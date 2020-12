Death to 2020: opmerkelijke Netflix special Black Mirror-makers

We zijn het er allemaal over eens dat 2020 een jaar is geweest dat de meesten zouden willen vergeten. Met dat gevoel in gedachten neemt Netflix afscheid van dit vreselijke jaar met de aanstaande Death to 2020, een komediespecial van de makers van Black Mirror.

"Zelfs de makers van Black Mirror konden dit jaar niet verzinnen", zegt de korte teaser van de special. Death to 2020 wordt omschreven als "het komische evenement dat je nooit zult vergeten, van het jaar dat je echt niet meer wil onthouden".

Volgens Variety is Death to 2020 een "historische documentaire-achtige special met enkele van 's werelds meest (fictieve) beroemde stemmen en real-life archiefbeelden van de afgelopen twaalf maanden".

De special heeft een met sterren beladen line-up samengesteld, waaronder Samuel L. Jackson (Jackie Brown), Hugh Grant (Notting Hill), Lisa Kudrow (Friends), Kumail Nanjiani (Silicon Valley), Leslie Jones (Saturday Night Live) en Joe Keery (Stranger Things).

Op dit moment heeft Netflix nog geen releasedatum bekendgemaakt voor Death to 2020. De teaser geeft alleen aan dat de komediespecial binnenkort beschikbaar is. We zullen je op de hoogte houden zodra we een vaste datum hebben.