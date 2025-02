Google Pixel 9a-prijzen zijn gelekt en er is goed en slecht nieuws

De middenklasse Google Pixel 9a zou op zijn vroegst al volgende maand kunnen verschijnen en nieuwe prijsleaks over de telefoon geven ons nu een idee van hoeveel het toestel zal kosten in verschillende regio's. Gelukkig lijkt het erop dat de startprijs niet verandert ten opzichte van het model van vorig jaar.

Volgens Android Headlines zal het model met 128GB opslagruimte 549 euro kosten en betaal je straks voor het 256GB-model 649 euro. Dezelfde bron deelde eerder ook al dollarprijzen in januari en in deze leak worden ook weer de prijzen voor de VS en het VK genoemd. Al deze prijzen suggereren dat het instapmodel dus overal dezelfde prijs krijgt als het instapmodel van de Pixel 8a.

Zoals je kan zien in onze Google Pixel 8a review, had dat model namelijk ook een startprijs van 549 euro (voor 128GB), maar 256GB kostte je bij dat model 609 euro. Waar de startprijs dus hetzelfde blijft, wordt de upgrade naar 256GB overal duurder.

De juiste prijs?

(Image credit: Future)

Het komt misschien niet echt als een verrassing dat de 256GB-versie van de Pixel 9a een prijsverhoging krijgt. Bij de concurrentie zien we de prijzen ook omhoog gaan. Zo heeft de nieuwe iPhone 16e een startprijs van maar liefst 719 euro, terwijl het in principe de vervanger is van de iPhone SE 3 met zijn startprijs van 529 euro.

Natuurlijk is het dus jammer dat je nu weer extra veel lijkt te moeten betalen voor meer opslagruimte, maar aan de andere kant is het wel positief dat de startprijs hetzelfde lijkt te blijven als die van het model uit 2024. De extra kracht die nodig is voor alle on-board AI is namelijk ook niet goedkoop.

Natuurlijk is het hierbij wel belangrijk om in gedachten te houden dat deze prijzen nog niet officieel bevestigd zijn. Android Headlines is over het algemeen wel een erg betrouwbare bron, maar er kan natuurlijk ook nog het een en ander veranderen voor de uiteindelijke onthulling van de Pixel 9a.

Er zijn de afgelopen weken overigens vrij veel Pixel 9a-leaks verschenen. Zo hoorden we dat het toestel de iconische Pixel-camerabalk misschien achterwege laat en dat de telefoon een 6,3-inch 120Hz-display krijgt, plus een batterij die langer mee moet gaan dan die van de Google Pixel 8a én de Google Pixel 9.