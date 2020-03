De beste Netflix-series: alle series die je gezien moet hebben

Bij het selecteren van de beste Netflix-series om in 2020 te kijken, hebben we nagedacht over de beste series om je tijd te vullen, vooral als je nu thuis vastzit. Nieuwe Netflix Originals worden voortdurend uitgebracht op de streaming service, en je tijd is belangrijk, dus het voelt misschien als een gokje om een serie met afleveringen van een uur te kijken.

Daarom zijn we voorzichtig geweest in onze keuzes van de beste Netflix-series - op deze lijst staan 24 series die gaan van drama, komedie en reality tot kookprogramma's. We gooien elke week nieuwe items in en uit deze lijst als er nieuwe seizoenen van de beste Netflix-series binnenkomen. Soms voegen we ook een oudere show toe als we denken dat je die moet bekijken.

Kijk dan eens naar onze lijst met de beste Netflix-series hieronder, waar we zojuist Sex Education, You and Dead to Me hebben toegevoegd, drie van onze recente favorieten op het platform.

Dit weten we al over seizeon 2 van The Witcher

You

(Image credit: Netflix)

You is gebaseerd op de gelijknamige romans en kan je zeker wel omschrijven als een guilty pleasure. Joe Goldberg (Penn Badgley) stalkt, manipuleert en moordt in een poging om het hart van te winnen van de vrouw met wie hij een obsessie heeft. Door een combinatie van acteertalent en een uitstekend script, slaagt de serie erin om medelijden op te wekken voor zijn problematische hoofdpersonages.

De eerste twee seizoenen zijn volledig beschikbaar, en het derde seizoen staat momenteel gepland voor 2021.

Seizoenen op Netflix: 2

Castlevania

(Image credit: Netflix)

Castlevania is een fascinerende serie. Het is een adaptatie door de geliefde stripauteur Warren Ellis, van de klassieke serie van videogames uitgegeven door Konami. De serie begint met de oorlogsverklaring van Dracula aan de mensheid na de moord op zijn vrouw. Vampierenjager Trevor Belmont werkt samen met Dracula's halfmenselijke zoon Alucard en de magiër Sypha om hem ten val te brengen.

Met prachtig geanimeerde vechtscènes en geweldige interacties tussen personages, heeft geen enkele adaptatie het recht om zo goed te zijn. Het helpt dat schrijver Warren Ellis de games nog nooit heeft gespeeld, op veel manieren. We hebben het zelfs een van de beste geanimeerde series genoemd die je in 2020 kunt bekijken. Castlevania seizoen 3 is net uitgebracht, en is het duisterste tot nu toe qua onderwerpen. We hopen dat Castlevania seizoen 4 het verhaal kan voortzetten.

Seizoenen op Netflix: 3

Sex Education

(Image credit: Netflix)

Met Gillian Anderson en Asa Butterfield in de hoofdrollen naast een heleboel voorheen onbekende acteurs, is deze Britse komedie om van te smullen. Het gaat over de leerlingen, ouders en leraren van Moordale Secondary School, waar Butterfield Otis speelt, de zoon van sekstherapeut Dr. Jean Milburn (Anderson). Hij werkt samen met Maeve (Emma Mackey) om hun eigen kliniek voor seksuele voorlichting op school te openen en hun medestudenten te helpen met hun problemen.

Het is een zeer empathische en hartverwarmende show, die op deskundige wijze actuele kwesties rond seksuele identiteit en geslacht verkent. Dit alles gebeurt op een komische, maar toch serieuze manier. Sex Education seizoen 3 wordt dit jaar gefilmd, dus je hebt nog ruim voldoende tijd om alles in te halen.

Seizoenen op Netflix: 2

I Am Not Okay With This

(Image credit: Courtesy of Netflix)

Twee van de acteurs uit de IT-films figureren in deze donkere tienerkomedie, die afkomstig is van de regisseur en uitvoerend producent van The End of the F***ing World. Sydney (Sophia Lillis) worstelt om met haar moeder te praten en heeft het gevoel dat ze haar beste vriendin verliest (die ook een geheime crush is). Syd reageert in de vorm van telekinetische uitbarstingen, die grote problemen beginnen te veroorzaken in haar dagelijks leven. Ze begint zich te binden met mede-buitenstaander Stanley (Wyatt Oleff).

