functie zou vanaf vandaag op Android moeten verschijnen. Netflix heeft geen datum opgegeven wanneer de functie naar iOS of de webspeler komt (het "testen" zal nu beginnen op die platformen, blijkbaar). Er is nog geen melding gemaakt over de beschikbaarheid op slimme tv's of andere platformen.

Wat de gedachten van regisseurs en producenten ook mogen zijn, Netflix zal wijzen op de toegankelijkheidsvoordelen van de afspeelsnelheidsregelaars om ze te verkopen; ondertitels passen zich automatisch aan aan de snelheid, zodat ze bijvoorbeeld echt nuttig kunnen zijn voor mensen met gehoorproblemen.