Meer Netflix Originals op komst in 2020, maar vertraging mogelijk in 2021

Terwijl de rest van de wereld lijdt onder de Covid-19 pandemie, kon het bij Netflix niet veel beter gaan in 2020. In een winstoverzicht kondigde de streamingdienst recordwinst, kijkcijfers en abonneenummers aan.

Terwijl deze cijfers een hoopgevend beeld schetsen, werden de sappigste details bewaard voor het driemaandelijkse rondetafelgesprek dat een paar uur later live ging. Daarin kregen we wat details over wat er bij Netflix gepland staat de komende negen maanden.

Dit is wat je hebt gemist.

1. Netflix content wordt niet vertraagd door Covid-19

Als je bang was dat de pandemie een domper zou zijn voor je streaming schema, heb je niets om je zorgen over te maken. In de call van vandaag zei Netflix's Chief Content Officer Ted Sarandos dat het bedrijf zijn shows en films maanden eerder dan gepland voorbereidt en dat bijna alle series en films voor dit jaar al grotendeels opgenomen zijn.

2. Er komt meer originele content dan ooit tevoren

Niet alleen zal de content inhoud op tijd komen, maar volgens Sarandos zal er in 2020 zelfs meer zijn dan in 2019 en 2018. Hoogtepunten van dat releaseschema zijn Extraction, een aankomende actiefilm met Avengers ster Chris Hemsworth, Space Force, waar Steve Carrell in de hoofdrol speelt, en het volgende seizoen van 13 Reasons Why.

3. 2021 ziet er minder rooskleurig uit

De grote gevolgen van de contentstrategie van Netflix zijn dat het op korte termijn prima zal gaan, maar dat het volgend jaar waarschijnlijk moeilijk zal zijn om de content op tijd klaar te krijgen. Vanaf nu zeggen Netflix CEO Reed Hastings en Ted Sarandos dat de meeste productiehuizen van de dienst over de hele wereld zijn gesloten, met twee kleine uitzonderingen - IJsland en Korea - waarvan zij zeggen dat ze de productie voorzichtig voortzetten.

(Image credit: Netflix)

4. Too Hot to Handle kan Netflix' grootste competitieserie worden

Hoewel Love is Blind voor de nodige opschudding zorgde eerder dit jaar, is Too Hot to Handle momenteel het grootste succesproject van Netflix in het genre van de competitieseries. Volgens Sarandos wordt het de grootste nieuwe binnenkomer in het genre met steeds meer succesvolle shows. We mogen dus zeker meer verwachten in de toekomst.

5. De Top 10-lijsten waren een goed idee

Netflix's Top 10-lijst is deze maand verschijnen bij meer gebruikers, en volgens de Chief Product Officer van het bedrijf, Greg Peters, heeft het hen geholpen om de meest populaire inhoud van de dienst te vinden. Als de lijst nog niet op jouw Netflix te zien is, dan zal hij vermoedelijk heel binnenkort verschijnen.