Je zult deze nieuwe serie in een mum van tijd uitkijken. De zeven afleveringen zijn ongeveer 20 minuten lang, wat echt verfrissend is. Er is niets baanbrekend aan deze show in de manier waarop het een verontruste tiener via het bovennatuurlijke verkent. De serie is wel oprecht grappig met een goed uitgetekende karakterisering van zijn hoofdrollen. We kruisen onze vingers alvast met I Am Not Okay With This Season 2.

Seizoenen op Netflix: 1

Love is Blind

(Image credit: Netflix)

In deze meeslepende en bizarre realityshow, leren koppels elkaar kennen en worden ze verliefd in een gecontroleerde omgeving zonder elkaar ooit echt te zien. Succesvolle koppels raken verloofd als ze elkaar eindelijk ontmoeten, voordat ze een echte relatie beginnen. Uiteindelijk zullen deze koppels trouwen voor het einde van het seizoen - of niet.

Het klinkt belachelijk, en het is alsof er drie verschillende realityshows aan elkaar zijn geplakt, maar het is een hit op de dienst, en je zal waarschijnlijk blijven kijken als je realitytelevisie kunt verdragen.

Seizoenen op Netflix: 1

The Witcher

(Image credit: Katalin Vermes/Netflix)

"Kwaliteitsafval" is een manier om deze fantasy adaptatie te beschrijven. De serie is gebaseerd op The Witcher boeken van Andrzej Sapkowski die je misschien beter kent als een trilogie van excellente videogames. Henry Cavill brengt als monsterjager Geralt of Rivia serieuze kracht mee, en hoewel er hier een groter verhaal aan de gang is dat zich gedurende vele jaren afspeelt, zijn de beste delen van dit eerste seizoen Geralt's monster-van-de-weekverhalen, die meestal een soort van twist op het einde hebben.

Geniet van de tijd die je doorbrengt met zijn sympathieke personages, begrijp de wereld en kijk uit naar The Witcher seizoen 2, dat al is bevestigd. En als je moeite hebt om de ongewone structuur met tijdssprongen te volgen, bekijk dan de tijdlijn van The Witcher om het allemaal uit te zoeken.

Bereid je voor om 'Toss a coin to your Witcher' in je hoofd te hebben, voor de rest van 2020.

Seizoenen op Netflix: 1

Dead to Me

(Image credit: Netflix)

Netflix' bijna constante output van nieuwe series kan af en toe juweeltjes in de zondvloed begraven, en de donkere komedie Dead to Me is een van die verborgen schoonheden. Het is bijna onmogelijk om te bespreken wat Dead to Me zo speciaal maakt zonder het te verpesten, maar het volstaat om te zeggen dat het concept van twee rouwende weduwen die een vriendschap vormen, het tot iets fris en opwindends maakt. Christina Applegate en Linda Cardellini zijn de hoofdrolspelers, en dragen de show zelfs tijdens de zeldzame missers in toon, met een gelaagde blik op de banden tussen vrouwen en hoe solidariteit kan zegevieren, zelfs in de donkerste tijden.

De serie wordt overspoeld met slimme komische teksten, heldere beelden en meer dan genoeg verrassingen. Seizoen twee is inmiddels klaar met de productie, dus je verlangen naar meer zal gegarandeerd ingevuld worden.

Seizoenen op Netflix: 1

Altered Carbon

(Image credit: Diyah Pera/Netflix)

Het tweede seizoen van deze adaptatie van Richard Morgan's sci-fi favoriet, cast Anthony Mackie nogmaals als hoofdpersonage Takeshi Kovacs en het vindt 30 jaar na seizoen 1 plaats. Als je de eerste afleveringen niet hebt gezien, waarin Joel Kinnaman als hetzelfde personage voorkomt, is het nu een goed moment om de achterstand in te halen. Deze serie ziet er fantastisch uit in 4K en is een echt big-budget spektakel, als je met de hoge hoeveelheid geweld overweg kunt tenminste.

