Opnames Netflix-serie You seizoen 3 hervat

Netflix heeft aangekondigd dat de filmopnames van seizoen 3 van You weer in volle gang zijn. Het nieuwe seizoen van de meeslepende thriller, die Netflix verwierf van het Amerikaanse tv-kanaal Lifetime, zou volgens een eerdere aankondiging in 2021 verschijnen. De streamingdienst lijkt zich daar ondanks de pandemie aan te kunnen houden.

Hoofdrolspeler Penn Badgley maakt het nieuws op Twitter bekend en draagt een gezichtsmasker op de bijgevoegde foto:

We recommend you stay at least 6 feet from Joe Goldberg at all times. YOU S3 is back in production. pic.twitter.com/d7AifniC99November 2, 2020

Badgley speelt in You boekhandelaar Joe Goldberg, die de ongelukkige gewoonte heeft om geobsedeerd te raken door de vrouwen waar hij verliefd op wordt. De serie is een monsterhit gebleken op Netflix, meer dan 54 miljoen mensen keken het tweede seizoen. Ook Victoria Pedretti, bekend van The Haunting of Bly Manor, is te zien in de serie.

Wij verwachten dat seizoen 3 van You in de lente van 2021 verschijnt of zelfs later. Er is nog niet veel bekend over het derde seizoen. We weten dat acteur Scott Speedman zich bij de cast aan heeft gesloten in oktober.

Scott Speedman has joined the cast of YOU Season 3!He’ll play Matthew, a successful CEO, husband, and uncommunicative father. He's reserved, mysterious, and has a tendency to be withdrawn ... all of which masks a deep well of emotion underneath pic.twitter.com/EYp7Xfg65uOctober 21, 2020

Hitseries

Hoewel Netflix er geen problemen mee heeft om origineel materiaal te cancellen, verkrijgt de streamingdienst zo nu en dan series van andere netwerken. You is daar een voorbeeld van. Hetzelfde geldt voor Lucifer en Designated Survivor met Kiefer Sutherland.

Seizoen 3 van You is een van de populaire Netflix-series die de filmopnames heeft hervat, na een pauze door de pandemie. Ook bij The Witcher seizoen 3 en Stranger Things seizoen 4 is het filmen weer van start gegaan. 2021 lijkt vooralsnog een goed jaar te worden voor Netflix Originals.