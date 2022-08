She-Hulk regisseur weet niet waar Disney Plus-serie op MCU-tijdlijn past

She-Hulk regisseur Kat Coiro heeft onthuld dat ze niet officieel weet waar de aankomende Marvel TV show past op de Marvel Cinematic Universe (MCU)-tijdlijn.

In een exclusief gesprek met TechRadar tijdens de wereldwijde persbijeenkomst van She-Hulk: Attorney at Law, kon Coiro geen uitsluitsel geven over de plaats van de Disney Plus-show op de steeds verwarrendere tijdlijn.

Sinds de tijdreisescapades van de Avengers in Endgame, om nog maar te zwijgen van de tijdsprong van vijf jaar tussen Avengers: Infinity War en de opvolger (d.w.z. Endgame), zijn Marvel-fans steeds meer in de war geraakt over hoe de MCU-tijdlijn werkt. Toen projecten als WandaVision en Falcon and The Winter Soldier het startschot gaven voor de MCU Phase 4 (opens in new tab)-periode, hadden fans een vaag idee van waar elke Marvel-film en tv-serie zich bevond op de hoofdtijdlijn van de MCU.

Maar met elke nieuwe productie wordt het water steeds troebeler. Fans weten niet waar superheldenfilms als Thor: Love and Thunder (opens in new tab), of shows als Ms Marvel (opens in new tab), passen in het overkoepelende MCU-verhaal, dus MCU-liefhebbers (zoals wij) hebben hun toevlucht genomen tot gissingen waar deze gebeurtenissen op de tijdlijn liggen.

Coiro behoort ook tot dat aantal. De regisseur van Brooklyn Nine-Nine en It's Always Sunny in Philadelphia onthulde dat ze een idee had over waar de TV-show van She-Hulk in het MCU past. Maar, gezien de complexiteit van de zaak, legde Coiro uit dat er maar één persoon is die het antwoord definitief weet.

"Ik heb een heleboel ideeën," zei ze toen we vroegen naar de plaats van She-Hulk in de MCU-tijdlijn. "Maar, om niet opgepakt te worden door de Marvel-politie, zeg ik altijd dat dat een vraag is voor [Marvel Studios president] Kevin [Feige]. Hij houdt de hele MCU in zijn brein. En we luisteren allemaal naar hem."

SMASH THAT 💚 BUTTON 👊 Like this tweet to receive updates when new episodes of Marvel Studios' #SheHulk: Attorney at Law, an Original series, start streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/fq1nAlVb9gAugust 8, 2022 See more

Coiro is niet de eerste Marvel-regisseur, -schrijver of -producent die niet op de hoogte is van een uitsplitsing van de Marvel-tijdlijn. Thor 4 regisseur Taika Waititi heeft beweerd dat de nieuwste solofilm van de dondergod zich afspeelt in 2027 (via GamesRadar (opens in new tab)), maar dat lijkt te ver vooruit te lopen op waar andere recente Marvel Phase 4 projecten zich zouden kunnen afspelen. Ondertussen kon Sana Amanat, Ms Marvel co-creator en uitvoerend producent van de Disney Plus-serie van het personage, niet plaatsen waar Kamala Khan's live-action debuut zich afspeelt (via The Direct (opens in new tab)). Amanat suggereert dat het ergens in 2025 is, maar, nogmaals, er is geen officiële bevestiging van dit van Feige of Marvel's executive team.

Het volstaat te zeggen dat fans die blijven proberen uit te zoeken waar elke nieuwe Marvel-film en tv-show in de MCU-tijdlijn past, waarschijnlijk steeds gefrustreerder zullen raken. Als Marvel Studios ons nu eens een volledig overzicht zou geven van de tijdlijn...

Voor meer Marvel, check onze gids hoe je alle Marvel-films in de juiste volgorde kijkt.