Seizoenen op Netflix: 2

Peaky Blinders

(Image credit: Robert Viglasky/Netflix)

Peaky Blinders volgt de misdadigersfamilie Shelby, onder leiding van patriarch Tommy (Cillian Murphy), in het naoorlogse Birmingham (VK). Met verraad, familiedrama en politieke machinaties in overvloed, is dit een echte 'prestige' show die is ontworpen om de Britse geschiedenis te mythologiseren op de manier waarop Deadwood dat doet voor de Amerikaanse geschiedenis.

Terwijl de serie in 1919 begint, springen de latere seizoenen jaren vooruit. Oorspronkelijk waren er vijf seizoenen gepland, maar intussen is Peaky Blinders seizoen 6 in de maak, dat waarschijnlijk in 2021 online komt.

Seizoenen op Netflix: 5

The Crown

(Image credit: Netflix)

The Crown was de eerste grote poging van Netflix tot een Brits prestigedrama, dat normaal gesproken van de BBC zou komen. Het enorme budget van de show resulteert in een uitbundige weergave van het leven van koningin Elizabeth II, voor het eerst gespeeld door Claire Foy, en recentelijk geportretteerd door Olivia Colman in seizoen 3, met een moordenaarsensemble op de achtergrond.

Zelfs als je gemengde gevoelens hebt over de koninklijke familie in het echte leven, is deze eerlijkheidsshow zeker de moeite waard om naar te kijken. Een vierde seizoen wordt nu gefilmd, en een vijfde en laatste seizoen met Imelda Staunton als de koningin is ook gepland.

Seizoenen op Netflix: 3

The Umbrella Academy

(Image credit: Netflix)

Netflix liet zien dat het niet hoefde samen te werken met Marvel om een geweldige superheldenserie te maken. Dat bewijst deze eigenzinnige bewerking van de strips van Gerard Way en Gabriel Bá. In Umbrella Academy herenigen broers en zussen met superkrachten zich, nadat hun adoptievader is vermoord en staan ze samen voor een mogelijke apocalyps. Met een uitstekende ensemblecast met o.a. Ellen Page en Robert Sheehan, maakt deze luchtige en leuke show het gebrek aan nieuwe Marvel-inhoud die naar Netflix komt bijna goed.

Verwacht dat The Umbrella Academy seizoen 2 er op een gegeven moment in 2020 aankomt.

Seizoenen op Netflix: 1

Mindhunter

(Image credit: Courtesy of Netflix)

David Fincher is geen onbekende van Netflix, sinds hij de eerste aflevering van House of Cards regisseerde. Maar Mindhunter is typisch Fincher. Het is gebaseerd op het boek van John Douglas, van dezelfde naam en volgt het leven van een FBI profiler wiens taak is om seriemoordenaars op te sporen. Het speelt zich af in de jaren '70 en later in de vroege jaren '80 en je ziet de hoofdpersonages bekende seriemoordenaars verhoren in vaak gespannen ontmoetingen.

Fincher is ook heel praktisch, het regisseren van vier afleveringen van seizoen 1 en drie van seizoen 2. Helaas is het derde seizoen van Mindhunter nu voor onbepaalde tijd on hold gezet, maar we zijn hoopvol dat het weer terugkomt. Zeker aangezien dit het beste werk van de regisseur tot nu toe is.

Seasons on Netflix: 2

Stranger Things

(Image credit: Netflix)

Als het gaat om film en tv, zijn de jaren '80 het nostalgische decennium bij uitstek. Filmmakers kunnen geen genoeg krijgen van Ghostbusters, broekpakken en Sony Walkmans.

Stranger Things is een ander briljant eerbetoon aan dit tijdperk. Het verhaal, dat zwaar leunt op Spielberg, John Carpenter en Stephen King, draait om een kleine stad, een groep vrienden, een vermiste persoon en een onbetrouwbaar wetenschapslaboratorium. Veel meer kunnen we helaas niet zeggen zonder de onverwachte wendingen te verpesten.

