Google Pixel 5a kan er sneller zijn dan verwacht

Google's volgende middenklasse smartphone, de Pixel 5a, zou er snel kunnen zijn. We dachten eerst dat hij in augustus zou verschijnen, een jaar na de Pixel 4a, maar een nieuw leak stelt dat hij er al in juni is.

Dit bericht is afkomstig van Jon Prosser, een leaker met een gemengde geloofwaardigheid. In een simpele tweet meldde hij het volgende: "Nieuwe Google smartphone gepland voor 11 juni, 2021. Nog niet zeker welke het is."

Het is nog niet duidelijk waar Prosser deze informatie vandaan heeft, maar gezien zijn bekendheid als leaker zal hij waarschijnlijk bronnen hebben bij Google. De smartphone wordt niet bij naam genoemd, maar we gaan ervan uit dat het niet de Pixel 6 wordt. Google rolt steeds eerst zijn betaalbare A-reeks uit alvorens ze de volgende iteratie van hun hoofdreeks uitbrengen. We verwachten dus eerst de Pixel 5a.

We zullen moeten wachten tot 11 juni om te zien wat er allemaal gebeurt, maar de kans is groot dat er nog meer leaks verschijnen in aanloop naar deze datum. Het is mogelijk dat deze datum samenvalt met de Google IO-conferentie. Die viel voorbije jaren ook in juni, maar de huidige datum is nog niet bekend gemaakt.

De eerste goedkope smartphone van Google?

Google stuff:New Pixel Buds coming mid-April. New Google phone scheduled for June 11, 2021. Not sure exactly which one it is just yet. 🤔 🧻🧻🧻🧻🧻 pic.twitter.com/vjOzT4M7nxMarch 5, 2021 See more

Deze vervroegde datum voor de lancering van de Pixel 5a is misschien niet de enige grote verrassing bij deze spin-off van de Pixel 5.

De Pixel A-reeks bestaat doorgaans uit middenklasse smartphone die enkele specs en functies van de hoofdreeks overnemen, maar op andere gebieden dan weer wat minder indrukwekkend zijn.

Met de Pixel 5 bracht Google zijn vlaggenschepen-reeks terug naar het middenklasse-segment, dus als de Pixel 5a de betaalbare versie wordt van de Pixel 5, dan zou dit toestel nog goedkoper kunnen uitvallen dan de Pixel 4a.

Dat zijn voorlopig nog enkel speculaties. We weten nog niet zo veel van de Google Pixel 5a, en we hopen dat we op 11 juni verduidelijking krijgen. Tenzij Prosser het bij het foute eind heeft natuurlijk.