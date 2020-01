Disney Plus release overzicht: dit verschijnt er in januari 2020

Disney heeft een complete lijst vrijgegeven met content die verschijnt op Disney Plus in de VS. We vermoeden dat de lijst vrijwel hetzelfde is voor andere landen. Het is een heel lange lijst, maar het aantal highlights is vrij klein. De live-action films Aladdin (2019) en The Lion King (2019) behoren ongetwijfeld tot de headliners. Eerstgenoemde is nu al te bekijken in Nederland en The Lion King maakt op 28 januari zijn opwachting.

Beide films kunnen toegevoegd worden aan je kijklijst. Dit betekent dat er nog maar een paar grote titels van 2019 missen op het de streamingdienst: Toy Story 4 en Maleficent: Mistress of Evil.

Er zijn echter meer hoogtepunten te vinden. Denk aan de 2003 film Holes, met onder meer Sigourney Weaver. Ook is het derde seizoen van The Runaways, misschien wel de beste pre-Disney Plus Marvel TV-content, verschijnt op Disney Plus op 10 januari.

Nieuwe episodes van diverse Disney Plus originals als Pixars SparkShorts en The World According to Jeff Goldblum komen er ook aan. Hieronder vind je de trailer met alle nieuwe content:

Hieronder vind je de volledige lijst van welke Disney Plus content je waarschijnlijk ook allemaal mag verwachten in de Benelux. Veel van de lijst is al verschenen op Nieuwjaarsdag, mocht het je nog niet opgevallen zijn in het menu van Disney Plus.

1 januari - Austin & Ally (Seizoenen 1-4)

1 januari - Disney’s Billy Dilley’s Super-Duper Subterranean Summer (Seizoen 1)

1 januari - Pixar’s Tales From Radiator Springs: Bugged

1 januari - Cool Runnings

1 januari - Dr. K’s Exotic Animal ER (Seizoen 8)

1 januari - Dr. Oakley, Yukon Vet (Seizoen 7)

1 januari - Dr. T, Lone Star Vet (Seizoen 1)

1 januari - Drain Alcatraz January 1 - Drain The Bermuda Triangle

1 januari - Drain The Great Lakes January 1 - Drain The Ocean: WWII

1 januari - Drain The Oceans (Seizoen 2)

1 januari - Drain The Sunken Pirate City

1 januari - Drain The Titanic

1 januari - Pixar’s Mater’s Tall Tales: El Materdor

1 januari - First Class Chefs: Family Style (Seizoen 1)

1 januari - Hacksaw

1 januari - Holes

1 januari - Marvel Rising: Battle Of The Bands

1 januari - Marvel: 75 Years, From Pop To Pulp!

1 januari - Pixar’s Mater’s Tall Tales: Moon Mater

1 januari - One Strange Rock (Seizoen 1)

1 januari - Out There With Jack Randall (Seizoen 1)

1 januari - Red Tails

1 januari - Pixar’s Mater’s Tall Tales: Rescue Squad Mater

1 januari - Soy Luna (Seizoen 1)

1 januari - Pixar’s Tales From Radiator Springs: Spinning

1 januari - Super Rhino

1 januari - The Golden Touch

1 januari - Disney’s The Lodge (Seizoen 1)

1 januari - The Proud Family (Seizoenen 1-2)

1 januari - Marvel’s Super Hero Squad Show (Seizoenen 1-2)

1 januari - Pixar’s Mater’s Tall Tales: Time Travel Mater

1 januari - Pixar’s Mater’s Tall Tales: Tokyo Mater

1 januari - Pixar’s Mater’s Tall Tales: Unidentified Flying Mater

1 januari - Disney’s Vampirina: Ghoul Girls Rock! (Shorts) (Seizoen 1)

1 januari - Year Million (Seizoen 1)

2 januari - Life Below Zero (Seizoen 13)

3, 10, 17, 24, 31 januari - Disney Family Sundays (Episodes 9, 10, 11, 12, 13)

3, 10, 17, 24 januari - Encore! (Episodes 9, 10, 11, 12)

3 januari - Forky Asks A Question: What Is Cheese?

3, 10 januari - High School Musical: The Musical: The Series (Episodes 9, 10)

3, 10, 17, 24, 31 januari - Marvel’s Hero Project (Episodes 9, 10, 11, 12, 13)

3, 10, 17, 24 januari - One Day at Disney (Episodes 5, 6, 7, 8, 9)

3, 10, 17, 24 januari - Pick of the Litter (Episodes 3, 4, 5, 6)

3 januari - Pixar In Real Life: WALL•E Lost And Found

3, 10, 17, 24 januari - The World According to Jeff Goldblum (Episode 9, 10, 11, 12)

10 januari - Forky Asks A Question: What Is Reading?

10 januari - Pixar’s SparkShorts: Loop

10 januari - Destino

10 januari - Marvel’s Runaways (Seizoen 3)

15 januari - America’s National Parks (Seizoen 1)

15 januari - Continent 7: Antarctica (Seizoen 1)

15 januari - Dog: Impossible (Seizoen 1)

15 januari - Marvel Super Hero Adventures (Seizoenen 2-3)

15 januari - Disney’s Muppet Babies Show And Tell (Seizoenen 1)

15 januari - Disney’s Randy Cunningham: 9th Grade Ninja (Seizoenen 1-2)

15 januari - Disney’s The Lodge (Seizoenen 2)

15 januari - Wild Russia (Seizoen 1)

17, 24, 31 januari - Diary of a Future President (Episodes 1, 2, 3)

17 januari - High School Musical: The Musical: The Series: Extra Credit (Episodes 1-10)

17 januari - High School Musical: The Musical: The Singalongs (Episodes 1-8)

22 januari - Bluey (Seizoen 1)

24 januari - Short Circuit (Episodes 1-14)

28 januari - The Lion King (2019)

31 januari - Pixar’s Lamp Life