Het derde seizoen was vorig jaar alweer fantastisch, en elke volgende aflevering trekt je verder mee in de verhalen en vriendschappen van deze kinderen. Seizoen 4 van Stranger Things komt er sowieso aan, hoewel het de nodige vertraging oploopt door het coronavirus, en een bepaald hoofdpersonage keert volgend seizoen terug...

Seizoenen op Netflix: 3

Black Mirror

(Image credit: Netflix)

Voor Black Mirror was Charlie Brooker het meest bekend om zijn blik op het nieuws in Weekly Wipe. Nu heeft deze unieke serie hem niet voor niets de status van superster gegeven.

Elke aflevering gaat over technologie en het effect daarvan op het menselijk leven. Soms kan dit positief zijn, maar meestal gaat elke aflevering in de richting van dystopische fictie. Black Mirror kan een beetje inconsistent zijn als we kijken naar de kwaliteit van de afleveringen, maar ongeveer twee derde is geweldig en in de laatste nieuwe episodes komen zelfs enkele grote sterren voor.

Seizoenen op Netflix: 5 + Bandersnatch special

Queer Eye

(Image credit: Netflix)

Heb je een dosis feel-good tv nodig om de huidige wereldcrisissen te relativeren? Bekijk dan Queer Eye, een serie over de beste versie van jezelf zijn met de hulp van vijf van de coolste kerels op de planeet. De serie krijgt zijn vijfde seizoen in 2020 en we houden nog steeds van het concept dat mensen uit hun dagelijkse sleur haalt, en hen omtovert tot mensen die van zichzelf houden.

Seizoenen op Netflix: 4

Dear White People

(Image credit: Netflix)

Als je van een culturele analyse met een dosis humor houdt, dan is Dear White People de serie voor jou. Met Logan Browning in de hoofdrol als Sam White navigeert Dear White People door de lastige gronden van rassenverhoudingen in Amerika in het post-Obama-tijdperk, maar nog niet in het post-racistische tijdperk.

De eerste paar afleveringen raken nog geen enorm zware onderwerpen, maar kom je bij episodes vijf en zes, dan merk je waarom deze serie nodig is op dit punt in onze geschiedenis. Dear White People is niet zozeer een aanval op de Amerikaanse idealen, maar is een serie over het verkennen, uitleggen, verdedigen en overleggen van de problemen waarmee mensen van kleur in de VS te maken hebben.

Seizoenen op Netflix: 3

The Good Place

(Image credit: Netflix)

De veelgeprezen komedie The Good Place heeft zijn vierde en laatste seizoen op NBC afgesloten. Het volgt het hiernamaals van een onlangs overleden vrouw die per ongeluk naar de hemel is gestuurd. De eerste drie seizoenen zijn nu op Netflix.

Hoewel het kernidee van deze show een hoogtepunt bereikte in het eerste seizoen, toen er minder bekend was over de details van het leven na de dood, bevat de serie nog steeds de beste grappen die je op tv kan zien. Een geweldige cast en een origineel concept maken dit een must-watch.

Seizoenen op Netflix: 3

Russian Doll

(Image credit: Netflix)

,Orange Is The New Black's Natasha Lyonne heeft de hoofdrol in deze donkere komedie waar ze Nadia speelt, een vrouw die blijft sterven en haar 36e verjaardagsfeestje herleeft in een surrealistische tijdlus.

Met zijn cynische en geestige onderzoek van leven en dood, schakelt Russian Doll snel tussen lacherige hilariteit en verwoestende droefheid. In juni 2019 kondigde Netflix aan dat het Russian Doll een welverdiend tweede seizoen zal krijgen.

