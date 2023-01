Wanneer komt Black Panther 2: Wakanda Forever op Disney Plus?

Disney heeft officieel bevestigd dat Black Panther: Wakanda Forever op 1 februari 2023 beschikbaar zal zijn op Disney Plus.

Black Panther 2 kwam op 11 november uit in de bioscoop, dus het was al twee maanden geleden dat de film wereldwijd werd gelanceerd. Gelukkig heeft Marvel na lang wachten bevestigd dat het volgende maand naar Disney Plus komt (opens in new tab).

We wisten al dat de film niet naar Disney Plus zou komen in januari, omdat Disney hem niet op zijn lijst voor januari had gezet. Nu Marvel's Black Panther 2 eindelijk een officiële datum heeft gekregen op Disney Plus, is het aftellen tot de release.

Als je op zoek bent naar meer nieuws over het Disney Plus-debuut van Black Panther 2, ben je hier aan het juiste adres. Hieronder kun je meer lezen over waarom het zo lang heeft geduurd voordat Black Panther: Wakanda Forever op Disney Plus werd uitgebracht, evenals andere belangrijke informatie over de film.

Wanneer komt Black Panther 2 op Disney Plus?

On February 1, the worldwide phenomenon arrives on @DisneyPlus.Marvel Studios’ Black Panther: #WakandaForever is streaming February 1. pic.twitter.com/TDefiAFwUvJanuary 4, 2023 See more

Zoals bevestigd door Marvel Studios op 4 januari, zal Black Panther: Wakanda Forever op 4 februari op Disney Plus komen.

De film, die we in de top drie plaatsten in onze Marvel Phase 4 ranglijst, verscheen in november 2022 in de bioscoop. We verwachtten aanvankelijk dat hij in januari 2023 zou komen. Dat is gebaseerd op wat we wisten over andere Disney Plus-releases van superheldenfilms. Marvel bewees echter dat dat deze keer niet het geval was en bevestigde dat hij een maand later zal aankomen.

Marvel films worden niet onmiddellijk na hun bioscooprelease uitgebracht op Disney Plus. Elke film heeft een wereldwijde exclusiviteitsperiode van 45 dagen in de bioscoop. Als Black Panther 2 precies 45 dagen na 11 november was uitgebracht, dan zou het maandag 26 december zijn geweest.

Helaas is dat niet doorgegaan. Marvel heeft geen van zijn films na Avengers: Endgame zo kort na hun lancering in de bioscoop beschikbaar gemaakt op Disney Plus.

(Image credit: Marvel Studios)

Bovendien brengt Disney traditioneel op woensdag nieuwe films en series uit. Dat veranderde tijdelijk toen She-Hulk: Attorney at Law verscheen op een donderdag (18 augustus). Dit kwam door de midweekse aflevering van de Star Wars-serie Andor. Het is duidelijk dat Marvel en Lucasfilm niet wilden dat hun grootste franchises op dezelfde dag beschikbaar werden.

Als Black Panther 2 Marvel's traditionele woensdag voor Disney Plus releases volgde, had het op woensdag 28 december moeten uitkomen. Dat was echter niet zo. De reden daarvoor is dat de film nu nog steeds te zien is in de bioscoop. En laten bioscoopuitjes nu toevallig een leuke gezinsactiviteit zijn tijdens de feestdagen. Als Disney de film al in december op zijn streamingdienst had gezet, dan kon dat een slechte impact hebben op de kijkers in de bioscoop.

Is er een end credits scène in Black Panther 2?

(Image credit: Marvel Studios)

Ja, maar er is slechts één post-credits scène in Wakanda Forever. Die zie je in het midden van de credits op het einde. Het is deze keer dus niet nodig om te wachten tot de credits helemaal afgelopen zijn, aangezien je dan niets meer ziet dan een zwart scherm.

Hoe lang duurt Black Panther: Wakanda Forever?

(Image credit: Marvel Studios)

Black Panther: Wakanda Forever duurt 2 uur en 41 minuten. Dat is inclusief de ene post-credits scène en de twee aftitelingen. Daarmee is Black Panther 2 de op één na langste MCU-film aller tijden. Alleen Avengers: Endgame, die drie uur duurt, is langer.

Voor meer informatie over Wakanda Forever, kan je onze artikels over Namor en Ironheart bekijken. Tot slot is er nog onze gids om de Marvel-films in volgorde te bekijken.