The Witcher op Netflix heeft nu een officiële tijdlijn

De nieuwe Netflix-serie van The Witcher, met Henry Cavill in de hoofdrol, is enorm leuk om naar te kijken, vooral de afleveringen waarin Geralt of Rivia's monster-van-de-week heldendaden centraal staan. Als er één nadeel is aan de manier waarop het verhaal wordt verteld, dan zijn het wel de grote en willekeurige tijdsprongen die er tussen verschillende afleveringen gemaakt worden.

Netflix heeft dit ook door en heeft nu een officiële tijdlijn gemaakt om orde op zaken te stellen. Die tijdlijn is gepubliceerd op Twitter en geeft aan wanneer de gebeurtenissen in elke aflevering plaatsvinden.

Als je de volledige serie aandachtig hebt bekeken, heb je misschien gemerkt dat het verhaal zich over tientallen jaren afspeelt. Dat merk je onder andere aan referenties die de personages later in het seizoen maken. Deze tijdlijn geeft echter aan dat dit eerste seizoen zich afspeelt over meer dan 50 (!) jaar. Neem een kijkje hieronder, maar hou wel rekening dat je spoilers zal zien:

(Image credit: Netflix)

Aan het eind van het seizoen zie je dat Ciri's verhaal als het ware het enige is dat zich in het 'heden' afspeelt. En dit is duidelijk wanneer Geralt's verhaal het hare inhaalt, in de laatste momenten van aflevering 8.

Wat dit verwarrend maakt, is dat Geralt en Yennefer niet ouder worden, aangezien ze geen gewone mensen zijn. Menselijke karakters zoals Jaskier lijken echter ook niet te verouderen in de show, wat waarschijnlijk een creatieve keuze was, zodat er geen ongeloofwaardige hoeveelheid make-up gebruikt moest worden.

Het is slechts één van die dingen die je erbij moet nemen om van de show te kunnen genieten. Maar kijk, het is een kleine prijs voor zo'n leuk fantasiedrama. Met mogelijk zeven seizoenen op komst, hebben we een nog heleboel afleveringen te gaan van Geralt die op monsters jaagt en "hmm" zegt.

En hopelijk worden Geralt en zijn ware liefde, Jaskier, herenigd.