Netflix Verder Kijken lijst opschonen: zo werkt het

De dag waar menigeen jaren op heeft gewacht is hier: Netflix stelt gebruikers in staat om hun 'Verder Kijken' lijst op te schonen. De functie is nu op Android te gebruiken. Selecteer een titel uit de lijst als je ingelogd bent en je kunt deze verwijderen.

Dankzij The Verge weten we dat de functie actief is. iOS-gebruikers moeten wachten tot 29 juni.

Een snelle geschiedenisles: bewaart Netflix onthoudt het wanneer je een show of film hebt bekeken, maar nog niet alles gezien hebt. Dat is op zich erg handig; al deze titels zijn terug te vinden in een lijst genaamd Verder Kijken. Als je echter iets niet leuk vond, bleef het een eeuwigheid nog in je Verder Kijken lijstje staan, zelfs als je geen interesse had om door te gaan met de betreffende titel. Met deze nieuwe functie is dat gelukkig verleden tijd.

Er zijn nog andere redenen om die lijst schoon te houden: als je iets gênants hebt gekeken (voor een deel) waarvan je niet wilt dat een vriend of partner dit weet, bijvoorbeeld Digimon of Showgirls van Paul Verhoeven.

Hieronder leggen we uit hoe je de vermeldingen van je Verder Kijken lijst wist.

Verwijder Netflix shows op je Verder Kijken lijst

Klik op de drie puntjes bij een titel en je ziet het volgende. (Image credit: Future)

Het is zeer makkelijk om titels te verwijderen van je Verder Kijken lijst te halen. Zoals gezegd hebben we het vooralsnog alleen kunnen testen op Android. Open Netflix, en je ziet drie puntjes naast de 'i' knop staan bij elke titel in je Verder Kijken lijst.

Klik hierop, en je krijgt de optie om deze uit de rij te verwijderen. De optie vind je aan de onderzijde van het pop-up menu terug. Tik hierop en de titel is weg. Netflix bewaart het plekje wel, mocht jij je toch bedenken om verder te kijken. Je moet alleen dan wel handmatig zoeken naar de titel.

Deze functie verwijdert films en series van je Netflix Verder Kijken lijst op alle platformen, en dat kunnen wij maar wat graag waarderen.