Seizoenen op Netflix: 1

Bojack Horseman

(Image credit: Netflix)

Je volgt het leven van aangespoelde acteur Bojack, terwijl hij worstelt met alcoholisme, giftige relaties en familiekwesties. En daarmee is de serie net zo hartverwarmend als hartverscheurend. Als je je zorgen zou maken dat de serie te duister voor je is, geen paniek, er zijn voldoende woordspelingen, slapstick humor en geweldige animaties om alles in balans te houden.

Seizoenen op Netflix: 6

Riverdale

(Image credit: The CW/Warner Bros)

Nu wordt het vierde seizoen uitgezonden en de vorige drie seizoenen van het tienerdrama, gebaseerd op de bekende Archie-stripserie op Netflix in de VS. Een spin-off van The CW, Katy Keene, begint op dat netwerk in februari.

Als je als kind al een fan was van Archie-strips, is deze interpretatie van de geliefde personages veel donkerder en mysterieuzer dan je je zult herinneren, en draait het om de moord op een lokale jongen, terwijl de personages proberen hun weg te vinden door de middelbare school, relaties en familie.

Seizoenen op Netflix: 4

Orange is the New Black

(Image credit: Netflix)

Orange Is The New Black is na zeven seizoenen aan zijn einde gekomen. Het is een prachtig verhaal over het leven in een vrouwengevangenis. Het was een van de eerste grote Netflix Originals, samen met House of Cards en het liep zo lang, omdat het gewoon erg populair was.

De serie zelf kan echter redelijk duister worden. Spanningen en problemen met het Amerikaanse gevangeniswezen werden op de voorgrond geplaatst en terwijl de komedie van de eerste paar seizoenen nog steeds doorgaat, komt er ook heel wat drama bij kijken.

Seizoenen op Netflix: 7

Breaking Bad

(Image credit: AMC/Sony)

Meer verslavend dan de meth die door Walt en Jesse wordt gemaakt, is Breaking Bad een briljante serie om te bingewachten en waarschijnlijk verslavender dan de meth die door Walt en Jesse wordt gemaakt. Het initiële plot is eenvoudig: een doodgewone leraar krijgt te horen dat hij kanker heeft en om ervoor te zorgen dat hij zijn familie met het best mogelijke leven achterlaat, wendt hij zich tot het maken en dealen van drugs.

Dat plan was zo slecht nog niet want hij blijkt er goed in te zijn. De maker Vince Gilligan heeft zo'n goede groep karakters gecreëerd, dat hij momenteel dezelfde wereld weer aan het ontginnen is met Better Call Saul, die vergelijkbare hoogtes bereikt en ook op Netflix te vinden is.

Seizoenen op Netflix: 5 (en een film)

The Chef Show

(Image credit: Courtesy of Netflix)

Netflix heeft een vrij verbazingwekkende selectie van originele kookprogramma's, en dit is slechts een van de hoogtepunten uit een reeks van winnaars zoals Sugar Rush, Ugly Delicious en Chef's Table. Filmmaker Jon Favreau en chef-kok Roy Choi, die eerder samenwerkten aan de foodtruckfilm Chef, koken een hele reeks maaltijden in heel Amerika, en verkennen verschillende eetculturen in Los Angeles en Austin, Texas.

Favreau's contacten betekenen ook een onverslaanbaar aanbod aan speciale gasten, van Avengers-castleden tot regisseur Robert Rodriguez. Het is gewoon een erg luchtige, leuke kookshow, met mooie stop-motion stukjes om een scène aan te kondigen.

Seizoenen op Netflix: 3

Explained

(Image credit: Netflix)

Deze handige en slimme serie, gemaakt door Netflix en Vox Media, neemt een kijkje in enkele van de meest populaire ideeën en technologieën van vandaag en legt ze uit op een aangrijpende manier, zonder dat je je overweldigd voelt.

Van de raciale welvaartskloof, cryptocurrency en waarom diëten zelden werken, tot K-Pop en de beurs, het is een inzichtelijke blik op de problemen, ideeën en trends van vandaag en de dingen die morgen vorm zouden kunnen krijgen. Op Netflix vind je ook twee aparte spin-off series: The Mind Explained en Sex Explained.

Seizoenen op Netflix: 2 (en 2 spin-offs)