'Google Pixel ‘Fold’ verschijnt dit jaar'

De Google Pixel ‘Fold’ komt er misschien toch aan, als we de tweet van een leaker mogen geloven.

De bekende leaker Jon Prosser gaf niet veel informatie in zijn tweet. Hij stelde in een vervolg op zijn bericht enkel dat de Google Pixel Fold bestaat, en dat hij ofwel tegen het einde van dit jaar of begin 2022 verschijnt.

the google pixel “fold” is a real thingFebruary 25, 2021 See more

In een antwoord op die tweet werd hij bijgestaan door Ross Young, een schermanalist en oprichter van DSCC. Hij vermeldde dat hij deze informatie reeds als eerste had getweet in een foldables-voorspelling in december 2020, en dat er in de tweede helft van 2021 "minstens drie modellen van Samsung, vier modellen van Oppo, Vivo en Xiaomi en één model van Google" zullen verschijnen.

Dat voegt echter geen informatie toe over de Pixel Fold. We weten bijvoorbeeld niet onder welke naam het toestel wordt uitgebracht. Het vormt wel een bevestiging dat Google, dat tegen het einde van 2020 de Pixel 5 uitbracht als een vlaggenschip met iets lagere specs, toch werkt aan een meer premium toestel, en dat in de vorm van een foldable.

Google Pixel Fold: wat we weten

We hoorden in maart 2019 voor het eerst dat Google aan een vouwbare smartphone werkte, nadat patenten voor mogelijke ontwerpen werden ontdekt. Ze omschreven een openklapbare foldable zoals de Motorola Razr 2020 en Samsung Galaxy Z Flip, en nog eentje met drie vouwbare panelen met drie schermen.

De geruchten liggen ver uiteen, maar een recent bericht stelde dat Google de fabrikanten Xiaomi en Oppo opvolgt, en displays bestelt bij Samsung voor een mogelijk vouwbaar toestel. Google bestelde naar verluidt 7,6 inch displays.

Zoals steeds moeten we hier ook melden dat het om geruchten draait. Of we ook daadwerkelijk een vouwbare Pixel zullen zien verschijnen, dat wordt afwachten.