Netflix bevestigt: The Witcher spin-off verschijnt in 2021

Netflix heeft het logo onthuld voor de langverwachte anime spin-off Nightmare of the Wolf. De streamingdienst heeft daarnaast bevestigd dat de film in 2021 uitkomt.

De film komt van hetzelfde team achter de hoofdserie - inclusief showrunner Lauren Hissrich. Het filmen van seizoen 2 van The Witcher is in volle gang. De film zal zich naar verwachting richten op Geralt of Rivia's mentor, Vesemir, die in seizoen 2 wordt gespeeld door acteur Kim Bodnia.

De film is geanimeerd door Studio Mir, die The Legend of Korra produceerde, en is geschreven door Beau DeMayo, die de aflevering 'Betrayer Moon' van seizoen 1 heeft geschreven.

De film werd in januari al aangekondigd en het is lang geleden dat we er iets nieuws over hoorden. Hier is het logo en de bevestiging dat de film volgend jaar komt:

Here is the logo for Nightmare of the Wolf. A Witcher Anime film coming 2021. pic.twitter.com/vagw48L8NSDecember 21, 2020

Onze verwachting is dat we de film voor aanvang van seizoen 2 zullen zien, maar Netflix heeft daar nog niets over gezegd. Een inmiddels verwijderde beschrijving voor Nightmare of the Wolf zei het volgende:

'Lang voordat hij Geralt begeleidt, begint Vesemir zijn eigen reis als witcher, nadat de mysterieuze Deglan hem opeist middels de Law of Surprise.'

Dit is slechts een van de spin-offs voor The Witcher die Netflix in de maak heeft. Ook staat The Witcher: Blood Origin gepland: een prequel-serie met zes afleveringen, zo werd in juli aangekondigd.